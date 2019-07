Jezdce v posledním tréninku zdrželo anglické počasí. Nejrychlejší obě ferrari

Na začátku posledního tréninku bylo ještě více chladno než v pátek. Teplota vzduchu nedosáhla ani 17 °C. Krátce po začátku tréninku začalo navíc slabě pršet. Někteří jezdci vyjeli na pneumatikách do přechodných podmínek, ale většinou odjeli jen jedno kolo. Po polovině tréninku měli na svém kontě čas jen tři jezdci.

Ve druhé polovině tréninku se aktivita na trati výrazně zvýšila. Jezdci nasadili měkké pneumatiky. Na čele průběžného pořadí se střídali jezdci Mercedesu a Leclerc.

Nejrychlejší čas zajeli nakonec jezdci Ferrari. Lewis Hamilton se na ně v samotném závěru dotáhl se ztrátou jen několika setin. Pierre Gasly opět porazil Maxe Verstappena.

Kvalifikace na Velkou cenu Velké Británie začíná v 15:00.

12:58: Verstappen a Bottas museli korigovat své vozy v Loop.

12:53: Vettel jde 0,026 s za Leclerca.

12:52: Bottas musel korigovat vůz poté, co na trati potkal Kvjata.

12:50: Leclerc jde do vedení 1:25.905

12:49: Leclercovi se do cesty připletlo toro rosso. Zkouší to znovu.

12:47: na trať se vrací ferrari...

12:45: Hamilton 1:26.338

12:43: Verstappen se posouvá na třetí místo. Bottas a obě ferrari v boxech.

12:43:

12:43: na páté místo.

12:42: Nejrychlejší v prvním sektoru nyní Ricciardo. Uvidíme, kam to vytáhne z 11. místa.

12:40: Bottas 1:26.458

12:39: Verstappen má podlahu proklatě nízko. Jiskří to za ním...

12:38: Časy padají. Leclerc byl první, a už ztrácí 7 desetin, ale je v rychlém kole.

12:37: Hamilton první.

12:35: Leclerc první, trať bude zrychlovat...

12:34: ale vyjíždějí právě teď.

12:34: Bottas, Hamilton ve vedení. Na trati nebyli ještě jezdci Racing Pointu a Red Bullu.

12:31: mercedesy na měkkých na trati.

12:27: Renault uvedl, že Ricciardovi vyměnil šasi kvůli poškozením z druhého tréninku.

12:26: s časem zatím jen Russell, Bottas, Kubica.

12:23: na trati jsme zatím viděli 12 jezdců. Jako poslední nyní vyjíždí Vettel. Nevyjeli mimo jiné red bully.

12:20: Hamilton, Bottas, Kubica na trati na pneumatikách do přechodných podmínek. Rusell podle live timingu na měkké.

Leclerc ventures out on intermediate tyres for a look 🔍#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/vXCfMm4erd