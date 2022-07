Online: Velká cena Velké Británie 2022

Aktualizovat

52/52: Sainz si jede pro první vítězství ve F1.

49/52: Schumacher bojuje s Verstappenemo sedmé místo.

48/52: Ale teď je už Hamilton třetí.

48/52: Další souboj Leclerca a Hamiltona. Leclerc zůstává třetí.

47/52: Ještě tam jsou Alonso a Norris se svými argumenty.

46/52: Pérez druhý před Leclercem a Hamiltonem.

46/52: Velký souboj za Sainzem.

45/52: Schumacher osmý!

44/52:

Sai Lec Per Ham Alo Nor Ver Vet Msc Mag

43/52: Sainz před Leclercem. Pérez před Hamiltonem.

43/52: Restart...

42/52: SC zajede do boxů.

41/52:

Lec Sai Ham Per Alo Nor Vet Mag Ver Msc

41/52: Leclerc zůstává na tvrdých... Sainz, Hamilton mají měkké.

41/52: Norris v boxech.

40/52:

Lec Sai Ham Per Nor Alo Vet Mag Ver Str Msc Lat Ric Cun

40/52: Pérez také v boxech, ten na tom vydělal.

40/52: Sainz, Hamilton v boxech.

39/52: Ocon zastavuje v Copse

39/52: Ocon zpomaluje! Safety car.

39/52: Pérez je sice čtvrtý, ale bude muset do boxů. Zatím jel jen na střední.

38/52: Hamilton dojíždí Sainze. 2,3 s. Ocon před Verstappenem, kterého dojíždí Schumacher.

37/52: Ocon se snaží dostat před Verstappena.

36/52: Leclerc 2,6 s před Sainzem.

35/52: Norris byl v boxech.

Lec Sai Ham Per Nor Alo Vet Ver Oco Msc

33/52: Hamilton v boxech, vrací se za obě Ferrari 4 sekundy. Pomalejší zastávka.

31/52: Leclerc před Sainzem. Týmová režie.

31/52: Čou byl propuštěn z lékařského centra.

29/52: Ferrari dalo jezdcům šanci bojovat mezi sebou.

29/52: Gasly končí...

28/52: Leclerc dojíždí Sainze... 1 sekunda.

26/52: Leclerc se vrací za Sainze.

25/52: Hamilton už pod sekundou za Leclercem. A ten v boxech.

24/52: Před Verstappena se dostává Vettel.

24/52: Verstappen znovu v boxech. Nazouvá tvrdé.

23/52: Hamilton dojíždí Leclerca.

22/52: Korekce... Sainz nasadil tvrdé. Live timing poněkud pomalejší dnes.

21/52: Bottas odstupuje.

20/52: Sainz v boxech. Přezouvá znovu na střední na tvrdé.

20/52: Latifi, Schumacher v boxech.

19/52: Verstappen ztrácí na Sainze už 30 sekund.

18/52: Hamilton nyní 3,7 s za Leclercem.

18/52: Verstappen se drží před Oconem. Jeho vůz byl ponížen na monopost ze středu pole.

16/52: Hamilton nyní nejrychlejší. Sainz pomalejší, Leclerc s poškozeným křídlem ale zřejmě o něco rychlejší.

16/52: Verstappen ztrácí a ztrácí... z hlediska pozice má zatím klid, Ocon na něj ztrácí 3,8 s.

16/52:

Sai Lec Ham Nor Alo Ver Oco Lat Bot Ric

15/52: Verstappen ztrácí už 24,5 sekundy.

15/52: Cunoda dostal penalizaci 5 sekund.

15/52: Vypadá to, že Verstappen má poškozený vůz. Na Sainze ztrácí... 23,5 s.

15/52:

Sai Lec Ham Nor Alo Ver Oco Lat Bot Ric

13/52: Verstappen se propadl na šesté místo se ztrátou 22 sekund.

12/52: Sainz zpět na čele, Verstappen má defekt! Míří do boxů.

11/52: Kontakt mezi Gaslym a Cunodou. Oba se roztočili.

11/52: A Verstappen už poodjel.

10/52: Verstappen před Sainzem, který chybuje.

10/52: Verstappen může využívat DRS, ale k útoku to zatím není.

8/52: Leclerc 1,7 s za Verstappen. Hamilton pak na Leclerca ztrácí už téměř 6 sekund.

7/82: Verstappen okolo sekundy za Sainzem.

7/52: Pérez až poslední... do boxů míří Vettel.

6/52: Hamilton se dostal zpět před Norrise.

6/52:

Sai Ver Lec Ham Nor Alo Gas Cun Oco Lat

5/52: Alonso před Gaslym, Pérez v boxech.

5/52: Pérezovi to ale nejede, ztrácí už 3,5 sekundy na Leclerca.

4/52: Všichni pokračují...

3/52: Leclerc a Pérez mají poškozená přední křídla.

3/52: Norris před Hamiltonem v britské bitvě.

Restart: Sainz zůstává na prvním místě, Verstappen druhý. Leclerc to zkoušel ale zůstává třetí. Byl tam i ostrý souboj mezi Pérezem a Leclrcem. Snad i s kontakty.

16:58: Vozy se za safety carem vrací na startovní rošt.

16:57: Verstappen tentokrát startuje na střední.. na měkké zdá se Latifi, Gasly, Ocon, Vettel.

16:50: Albon převezen vrtulníkem do nemocnice k dalším preventivním kontrolám.

16:48: Russell se chce po opravě vrátit do závodu, ale FIA mu to zamítla.

16:46: Restart za 10 minut.

16:44: Startovní rošt 2.0:

Sai Ver Lec Per Ham Nor Alo Lat Gas Bot Cun Ric Oco Mag Vet Msc Str

16:43: podle Ferrari by mělo dojít k jednomu kolu za SC a pak start z pevných pozic.

16:33: Hodně blízký pohled na nehodu:

16:31: FIA potvrdila, co jsme už psali níže... po červené vlajce se několik lidí pokusilo dostat na trať.

16:26: Vypadá to, že se odstartuje znovu v pořadí, v jakém se startovalo poprvé. Je to v souladu s pravidly, kdy se berou výsledky v bodě, kde je to možné, což je v tomto případě start, jinak předešlé kolo.

16:22: Podle FIA je ve zdravotním středisku kromě Čoua také Albon. Oba při vědomí.

16:18: Čou je venku z auta a podle týmu v pořádku.

16:16: Policie před závodem vyrovala, že by se protestující mohli dostat na trať a zdá se, že se to před závodem stalo.

16:14: není to potvrzené, ale podle dostupných informací je Čou stále ve voze.

16:09: Záchranný tým u Čoua. Zatím žádné zprávy.

16:07: Vypadá to, že out jsou Russell, Čou, Albon minimálně. Cunoda se dostal do boxů, ale...

Přerušený závod:

Ver Sai Ham Lec Alo Per Nor Lat Bot Ric Gas Mag Vet Str Msc Cun

1/52: Verstappen první. V nehodě jsou zapojeni Russell, Cunoda, Albon Čou. Také Ocon má poškozený vůz.

1/52: start a okamžitě červené vlajky...

16:01: Red Bull sází na to, že Verstappen Sainze předjede a vybuduje si náskok.

16:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

15:58: Hodně velké překvapení. Ale Red Bull je znám agresivním přístupem, tak uvidíme, zda tato volba Verstappenovi vyjde.

15:57: Pneumatiky pro start. Máme tady překvapení! Verstappen, Latifi, Albon, Magnussen, Vettel na měkkých! Russell jako jediný na tvrdých. Ostatní na středních.

15:55: Verstappen má zdá se problém s rádiem na jednom ze sluchátek.

15:53: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Carlos Sainz Jr. Ferrari 2 Max Verstappen Red Bull 3 Charles Leclerc Ferrari 4 Sergio Pérez Red Bull 5 Lewis Hamilton Mercedes 6 Lando Norris McLaren 7 Fernando Alonso Alpine 8 George Russell Mercedes 9 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 10 Nicholas Latifi Williams 11 Pierre Gasly AlphaTauri 12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 13 Júki Cunoda AlphaTauri 14 Daniel Ricciardo McLaren 15 Esteban Ocon Alpine 16 Alexander Albon Williams 17 Kevin Magnussen Haas 18 Sebastian Vettel Aston Martin 19 Mick Schumacher Haas 20 Lance Stroll Aston Martin

15:48: Pravděpodobnost deště je 20 %.

15:44: Zní britská hymna... na elektrické kytaře.

15:42: Další problémy Ferrari? Mechanici pracují na Leclercově voze, pod dohledem technického delegáta FIA Jo Bauera.

15:40: Reálnou strategii může ovlivnit počasí (pravděpodobnost deště nyní 40 %) ale také safety car. Zastávkou ztratí jezdec asi 19 sekund, pod safety carem je to asi 9 sekund.

15:36: Strategie dle Pirelli

15:33: očekává se, že se týmy budou spíše chtít vyhnout měkkým pneumatikám. Vloni jsme je viděli jen u dvou jezdců a to šlo o zajetí nejrychlejšího kola a reakci na defekt.

Degradace:

Měkké: 0,14 s / kolo

Střední:0,11 s / kolo

Tvrdé: 0,07 s / kolo

15:28: Silverstone je známý z mnoha důvodů. V posledních letech také kvůli mnoha defektům. Je velmi náročný na pneumatiky... srovnání snese snad jen se Suzukou. Není divu, že Pirelli pro tento víkend nastavilo nejvyšší minimální tlaky.

Grand Prix Přední (PSI) Zadní (PSI) Bahrajnu 22,5 20,5 Saúdské Arábie 23,5 21,0 Austrálie 24,5 21,5 Emilia Romagna 24,5 21,5 Miami 24,5 20,5 Španělska 22,5 19,0 Monaka 21,0 17,0 Ázerbájdžánu 24,5 21,5 Kanady 23,0 20,5 Velké Británie 26,0 23,0

Jednotka PSI je definovaná jako tlak odpovídající gravitační síle působící prostřednictvím tělesa o hmotnosti jedné libry na plochu jednoho čtverečného palce. Platí: 1 psi = 6 894,757 Pa

15:26: Pršet přestalo a zatím to spíše vypadá na suchý závod, ale známe britské počasí....

15:25: Nejsme si jisti, zda FIA tuto helmu Ricciardovi schválí, ale pokud má v pořádku spodky....

15:20: Jezdci se vydávají na startovní rošt... na slickách. Pár kapek spadlo ale už zdá se neprší.

15:20: V Silverstonu je dnes rekordních 142 tisíc lidí. Za velý víkend přes 400 tisíc.

15:15: V hybridní éře zde vždy vyhrál Hamilton – kromě roku 2018, kdy vyhrál Vettel. Ten se dnes v den svých narozenin projel ve vlastním voze Nigela Mansella.

Od roku 2013 zde jen jednou Mercedes nevyhrál. Od roku 2009 pak Velkou cenu Velké Británie vyhrály jen tři týmy: Red Bull, Mercedes a Ferrari.

15:14: Za čtvrtým Pérezem bude na startu Lewis Hamilton. Sedminásobný mistr světa F1 vyhrál domácí závod osmkrát – nejvíce ze všech jezdců v historii. Z týmů má na kontě nejvíce vítězství Ferrari (14).

15:11: čeká nás 10. závod sezóny. Ferrari si chce zlepšit chuť a snížit ztrátu na Red Bull. Startovní pozice k tomu má dobré – z pole position vůbec poprvé v kariéře odstartuje Carlos Sainz. Leclerc startuje za Verstappenem ze třetího místa.

15:09: Počasí je celý víkend podobné. Fouká vítr, teploty okolo 20 °C. Podle radaru je pravděpodobnost deště asi 40 %, ve druhé polovině závodu klesá na 20 %. Jenomže... prší. Zatím sice hodně slabě ale prší.

15:08: Dva klíčové prvky: počasí a pneumatiky. Na to první se podíváme hned, na to druhé o chvíli později.

15:04: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Velké Británie 2022.