On-line: Druhý trénink na Grand Prix USA 2019

21:53: Albonův čas vymazán, spadl na 12. místo.

21:49: Hamilton první 1:33.232

21:43: Leclerc nejrychlejší v prvním sektoru a jde na první místo – 1:33.533

21:41: Vettel první – 1:33.890, Bottas, který dokončil kolo před ním, ztrácí 0,187 s

21:41: začínají kvalifikační simulace

21:28: Giovinazzi v hodinách.

We have another spinner 🔄 😮 This time it's @Anto_Giovinazzi #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/nMeqzP6lVs

21:27: a teď Kvjatovi...

21:25: Magnussenův čas vymazán.

21:22: Leclerc první na střední, Verstappen druhý.

21:18: pokračujeme...

21:10: červené vlajky... Grosjean bourá. Zničené přední křídlo, zlomené levé zavěšení.

🚩 RED FLAG 🚩@RGrosjean has spun and hit the barriers - he tells his team he's okay but the car is not#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/KZOyEB7w65