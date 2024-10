Online: Sprint v Austinu

1/19:

Ver Nor Rus Lec Sai Ham Mag Cun Hul Per

Start: Verstappen udržel první místo, Norris druhý před Russellem.

20:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

19:57: Pneumatiky pro sprint: Všichni střední. Většina použité, jen Cunoda, Piastri, Ocon, Bottas a Čou mají nové.

19:53: Horner pro Sky Sports: „Je to drobný výsledek, protože je to jen pro sprint, ale ukazuje, že tvrdá práce se vyplácí. Důležité je to teď proměnit.“

„Myslím, že po Monze jsme začali mít představu o tom, co se děje a kde je v autě rozpor ve vyvážení. V Ázerbájdžánu byl Checo schopen vyhrát závod, v Singapuru byl Max v první řadě a tady zpět na tradičnějším okruhu to byl zatím dobrý víkend.“

19:47: Startovní rošt:

P. Jezdec Tým 1 Max Verstappen Red Bull 2 George Russell Mercedes 3 Charles Leclerc Ferrari 4 Lando Norris McLaren 5 Carlos Sainz Ferrari 6 Nico Hülkenberg Haas 7 Lewis Hamilton Mercedes 8 Kevin Magnussen Haas 9 Júki Cunoda RB 10 Franco Colapinto Williams 11 Sergio Pérez Red Bull 12 Pierre Gasly Alpine 13 Lance Stroll Aston Martin 14 Fernando Alonso Aston Martin 15 Liam Lawson RB 16 Oscar Piastri McLaren 17 Esteban Ocon Alpine 18 Valtteri Bottas Kick Sauber 19 Kuan-jü Čou Kick Sauber box Alexander Albon Williams

19:46: Pravděpodobnost deště je 0 %.

19:45: Kromě Verstappena se na pomyslné stupně vítězů v letošních sprintech dostali Pérez, Piastri, Leclerc a Norris.

19:40: Všechny tři letošní sprinty vyhrál Max Verstappen, který bude útočit na čtvrté vítězství z prvního místa. Vedle něj odstartuje George Russell. Ve druhé řadě budou Leclerc a Norris, ve třetí Sainz a Hülkenberg.

Pérez odstartuje z 11. místa a vítěz loňského sprintu v Kataru Oscar Piastri až z 16. pozice. V rozstřelu mu smazali čas.

19:38: Teplota tratě je 43 °C.

19:36: Jezdci se už vydali na startovní rošt. Jeden se ale vrátil do boxů. Alex Albon odstartuje z boxů. Tým měnil zadní křídlo a nastavení zavěšení. Také mezi rozstřelem a sprintem platí režim parc fermé. Po sprintu se znovu otevře, takže do kvalifikace mohou týmy měnit nastavení.

19:30: Vítejte u online přenosu ze sprintu v Austinu.