V posledním tréninku byl v Austinu nejrychlejší Verstappen. Leclerca zradila technika

Na začátku tréninku byla tradičně aktivita poměrně nízká. První čas zajel až po téměř 15 minutách Romain Grosjean. Krátce poté musel být vyhlášen virtuální safety car. Svůj vůz odstavil Charles Leclerc. Ferrari mělo štěstí, že se Leclercův vůz podařilo dostat do boxů ještě před koncem tréninku, takže na něm mohli mechanici začít hned pracovat a vyndat motor.

Nejrychlejší čas zajel Max Verstappen. Na druhém místě skončil Vettel a třetí překvapivě Lando Norris s vozem McLarenu.

Mercedesy měly poměrně dost smůly na provoz a obsadily 5. a 6. místo.

Kvalifikace na Velkou cenu USA začíná ve 22:00 našeho času.

19:53: Mercedesy mají ve svých rychlých kolech problém s provozem.

19:52: Verstappen přebírá vedení – 1:33.305

19:51: Norris třetí!

19:50: Vettel nejrychlejší v prvním sektoru, ve druhém se ale nezlepšil.

19:50: Verstappen druhý.

19:50: Ferrari zatím neví, co přesně odstavilo Leclerca. Vyndává motor.

19:46: Vettel nejrychlejší ve všech sektorech – 1:33.523

19:43: Bottas první... 1:33.904

19:33: Verstappen první... zatím.

19:31: Maže se... Vettelovi bylo zmíněné kolo smazáno.

19:30:

19:29: Vettel nejrychlejší v prvních dvou sektorech – 1:34.339. Je první.

19:22: Bottas první – 1:34.558

19:22: Vettel první – 1:34.733

19:18: VSC skončil

19:15: VSC, Leclerc odstavuje vůz, technický problém, z vozu se kouří

📻 "There is something wrong with the engine"



Charles Leclerc comes to a stop before Turn 19, and we're under the virtual safety car#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/xZwjtj8qvr