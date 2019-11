On-line: Velká cena USA 2019

Aktualizovat

10/56: Kimi je devátý... za sebou má Hülkenberga.

8/56: Vettel má poškozené zavěšení... rozpadlo se pro přejezdu přes obrubník zřejmě. Končí

8/56: Alfy romeo neměly dobrou kvalifikaci. Räikkönen je ale nyní 11, i když na měkkých.

7/56: Leclerc už ztrácí 6,5 s na Hamiltona.

5/56: Vetel je pověšený na Ricciardovi, ale ten má před sebou Norrise a může používat DRS.

3/56: Mezi prvními třemi je to těsné, Leclerc už ztrácí více.

3/56:

2/56: Albon byl v boxech, byl tam nějaký kontakt se Sainzem zřejmě. Vettel má problémy a propadá se.

1/56: Hamilton třetí, Leclerc před Vettelem, který se propadá. Ricciardo byl šestý, ale dostal se před něj Norris, ale jen na chvíli

Start: Bottas si pohlídal první místo, Verstappen druhý. Hamilton před Leclercem na čtvrtém místě.

20:10: jezdci v zaváděcím kole

20:06: pneumatiky ve druhé desítce – Hülkenberg, Kvjat na tvrdých, Räikkönen na měkkých, zbytek na středních.

20:01: Na Verstappenově zadním křídle se pracuje. Dojde tam (se souhlasem FIA) s výměně.

19:57: Z boxů odstartuje Sergio Pérez, který tam byl „odeslán“ poté, co ve druhém tréninku ignoroval výzvu k zajetí na převážení.

19:48: Strategie – jezdci Ferrari, Mercedesu a Verstapen startují na střední směsi. Zbytek první desítky na měkké. Pirelli očekává spíše jednu zastávku.

19:45: Teplota vzduchu nyní 20 °C, trať má 28 °C.

19:40: klíč je jednoduchý...Pokud chce Bottas oddálit Hamiltonův zisk titulu, musí vyhrát. To ale nestačí. Hamilton má situaci ve svých rukou. Stačí, když dojede osmý, případně za jistých okolností i devátý s nejrychlejším kolem.

19:39: Lewis Hamilton se dnes může stát mistrem světa. Má už dokonce místo...

19:33: Kromě hrbolů si budou muset dávat jezdci pozor také na limity tratě. V 8. zatáčce přibyl obrubník, ale jezdci měli problémy spíše v 19. zatáčce. Tam to bude jednoduché... pokud jezdec opustí trať třikrát, uvidí černo-bílou vlajku. Pak už by přišel trest.

The FIA has installed a new kerb at Austin’s Turn 8 to deter corner cutting pic.twitter.com/n7nvR5JItM