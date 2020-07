Mokrou kvalifikaci vyhrál s masivním náskokem Hamilton před Verstappenem a Sainzem

Nad kvalifikací na Grand Prix Štýrska visely kvůli počasí otazníky. Přibližně hodinu před kvalifikací přestalo pršet a trať začala osychat, ale před kvalifikací začalo opět pršet. Start kvalifikace byl nakonec o 46 minut posunut.

Intenzita deště se v průběhu kvalifikace měnila. Trať ale nikdy nebyla tak suchá, aby se dalo byť jen uvažovat o pneumatikách do přechodných podmínek. Přesto se kvalifikace odjela téměř bez větších incidentů – jen v první části kvalifikace se v deváté zatáčce roztočil Antonio Giovinazzi a zadní části vozu narazil do bariéry. Na trať se dokázal vrátit, ale později musel svůj vůz odstavit a na trati tak zavlály krátce před koncem první části červené vlajky.

Na začátku kvalifikace se zdálo, že by podmínky mohly vyhovovat jezdcům Ferrari. Rudé vozy se však v další části kvalifikace začaly propadat. Charles Leclerc se nedostal ani do třetí části kvalifikace, Sebastian Vettel do ní postoupil z 10. místa a tato pozice mu zůstala i v Q3.

O nejrychlejší čas bojovali v poslední části Max Verstappen a Lewis Hamilton. Brit byl nakonec o 1,2 sekundy rychlejší. Verstappen se v posledním pokusu roztočil, ale ani tak by Hamiltona nepřekonal.

Třetí pozici získal Carlos Sainz. Až za ním skončil Valtteri Bottas. Úspěšná byla kvalifikace také pro Estebana Ocona.

George Russell dokázal svůj williams dostat do druhé části, kde rozhodně neřekl poslední slovo a vyjel si 12. pozici. Úspěch slavil také Pierre Gasly, který bude na startu sedmý.

Kvalifikace se naopak nepovedla jezdcům Racing Pointu. Romain Grosjean musel odstoupit s podezřením na problém s vodní pumpou.

Startovní rošt pro Grand Prix Štýrska

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Lewis Hamilton Mercedes 2 Max Verstappen Red Bull 3 Carlos Sainz Jr. McLaren 4 Valtteri Bottas Mercedes 5 Esteban Ocon Renault 6 Alexander Albon Red Bull 7 Pierre Gasly AlphaTauri 8 Daniel Ricciardo Renault 9 Lando Norris McLaren pen. 10 Sebastian Vettel Ferrari 11 Charles Leclerc Ferrari 12 George Russell Williams 13 Lance Stroll Racing Point 14 Daniil Kvyat AlphaTauri 15 Kevin Magnussen Haas 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 17 Sergio Pérez Racing Point 18 Nicholas Latifi Williams 19 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 20 Romain Grosjean Haas

Třetí část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.273 10 Do mokra 2 Max Verstappen Red Bull 1:20.489 1.216 10 Do mokra 3 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:20.671 1.398 9 Do mokra 4 Valtteri Bottas Mercedes 1:20.701 1.428 10 Do mokra 5 Esteban Ocon Renault 1:20.922 1.649 10 Do mokra 6 Lando Norris McLaren 1:20.925 1.652 10 Do mokra 7 Alexander Albon Red Bull 1:21.011 1.738 8 Do mokra 8 Pierre Gasly AlphaTauri 1:21.028 1.755 9 Do mokra 9 Daniel Ricciardo Renault 1:21.192 1.919 9 Do mokra 10 Sebastian Vettel Ferrari 1:21.651 2.378 8 Do mokra

16:47:

Ham Ver Sai Bot Oco Nor Alb Gas Ric Vet

16:46: Hamilton získal pole position, Verstappen v hodinách

16:46: Ale Hamiton mu ho hned vzal...

16:45: Verstappen nejrychlejší v prvním sektoru.

16:44: A Hamilton první s náskokem skoro 8 desetin.

16:43: Verstappen první, ale Hamilton nejrychlejší v prvních dvou sektorech.

16:42:

Ham Bot Alb Ver Oco Nor Gas Sai Vet Ric

16:42: Hamilton první...

16:40: Bottas první před Hamiltonem a Verstappenem.

16:38: A Hamilton přebírá vedení...

16:38:

Ver Nor Oco Ham Bot Ric Alb Vet Gas Sai

16:37: na čele zatím Verstappen před Hamiltonem.

16:37: časy spadly dolů a to výrazně.

16:34: stále prší, začíná třetí část kvalifikace

Druhá část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:17.825 12 do mokra 2 Max Verstappen Red Bull 1:17.938 0.113 11 do mokra 3 Lando Norris McLaren 1:18.448 0.623 11 do mokra 4 Valtteri Bottas Mercedes 1:18.657 0.832 11 do mokra 5 Pierre Gasly AlphaTauri 1:18.744 0.919 12 do mokra 6 Esteban Ocon Renault 1:18.764 0.939 11 do mokra 7 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:18.836 1.011 11 do mokra 8 Alexander Albon Red Bull 1:19.014 1.189 11 do mokra 9 Daniel Ricciardo Renault 1:19.229 1.404 10 do mokra 10 Sebastian Vettel Ferrari 1:19.545 1.720 12 do mokra 11 Charles Leclerc Ferrari 1:19.628 1.803 12 do mokra 12 George Russell Williams 1:19.636 1.811 10 do mokra 13 Lance Stroll Racing Point 1:19.645 1.820 11 do mokra 14 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:19.717 1.892 12 do mokra 15 Kevin Magnussen Haas 1:20.211 2.386 11 do mokra

16:27: Ne... nepostoupí Leclerc, Russell, Stroll, Kvjat, Magnussen.

16:26: Leclerc 11., ale vypadá to, že ještě stihl najet do měřeného kola.

16:24: Ale Albonovi se to povedlo.

16:24: pro jezdce bude nyní těžké se zlepšit...

16:23: Začalo více pršet...

16:21: Hamilton na čele..

16:18: aktuálně by nepostoupili Leclerc, Stroll, Russell, Kvjat, Magnussen.

16:18: Ferrari se zatím nedaří. Vettel 9., Leclerc 12.

16:15: pořadí se neustále mění, na čele Verstapen.

16:11: začíná druhá část kvalifikace, stále trochu prší.

První část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.188 12 do mokra 2 Max Verstappen Red Bull 1:18.297 0.109 13 do mokra 3 Lando Norris McLaren 1:18.504 0.316 13 do mokra 4 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:18.590 0.402 13 do mokra 5 Valtteri Bottas Mercedes 1:18.791 0.603 13 do mokra 6 Daniel Ricciardo Renault 1:19.662 1.474 13 do mokra 7 Esteban Ocon Renault 1:19.687 1.499 12 do mokra 8 Lance Stroll Racing Point 1:19.697 1.509 12 do mokra 9 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:19.824 1.636 12 do mokra 10 Pierre Gasly AlphaTauri 1:20.192 2.004 12 do mokra 11 Sebastian Vettel Ferrari 1:20.243 2.055 13 do mokra 12 George Russell Williams 1:20.382 2.194 12 do mokra 13 Charles Leclerc Ferrari 1:20.871 2.683 12 do mokra 14 Alexander Albon Red Bull 1:20.882 2.694 12 do mokra 15 Kevin Magnussen Haas 1:21.140 2.952 11 do mokra 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:21.372 3.184 12 do mokra 17 Sergio Pérez Racing Point 1:21.607 3.419 12 do mokra 18 Nicholas Latifi Williams 1:21.759 3.571 12 do mokra 19 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:21.831 3.643 12 do mokra 20 Romain Grosjean Haas - 1 do mokra

16:05: nepostoupí Räikkönen, Pérez, Latifi, Giovinazzi a Grosjean.

16:04: Giovinazzi odstavuje s defektem...

16:03: červené vlajky

16:02: Giovinazzi v hodinách a dotek bariéry, pokračuje.

16:01: aktuálně by nepostoupili Rai, Per, Gio, Lat, Gro

15:59: Sainz první před Hamiltonem a Norrisem. Za chvíli ale přesuneme pozornost spíše na konec, kde se rozhodne o tom, kdo nepostoupí do Q2.

15:58: Norris přebírá vedení, jezdci jedou přezout.

15:57:

Ham Bot Sai Ver Vet Lec

15:55: Grosjean jako jediný v boxech. Má možný problém s vodní pumpou.

15:54: A Verstappen první...

15:53: Hamilton z chvostu pole na první místo, ale hned ho překonává Leclerc.

15:52: obě ferrari na čele. Obecně se daří vozům s motory Ferrari.

15:50: pořadí se samozřejmě neustále mění. Leclerc aktuálně první před Bottasem.

15:50: Ale už je překonává.... Russell!

15:49: Vettel první před Giovinazzim a Leclercem.

15:49: Grosjean mimo trať.

15:46: Vettel, Leclerc na trati jako první. Ostatní hned za nimi.

15:46: začínáme!

15:45: jezdci se řadí na konci boxové uličky.

15:44: Existuje teorie, že by při těchto podmínkách mohl Mercedesu pomoci systém DRS... pokud zahřívá pneumatiky.

Čekání na kvalifikaci

15:40: Jezdci minimálně na začátku nebudou moci používat DRS.

15:37: Kvalifikace začne v 15:46

15:35: Safety car opět na trati k ověření podmínek.

15:33: déšť trochu ustal.

15:28: Připomeňme, že pokud dnes kvalifikace nebude, pojede se zítra v 10:00. To by byla špatná zpráva pro F2. Dnešní závod by byl nejspíše zrušen kvůli dešti, zítřejší zase kvůli tomu, aby se uvolnilo místo pro kvalifikaci F1.

15:22: na trati už byly oba mercedesy – safety car a medical car.

15:18: Renault potvrdil, že šasi i motor Ricciarda přežili včerejší nehodu...

15:04: Pokud se pojede, tak se to dozvíme 10 minut předem.

15:01: Teplota vzduchu / tratě 15 / 20 °C.

14:57: Start kvalifikace odložen.

14:54: pokud kvalifikace začne, bude na trati boj o každý metr. Počasí by se mělo zhoršit, takže každý bude chtít zajet kolo hned na jejím začátku.

14:51: Déšť zesílil...

14:47: Začíná znovu pršet. Ale zatím má pršet jen mírně, takže uvidíme...

14:34: pokud... bohužel to vypadá na další nemalý déšť v následujících minutách.

14:31: pokud nezačne znovu hodně pršet, tak kvalifikace zřejmě začne. Trať zatím osychá poměrně pomalu. V některých zatáčkách se drží voda.

14:23: Zrušení třetího tréninku patrně nevadilo Norrisovi. Včera měl zdravotní problémy – stěžoval si na bolest na hrudi. Problém byl ale podle McLarenu léčen a vyřešen a dnes ráno se už cítil Norris lépe.

14:11: Teplota je nyní jen 15 °C, včera to bylo přes 30.

14:10: nejde jen o situaci na trati. K odkladu může dojít také v případě, že by podmínky neumožňovaly start záchranářského vrtulníku.

14:06: Aktuálně existují tři základní možnosti: kvalifikace začne podle plánu v 15:00, začne později, nebo bude přeložena na nedělních 10:00. Pokud by se kvalifikace nemohla jet ani zítra, odstartuje se do závodu podle výsledků druhého tréninku, ale to je nyní asi ta nejméně pravděpodobná varianta.

14:05: Na Red Bull Ringu přestalo pršet.

