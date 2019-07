V prvním tréninku byl nejrychlejší Gasly. Grosjean boural, Räikkönena zastavila technika

Z horkého Red Bull Ringu se F1 přesunula na podstatně chladnější Silverstone. Vzduch měl v prvním tréninku jen 19 °C, trať měla 29 °C.

Jezdcům se na trať moc nechtělo. Většina z nich jen nainstalovala, první čas zajel až po dvaceti minutách Robert Kubica.

Zejména v úvodu se týmy věnovaly testování nových dílů a nastavení.

O první zádrhel se postaral Romain Grosjean, který na výjezdu z boxů boural, musel se v pitlane otočit a objet celé koko bez předního křídla. Na trati byl vyhlášen virtuální safety car.

Kromě toho jsme viděli několik jezdců mimo trať nebo v hodinách. Další incidenty se obešly bez kontaktu s bariérou.

O červené vlajky se postaral Kimi Räikkönen, který kvůli technickým problémům zastavil na trati.

V poslední třetině tréninku přišel krátký lehký dešť. Aktivita na trati na pár minut ustanula, mercedesy dokonce odjely kolo na zeleně značených pneumatikách do přechodných podmínek. Poté se trénink zase rozjel naplno.

Nejrychlejší čas zajel pár sekund před koncem Pierre Gasly, který překonal Valtteriho Bottase, který byl v čele po velkou část tréninku.

12:30: Gasly první...

12:29: Silverstone dostal nový povrch, který měl eliminovat hrboly, ale podle Hamiltona je to hrbolatá trať.

12:14: jezdci se vracejí na slicky...

12:11: mercedesy na pneumatikách do přechodných podmínek.

12:06: na trati jen Sainz, stále slicky

12:04: prší, jezdci se vrací do boxů

12:03: lehký deštík...

12:01: Verstappen se toulal mimo trať.

11:57: podle Hamiltona by mohlo pršet.

11:51: na trati už i Grosjean a už stihl i hodiny.

11:48: pokračujeme

11:43: maršálové tlačí, Kimi kormidluje...

11:39: Räikkönen odstavuje vůz. Technické problémy.

11:39: červené vlajky

11:37: Bottas 1:27.832. Mercedesy zatím jezdí na střední směsi. Týmy se ale v prvním tréninku věnují spíše nastavení a dílům, než nejrychlejším časům.

11:35: Hamilton a Bottas se přetahují o nejrychlejší čas.

11:34: Norris v hodinách.

11:32: Hamilton první 1:29.118, druhý Verstappen.

11:30: žluté vlajky... Russell v hodinách na trávě.

11:28: Bottas přebírá vedení (1:29.604)

11:26: VSC skončil. Na čele zatím Norris.

11:23: Grosjean musí bez křídla objet celý okruh. Vyhlášen VSC.

11:22: Grosjean je na výjezdu z boxů bez prdního křídla. Rich Energy bere křídla?

