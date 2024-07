V prvním tréninku byl v Silverstonu nejrychlejší Lando Norris. Jeho týmového kolegu zradila technika

Třetí víkend ze tří v řadě. F1 se přesunula do místa, kde to vše v roce 1950 začalo. V Silverstonu před tréninkem mrholilo, ale do začátku tréninku trať oschla a jezdci tak mohli vyjet hned na pneumatikách do sucha.

Nové díly přivezly zejména týmy Red Bull, Mercedes a hlavně Haas.

14 jezdců nasadilo nové komponenty pohonné jednotky. Pierre Gasly překročil povolené počty komponent a bude startovat z konce pole.

Některé týmy nasadily pro první trénink mladé jezdce. Magnussena nahradil u Haasu Oliver Bearman. Péreze nahradil Isack Hadjar, Gaslyho Jack Doohan. Logan Sargeant pak musel přenechat vůz Francovi Colapintovi.

Po 10 minutách zavlály červené vlajky. Cunoda se roztočil a skončil ve štěrku v zatáčce Luffield.

Ke konci tréninku potkaly technické problémy Oscara Piastriho, který se nedokázal dostat do boxů. Krátce musel být vjezd do boxů uzavřen a Piastriho vůz byl dotlačen do garáže. Australan měl podezření na hydrauliku.

Nejrychlejší čas zajel v tréninku Lando Norris. O pořadí rozhodlo zejména to, zda jezdec nasadil měkké pneumatiky nebo nikoliv.

Druhý trénink začíná v Silverstonu v 17:00.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Lando Norris McLaren 1:27.420 25 měkká 2 Lance Stroll Aston Martin 1:27.554 0.134 21 měkká 3 Oscar Piastri McLaren 1:27.631 0.211 18 měkká 4 Max Verstappen Red Bull 1:27.729 0.309 24 střední 5 George Russell Mercedes 1:27.738 0.318 25 střední 6 Fernando Alonso Aston Martin 1:27.794 0.374 26 měkká 7 Lewis Hamilton Mercedes 1:27.858 0.438 25 střední 8 Charles Leclerc Ferrari 1:27.903 0.483 25 střední 9 Carlos Sainz Ferrari 1:27.925 0.505 26 tvrdá 10 Esteban Ocon Alpine 1:27.974 0.554 23 střední 11 Nico Hülkenberg Haas 1:28.082 0.662 21 měkká 12 Valtteri Bottas Kick Sauber 1:28.254 0.834 25 měkká 13 Daniel Ricciardo RB 1:28.477 1.057 24 měkká 14 Oliver Bearman Haas 1:28.536 1.116 24 měkká 15 Kuan-jü Čou Kick Sauber 1:28.590 1.170 23 měkká 16 Alexander Albon Williams 1:28.649 1.229 24 měkká 17 Jack Doohan Alpine 1:28.735 1.315 21 měkká 18 Franco Colapinto Williams 1:29.078 1.658 23 měkká 19 Isack Hadjar Red Bull 1:29.270 1.850 15 střední 20 Júki Cunoda RB 1:29.864 2.444 5 tvrdá

Průběh

14:30: První trénink končí...

14:30: Norris musel tvrdě na brzdy, aby nenaboural do Hadjara.

14:25: Piastri se nakonec do boxů nedostal. Vjezd do boxů je uzavřen.

14:23: Australan se pomalu dostává do boxů...

14:23: Piastri má technické problémy....

14:18: Na čele Norris...

Nor Str Pia Ver Rus Alo Ham Lec Sai Oco

14:14: Na čele Piastri, ale ten už má také měkké pneumatiky.

14:14: Doohan se vrátil na trať poté, co Alpine řešil nějaký technický problém.

14:09: Podle Red Bullu by ke konci tréninku mohlo pršet...

14:05: Verstappen přebírá vedení.

13:58: Bearman je průběžně sedmý, ale na měkké směsi...

13:57: Čou si stěžuje na poskakování...

13:53:

Rus Ver Ham Lec Sai Pia Oco Alo Ric Nor

13:52: Celkem 14 jezdců nasadilo nové komponenty. Všichni kromě Verstappena, Hamiltona, jezdců Ferrari, Albona a Ocona... Gasly by měl startovat z konce pole, protože překročil povolené počty komponent.

13:47: Pokračujeme...

13:42: Na čele zatím oba jezdci Mercedesu – Russell první.

13:40: Cunoda ve štěrku, červené vlajky...

13:32: Pokud vidíme správně, tak Bearman s číslem 50. Týmy mají pro tyto účely přidělená čísla. Od příštího roku ale bude Bearman závodit s číslem 87. Je to číslo, se kterým závodil jeho otec – jde o dny narození jeho synů Olivera (8.) a Thomase (7.).

13:31: Nezdci se vydávají na trať... slicky.

13:30: Trénink začíná....

13:16: Také do Silverstone přivezly týmy novinky. Red Bull má upravenou podlahu, Mercedes obě křádka a brzdové kanálky. Nejvíce novinek má Haas – podlaha, bočnice, kryt motoru a zrcátka.

13:13: Řada týmů dnes nasadí do prvního tréninku mladé jezdce – v průběhu sezóny musí do každého vozu nasadit alespoň jednou jezdce, který má na svém kontě maximálně dva závody ve F1 – podmínka se tak vztahuje i na Bearmana, který byl včera potvrzen u Haasu pro příští rok. Koho uvidíme?

Haas: Oliver Bearman

Williams: Franco Colapinto

Alpine: Jack Doohan

Red Bull: Isack Hadjar

13:12: Máme závod v Británii, a tak hned na začátku ta nejdůležitější otázka – jaké je počasí? V Silverstonu dnes mrholilo. Déšť ustal, ale trať je stále trochu vlhká.

13:10: Vítejte u online přenosu z prvního tréninku.