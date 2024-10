Online: Velká cena USA 2024

16/56: Bottas, Čou byli v boxech.

14/56: Tým hlásí Verstappenovi, že našel drobný problém, který napraví při zastávce v boxech.

13/56: Leclerc už má náskok 5,4 s na Verstappena. Ten je 1,7 s před Sainzem.

11/56: Lawson na Alonsa nečekal... a předjel ho. Je 11.

10/56: Čou se roztočil.

10/56: Sainz si stěžuje, že nemá výkon na výjezdu ze zatáček. Tým to vidí.... možná drobný únik paliva.

10/56: Trhá se to. Nejvýše s DRS je nyní Magnussen na sedmém místě. Leclerc už má náskok 3 sekundy.

8/56: Hulk se dostal před Alonsa. Oba haasy na bodech.

8/56:

Lec Ver Sai Nor Pia Gas Mag Cun Per Hul Alo Law Čou Col Bot Rus Oco Str Alb

7/56: DRS lze používat a toho bude chtít využít Sainz.

7/56: Leclerc zmizel z dosahu DRS Verstappena.

6/56: Stroll se propadá....

6/56: Safety car zajel do boxů.

4/56: Albon a Ocon měli na startu kontakt, po kterém se Ocon roztočil. Bez trestu.

3/56: Ale teď Hamilton končí v kačírku. Na trať míří safety car!

2/56: Sainz dotírá na Verstappena. Dobré první kolo měl Hamilton, který je 12.

2/56:

Lec Ver Sai Nor Pia Gas Mag Cun Per Alo Hul Ham Str Law Čou Col Bot Alb Rus Oco

Start: Verstappen a Norris bojovali a Leclerc jde do vedení! Norris je čtvrtý.

21:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

20:57: Pneumatiky pro start:

Tvrdé: Stroll, Colapinto, Hamilton, Lawson, Russell

Střední: ostatní

20:55: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Lando Norris McLaren 2 Max Verstappen Red Bull 3 Carlos Sainz Ferrari 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Oscar Piastri McLaren 6 Pierre Gasly Alpine 7 Fernando Alonso Aston Martin 8 Kevin Magnussen Haas 9 Sergio Pérez Red Bull 10 Júki Cunoda RB 11 Nico Hülkenberg Haas 12 Esteban Ocon Alpine 13 Lance Stroll Aston Martin 14 Alexander Albon Williams 15 Franco Colapinto Williams 16 Valtteri Bottas Kick Sauber 17 Lewis Hamilton Mercedes 18 Kuan-jü Čou Kick Sauber pen. PJ 19 Liam Lawson RB pen. PJ box George Russell Mercedes parc fermé

20:46: Nechybí ani ohňostroj, který v kombinaci s přeletem stíhaček vypadal trochu jako test protivzdušné obrany...

20:45: Americkou hymnu zpívají dva sbory. Jeden je na startovním roštu a druhý na věži...

20:41: Gasly pro Sky Sports o formě Alpine: „Musím říct, že to bylo příjemné překvapení. Tým odvedl velmi dobrou práci mezi sprintem a kvalifikací. Poměrně hodně jsme změnili nastavení a balíček. Zdálo se, že vůz ožil. Celkově velmi pozitivní a doufejme, že to dnes potvrdíme.“

Že by to bylo tou oranžovou barvou?

20:40: Strategie: očekávají se dvě zastávky v boxech

20:37: Podle simulací F1 má nejlepší závodní tempo Red Bull. Rozdíly ale nejsou velké. Nicméně platí, že pokud by Norris přišel na startu o vedení, bude to mít těžké...

Red Bull

Ferrari: +0,14 s

McLaren: +0,15

Mercedes: +0,39

Haas: +1,32

Williams: +1,37

RB: +1,53

Aston Martin: +1,54

Alpine: +1,73

Sauber: +2,23

20:33: Norrisovi dlouho starty nevycházely, ale v posledních případech to bylo už dobré a to včetně včejšího sprintu. Tentokrát je ale proti němu místní statistika. V posledních třech závodech v Austinu jezdec startující z pole position nebyl na konci prvního kola ve vedení.

20:26: V dosavadních 11 závodech zde vyhrál 10krát jezdec po startu z první řady.

20:25: Na startovním roštu máme tři vítěze Velké ceny USA v Austinu. Hamilton zde vyhrál 5krát (rekord) a získal v 11 dosavadních závodech 9 pódií. Verstappen zde vyhrál třikrát a jednou Bottas.

McLaren zde vyhrál jednou (2012) a Ferrari také (2018).

20:20: Zelené světlo. Jezdci se vydávají na startovní rošt.

20:17: Z pole position odstartuje Lando Norris. Nevíme, jak by to dopadlo, kdyby Russell neboural a došlo k dokončení druhých pokusů... ale z dat, které máme, to bylo velmi těsné. Nejrychlejší ideální kolo (součet nejlepších sektorů jezdce) zajel Max Verstappen. Norris na něj ztratil 0,017 s a Sainz 0,143 s.

Očekává se, že v závodě to bude souboj Verstappena a jezdců McLarenu a Ferrari.

20:13: V Austinu svítí slunce, teplota vzduchu je 27 °C, trať má 45 °C.

20:10: McLaren a Haas zde jedou také se speciálním zbarvením. A nové díly i speciální zbarvení zde má také Alpine – propaguje hru na motivy Indiana Jonese. A také Alpine se dařilo – Gasly bude šestý, Ocon dvanáctý.

20:09: Mercedes je jedním z týmů, který nasadil v Austinu větší balík vylepšení. Větší balíček měl třeba také McLaren, i když nové přední křídlo by měl mít jen Norris, nebo také Haas. Americkému týmu se zatím na domácí půdě daří. Ve sprintu bodovali oba jezdci, a tak se tým dostal bodově na úroveň RB a celkově před něj (rozhoduje větší počet lepších míst). Dnes navíc Magnussen startuje z 8. místa a Hülkenberg z 11. Cunoda bude mezi nimi na 10. místě.

20:07: Oba jezdci Mercedesu tak odstartují z konce pole, což pro ně nevypadá moc optimisticky. Na body by se ale dostat mohli a měli.

20:05: Už před kvalifikací jsme věděli, že Čou a Lawson dostanou penalizace za překročení počtu komponent PJ. Dnes bylo oznámeno, že George Russell, který byl původně šestý, odstartuje z boxů. Russell včera boural, tým se vrátil ke starším dílům, ale pracoval déle než 2 hodiny po skončení kvalifikace, a tím porušil podmínky parc fermé.

20:00: Vítejte u online přenosu z Grand Prix USA 2024.