Online: Grand Prix Velké Británie 2023

Průběžné zpravodajství a výsledky z Velké ceny Velké Británie 2023.

16:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola...

15:59: Takže první pětka na středních. Jediný Russell v první desítce na měkkých.

15:58: Pneumatiky pro start:

Měkké: Russell, Ocon, Cunoda, De Vries

Střední: ostatní

Tvrdé: Hülkenberg, Bottas

15:56: Začíná pokrapovat...

15:55: Bottas stojí poslední... nebo ne? Ne... za ním stojí vozy APXGP. Pitt zřejmě absolvuje část zahřívacího kola.

15:50: Startovní rošt...

P. Jezdec Tým Pozn 1 Max Verstappen Red Bull 2 Lando Norris McLaren 3 Oscar Piastri McLaren 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 6 George Russell Mercedes 7 Lewis Hamilton Mercedes 8 Alexander Albon Williams 9 Fernando Alonso Aston Martin 10 Pierre Gasly Alpine 11 Nico Hülkenberg Haas 12 Lance Stroll Aston Martin 13 Esteban Ocon Alpine 14 Logan Sargeant Williams 15 Sergio Pérez Red Bull 16 Júki Cunoda AlphaTauri 17 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 18 Nyck de Vries AlphaTauri 19 Kevin Magnussen Haas DSQ Valtteri Bottas Alfa Romeo DSQ

15:48: A Pitt samozřejmě natáčí...

15:47: Pravděpodobnost deště je 40 %.

15:46: Trochu zvláštní podání britské hymny...

15:45: Strategie:

15:42: V Silverstonu mají premiéru nové konstrukce pneumatik Pirelli. Výrobce je nasadil, protože vývoj vozů je rychlejší, než se čekalo. Směsi jsou ale stejné.

15:37: Pérezovi naopak kvalifikace znovu nevyšla a po diskvalifikaci Bottase odstartuje z patnáctého místa.

15:35: z dosavadních vítězů bude nejblíže k obhajobě Sainz, který odstartuje z pátého místa. Hamilton startuje až ze sedmé pozice, což třeba Helmut Marko označil za „štěstí“, protože závodní tempo Hamiltona vypadalo v pátek velmi dobře.

15:33: Přestože je Silverstone klasika a jede se každý rok, na startovním roštu máme jen tři vítěze. Alonso zde vyhrál dvakrát, vloni si první a jediné vítězství ve F1 připsal v Silverstonu Sainz... a Hamilton zde vyhrál osmkrát!

15:33: že by...?

15:29: Upravené zbarvení (a solidní formu) má také Williams, který slaví 800 závodů ve F1. Oficiálně bude slavit až v Maďarsku, ale původně to tak mělo být v Silverstonu (do zrušení Imoly) a navíc v Silverstonu jede Williams domácí grand prix.

Kromě zbarvení se odpoledne projel Jenson Button ve voze Williams FW14B.

15:26: McLaren má v Silverstonu upravené zbarvení. Vrátil se částečně k chromové barvě, kterou měl v minulosti a propaguje svého sponzora – Chrome od Google. Oba chromově-oranžové vozy ale nejsou stejné. Piastri sice dostal díly, které Norris nasadil v Rakousku (kde byl nakonec čtvrtý), ale Norris má další díly... přední křídlo, které spolupracuje s novým nosem, přepracované zadní zavěšení a brzdové kanálky.



Helma Norrise a vůz McLarenu v Silverstonu.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek, Getty Images / Ryan Pierse, McLaren, Lando Norris

15:23: Dnes bude Mark Webber fandit konkurenci. Je manažerem Oscara Piastriho, který do závodu odstartuje ze třetího místa. Před ním bude týmový kolega Lando Norris.

15:21: Z pole position dnes odstartuje opět Max Verstappen. A bude útočit na tak trochu průlomové vítězství. Grand Prix Velké Británie vyhrál Red Bull naposledy v roce 2012 zásluhou Marka Webbera.

15:11: Teplota vzduchu 22 °C (co bychom za to dali), trať má 34 °C. Je sucho, na déšť to zatím nevypadá...

15:10: Jezdci se vydávají na startovní rošt. Jako první vyjel Pérez, který už čekal na konci boxové uličky, až se rozsvítí zelené světlo. Možná náhoda, možná si chce vyzkoušet vůz a trať po včerejší nepovedené kvalifikaci.

15:08: Vítejte u online přenosu z Grand Prix Velké Británie 2023.