Tři jezdci a týmy v 7 setinách: Pole position má v USA Valtteri Bottas

První část kvalifikace vyhrál překvapivě Lando Norris. Do dalších bojů nepostoupily tradičně jezdci Williamsu a také Pérez, který startuje z boxů poté, co ve druhém tréninku ignoroval výzvu zajet k převážení. Do druhé části nepostoupili také jezdci Alfy Romeo – vůbec poprvé v sezóně jsme neviděli ani jednu alfu v prostřední části.

Ve druhé části kvalifikace vyjeli jezdci Ferrari, Mercedesu a Verstappen na střední směsi. Nejrychlejší byl Albon, který zajel čas na měkké, ale v závěru ho překonali jezdci Ferrari, kteří na střední směsi vyjeli také podruhé.

V poslední části zajel v prvním pokusu nejrychlejší čas Bottas. Druhý byl Vettel, třetí Verstappen, čtvrtý Leclerc a pátý Hamilton. Ve druhých pokusech se už na čele pořadí neměnilo.

Mercedes vyhrál kvalifikaci poprvé od letní přestávky a definitivně tak ukončil sobotní nadvládu Ferrari. Vettel ale na Bottase ztratil jen 12 setin sekundy.

Až ze čtvrté pozice odstartuje Leclerc, který vynechal prakticky celý třetí trénink a musel měnit motor kvůli úniku oleje. Hamiltonovi, který může v USA získat titul, bude na startu patřit páté místo.

Startovní rošt

P Jezdec Tým Pozn. 1 Valtteri Bottas Mercedes 2 Sebastian Vettel Ferrari 3 Max Verstappen Red Bull 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Lewis Hamilton Mercedes 6 Alexander Albon Red Bull 7 Carlos Sainz Jr. McLaren 8 Lando Norris McLaren 9 Daniel Ricciardo Renault 10 Pierre Gasly Toro Rosso 11 Nico Hülkenberg Renault 12 Kevin Magnussen Haas 13 Daniil Kvyat Toro Rosso 14 Lance Stroll Racing Point 15 Romain Grosjean Haas 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 18 George Russell Williams 19 Robert Kubica Williams box Sergio Pérez Racing Point pen.

Třetí část

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Valtteri Bottas Mercedes 1:32.029 7 střední 2 Sebastian Vettel Ferrari 1:32.041 0.012 7 střední 3 Max Verstappen Red Bull 1:32.096 0.067 7 střední 4 Charles Leclerc Ferrari 1:32.137 0.108 6 střední 5 Lewis Hamilton Mercedes 1:32.321 0.292 5 střední 6 Alexander Albon Red Bull 1:32.548 0.519 6 střední 7 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:32.847 0.818 6 střední 8 Lando Norris McLaren 1:33.175 1.146 6 střední 9 Daniel Ricciardo Renault 1:33.488 1.459 3 střední 10 Pierre Gasly Toro Rosso 1:33.601 1.572 6 střední

23:00: pořadí se nemění... Bottas má pole position.

22:52: Bottas první 1:32.029, Vettel ztratil 0,012 s, třetí Verstappen, čtvrtý Leclerc, pátý Hamilton

22:52: Leclerc ale ztratil v prostředním sektoru.

22:51: V prvním sektoru zatím nejrychlejší Leclerc.

22:48: na trati Norris, Sainz, Gasly....

Druhá část

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Charles Leclerc Ferrari 1:32.760 6 střední 2 Sebastian Vettel Ferrari 1:32.782 0.022 6 střední 3 Alexander Albon Red Bull 1:32.898 0.138 3 měkká 4 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.045 0.285 6 střední 5 Max Verstappen Red Bull 1:33.120 0.360 6 střední 6 Valtteri Bottas Mercedes 1:33.160 0.400 6 střední 7 Lando Norris McLaren 1:33.316 0.556 6 měkká 8 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:33.422 0.662 6 měkká 9 Daniel Ricciardo Renault 1:33.608 0.848 6 měkká 10 Pierre Gasly Toro Rosso 1:33.715 0.955 5 měkká 11 Nico Hülkenberg Renault 1:33.815 1.055 6 měkká 12 Kevin Magnussen Haas 1:33.979 1.219 6 měkká 13 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:33.989 1.229 6 měkká 14 Lance Stroll Racing Point 1:34.100 1.340 6 měkká 15 Romain Grosjean Haas 1:34.158 1.398 6 měkká

22:46: na trati se hodně těsně potkali Kvjat, Verstappen a Hamilton.

22:41: Nepostoupí Hülkenberg, Magnussen, Kvjat, Stroll a Grosjean.

22:40: Leclerc první, Vettel druhý.... na střední.

22:39: Ferrari zřejmě opět na střední..

22:37: na trati všichni kromě Albona.

22:33: První pokusy za námi:

Alb Ham Ver Bot Lec Vet Sai Gas Nor Mag Kvy Ric Stro Hul Gro

22:32: Verstappen těsně za Hamiltonem. Do čela jde Albon, ale na měkkých pneumatikách.

22:30: Hamilton 1:33.045, Bottas druhý, třetí Leclerc, pak Vettel a to vše v 0,153 s.

22:28: Verstappen také na středních, Albon na měkkých.

22:26: mercedesy a ferrari na středních.

První část

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Lando Norris McLaren 1:33.353 6 měkká 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.454 0.101 6 měkká 3 Max Verstappen Red Bull 1:33.549 0.196 3 měkká 4 Pierre Gasly Toro Rosso 1:33.556 0.203 8 měkká 5 Valtteri Bottas Mercedes 1:33.750 0.397 5 měkká 6 Sebastian Vettel Ferrari 1:33.766 0.413 4 měkká 7 Kevin Magnussen Haas 1:33.812 0.459 6 měkká 8 Daniel Ricciardo Renault 1:33.835 0.482 6 měkká 9 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:33.916 0.563 3 měkká 10 Lance Stroll Racing Point 1:33.921 0.568 8 měkká 11 Alexander Albon Red Bull 1:33.984 0.631 5 měkká 12 Charles Leclerc Ferrari 1:33.988 0.635 7 měkká 13 Nico Hülkenberg Renault 1:34.092 0.739 6 měkká 14 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:34.138 0.785 8 měkká 15 Romain Grosjean Haas 1:34.161 0.808 8 měkká 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:34.226 0.873 8 měkká 17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:34.369 1.016 8 měkká 18 George Russell Williams 1:35.372 2.019 9 měkká 19 Sergio Pérez Racing Point 1:35.808 2.455 5 měkká 20 Robert Kubica Williams 1:35.889 2.536 9 měkká

22:19: Nepostoupí Giovinazzi, Räikkönen, Russell, Pérez, Kubica.

22:18: Norris první...

22:17: Magnussen teď dokonce nejrychlejší čas v prvním sektoru, Norris ve druhém.

22:15: Kromě williamsů a Péreze zatím visí riziko nepostupu nad oběma jezdci Alfy Romeo.

22:11: Leclerc se propadl na sedmé místo, nyní nejrychlejší v prvním sektoru, ale zajel do boxů.

22:10: Magnussen zatím bez času, ale je na trati.

22:09: Verstappena těsně poráží Hamilton

22:08: Verstappen převzal vedení – 1:33.549

22:07: Albon první, druhý Norris.

22:05: Leclerc jde do čela – 1:34.696

22:04: Všichni zatím na měkkých.

22:01: mezi prvními na trati i Leclerc.

22:00: začínáme, Kubica a Russell na trati.

21:53: už teď víme, že z boxů odstartuje Pérez, který ve druhém tréninku ignoroval výzvu k převážení. Force India toho využila a nasadila mu nové komponenty.

21:52: Ferrari muselo řešit problém na voze Leclerca, který na začátku tréninku zastavil na trati. Šlo o únik oleje. Ferrari vyměnilo motor, ale je to jeden z již dříve použitých, takže bez penalizace... problémy řešil také McLaren a to na baterii Carlose Sainze. Problém se prý objevuje už od Japonska, ale tým nechce nasadit novou baterii, aby se vyhnul penalizaci

21:51: Vítejte u online přenosu z kvalifikace na GP USA 2019.

Foto: Getty Images / Dan Istitene