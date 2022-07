Carlos Sainz získal pole position na Velkou cenu Velké Británie 2022

15:36 | Liam Lawson se stal novým rezervním a testovacím jezdcem Red Bullu.

15:08 | Jamie Chadwick vyhrála i čtvrtý letošní závod W Series. Tereza Bábičková skončila 12.

14:42 | Jezdec kterého týmu získá pole position?

14:39 | Technický ředitel Mercedesu Mike Elliott řekl, že pokud by technická směrnice a z toho vycházející metrika na měření poskakování platila v Baku, tak by se Mercedes do limitu zřejmě nevěšel. Věří však, že v dalších závodech to bude už bez problémů.