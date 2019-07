V Británii vyhrál Hamilton. Ostrou bitvu red bullů a ferrari ukončila kolize Vettela a Verstappena

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas/ztráta Kola Body 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:21:08.452 52 26 2 Valtteri Bottas Mercedes 24.928 52 18 3 Charles Leclerc Ferrari 30.117 52 15 4 Pierre Gasly Red Bull 34.692 52 12 5 Max Verstappen Red Bull 39.458 52 10 6 Carlos Sainz Jr. McLaren 53.639 52 8 7 Daniel Ricciardo Renault 54.401 52 6 8 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:05.540 52 4 9 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:06.720 52 2 10 Nico Hülkenberg Renault 1:12.733 52 1 11 Lando Norris McLaren 1:14.281 52 12 Alexander Albon Toro Rosso 1:15.617 52 13 Lance Stroll Racing Point 1:21.086 52 14 George Russell Williams 1 kolo 51 15 Sebastian Vettel Ferrari 1 kolo 51 16 Robert Kubica Williams 1 kolo 51 17 Sergio Pérez Racing Point 1 kolo 51 - Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 18 - Romain Grosjean Haas 9 - Kevin Magnussen Haas 6

Průběh

52/52:

Ham Bot Lec Gas Ver Sai Ric Rai Kvy Alb

50/52: Vettel 15. před Kubicou, ale spadne za něj po penalizaci.

48/52: Bottas nejrychlejší kolo závodu.

47/52: Verstappen pět sekund za Gaslym a ten ztrácí tři sekundy na Leclerca.

46/52: Bottas se vrací zpět před Leclerca.

45/52: Bottas v boxech.

44/52: Hamiltona chtěl Mercedes do boxů... ale pokračuje.

43/52: Vettel dostal 10 sekund.

43/52: Ricciardo pověšený na Sainzovi... boj o šesté místo.

39/52: Vettel v boxech, mění se přední křídlo... Němec padá na samotný chvost pole.

38/52: Verstappen se dostal před Vettela, který mu pak narazil přímo do zadní části vozu. Verstappen pátý, osm sekund za Gaslym, Vettel 13.

38/52: A kolize Vettela a Verstappena!

37/52: Leclerc teď má před sebou Verstappena 5 sekund. Mohl by ho dojet, protože Verstappen teď má plné ruce práce s Vettelem.

36/52: Leclerc před Gaslym.

35/52: Norris v boxech.

34/52: Souboj Ferrari-Red Bull pokračuje. Verstappen za Vettelem, Leclerc za Gaslym.

32/52: Bottas bude muset ještě do boxů. Jezdec musí nasadit dvě různé směsi pneumatik, což Fin zastím nemá splněno.

32/52: Leclerc se snaží, ale dojet neznamená předjet. Stále je šestý za Gaslym.

28/52: Leclerc má před sebou Gaslyho.

27/52: Verstappen před Gaslym.

27/52:

Ham Bot Vet Gas Ver Lec Sai Nor Ric Alb

26/52: Leclerc soubojem ztratil na Verstappena.

25/52: Ostrý souboj Leclerca a Verstappena.

24/52: Vypadá to, že si Pérez poškodil přední křídlo po souboji s Hülkenbergem.

24/52: Restart...

23/52: Leclerc sice vyhrál zákopovou válku o pozici, ale Ferrari mu tam hodilo granát.

22/52:Bottas, Noris, Albon na měkkých. Ostatní přezuli na tvrdé během SC.

22/52: Leclerc zastávkou padá za Verstappena.

22/52: Leclerc také v boxech

21/52

Ham Bot Vet Lec Gas Ver Sai Nor Alb Hul

21/52: no a Hamilton je před Bottasem. Vettel za nimi před Leclercem.

21/52: V boxech i Verstappen

21/52: Hamilton, Vettel samozřejmě v boxech

20/52: Safety car! Giovinazzi ve štěrku.

19/52: Albon, Norris bez trestu.

18/52: Verstappen se stále snaží dostat před Leclerca.

LAP 15/52: 🍿🍿🍿



Verstappen doesn't hold on to P3 for long as Leclerc battles back! #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/iZ2Y3rGz55 — Formula 1 (@F1) July 14, 2019

18/52: Albon a Norris jsou vyšetřováni za incident v boxech.

18/52: Hamilton zajel nejrychlejší kolo závodu.

17/52: Další souboj Leclerca a Verstappena. Pořadí se nemění.

16/52: V závodě nepokračuje už ani Grosjean.

16/52: Bottas v boxech.

15/52: Gasly přezouval na tvrdé, Leclerc a Verstappen na střední.

14/52: Leclerc se vrací před Verstappena!

14/52: Verstappen před Leclercem, v boxech jeli bok po boku.

LAP 14/52: Drama 😵



Both Leclerc and Verstappen pit and it's the Dutchman who squeezes out in front of the Ferrari man at the exit!#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/7Ii1UG13mN — Formula 1 (@F1) July 14, 2019

14/52: Leclerc, Verstappen, Norris v boxech.

13/52: V boxech také Ricciardo.

13/52: a Gasly v boxech

12/52: Gasly před Vettelem

11/52: a je tam i Gasly. Hamilton si už vyjel náskok na Leclerca 6 sekund.

11/52: na Verstappena útočí Vettel, ale pozice se nemění.

10/52: Verstappen se pokusil zaútočit na Leclerca...

10/52: Desáté kolo. Začíná okno, ve kterém by mohli stavět jezdci na měkkých pneumatikách.

8/52: A Magnussen odstupuje...

7/52: Největší rozestup je nyní mezi Bottasem a Leclercem (2,3 s) a mezi Gaslym a Norrisem (6,5 s).

5/52: Verstappen blízko za Leclercem. Za sebou má Vettela.

5/52

Bot Ham Lec Ver Vet Gas Nor Ric Hul Alb Sai Rai Per

4/52: Hamilton před Bottasem, ale Bottas mu předjetí vrací.

3/52: Hamilton pověšený na Bottasovi.

3/52: Magnussen byl také v boxech.

2/52: Grosjean v boxech po kontaktu s Magnussenem.

1/52: Vettel před Gaslym.

1/52: Norris se dostal před Ricciarda, Hülkenberg před Albona.

Start: Pořadí se na prvních místech nemění.

15:10: jezdci se vydávají do zahřívacího kola...

15:07: pneumatiky ve druhé desítce: Grosjean, Magnussen, Kvjat měkké. Ostatní střední. Na tvrdé nestartuje nikdo.

15:03: Red Bull řeší nějaký problém na zadním křídle Verstappena.

15:00: teplota vzduchu je aktuálně 18 °C, trať má o 10 více.

14:56: Vloni vyhrál závod Sebastian Vettel, ale ten letos startuje až z šesté pozice. Z pole position odstartuje Bottas před Hamiltonem a Leclercem.

14:52: Když je řeč o zastávkách, Jean Todt chce vrátit tankování.

14:48: Strategie: podle Pirelli bychom měli vidět dvě zastávky. Dva stinty na středních po 13 kolech a jeden stint na tvrdé. Leclerc a Hamilton nemají žádné nové střední směsi. Pirelli dokonce zmínilo strategii se třemi zastávkami, ale ta je už dost pomalá.

14:45: jezdci Mercedesu a Red Bullu odstartují do závodu na střední směsi. Jezdci Ferrari a také zbytek bodované desítky na měkké. Nutno připomenout, že jezdci Ferrari (a zejména Leclerc), se tak rozhodli dobrovolně. Měkká směs bude pro start lepší, ale také bude rychleji degradovat. Na druhou stranu sérii zastávek na špičce většinou spustí první zastávka... nebezpečí undercutu stratégové neradi podceňují. Ačkoliv...v Rakousku Verstappen právě na pozdější zastávce hodně vydělal.

14:42: Dneska máme startovní rošt bez penalizací, ale co je možná ještě zajímavější, kolonka „STEWARDS DECISIONS“ na webu FIA je prázdná. Sportovní komisaři zatím nemuseli přijat žádné rozhodnutí. To se už pár let nestalo... vydrží to do konce závodu?

14:38: Jezdci se už vydali na startovní rošt...

A couple of laps to the grid then we’ll line up!#HaasF1 #BritishGP pic.twitter.com/JiKwFx2k77 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 14, 2019

14:38: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Velké Británie 2019.

Foto: Getty Images / Charles Coates