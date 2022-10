Online: Třetí trénink na Grand Prix USA 2022

Aktuality

21:17 | Leclerc nasadil nový motor a turbo (+10 míst), Alonso nový motor (+5 míst). Už včera nasadili nový motor Pérez a Čou (+5 míst).

18:25 | Spekuluje se, že by Red Bull mohl být za překročení rozp. stropu potrestán snížením času v aerodynamickém tunelu v roce 2023. Pro tým by to bylo o to nepříjemnější, že množství času na první polovinu roku určuje pořadí v PK v předešlém roce. Takhle by měli času ještě méně.

0:46 | F1 chce vytvořit novou sérii pro ženy. Nemá nahrazovat W Series ale spíše existovat vedle ní a být určena pro jezdkyně od 16 let.

21. října | Čou a Pérez nasadil nový motor, na startu klesnou o pět míst.