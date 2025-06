Online: Velká cena Španělska 2025

36/66: Verstappen před Leclercem. Před sebou má Norrise 5,7 s

36/66: Verstappen dojel Leclerca...

31/66: Lawson a Bearman měli kontakt... nebo téměř kontakt.

30/66: Verstappen znovu v boxech. Vrací se mezi obě Ferrari – 7,6 s za Leclercem.

29/66: Albon dostal penalizaci 10 sekund. Odpyká si trest a poté zřejmě odstoupí. Trest tak nedostane pro GP Kanady.

29/66: Hadjar před Gaslym i Hülkenbergem

27/66: Albon znovu v boxech. Má už podruhé poškozené přední křídlo.

26/66: Albon a Lawson měli kontakt!

26/66: Piastri drobně snížil ztrátu na Verstappena - 5,1 s.

26/66: Cunoda byl znovu v boxech.

26/66:

Ver Pia Nor Lec Ham Rus Ant Gas Had Hul Bea Laws Alo Alb Sai Bor Col Oco Cun

23/66: Verstappen převzal vedení – o 5,7 s před Piastrim.

23/66: A Piastri...

22/66: Norris v boxech. Propadl se za Verstappena. Nazul střední.

21/66: Russell v boxech.

20/66: Verstappen se prokousal přes jezdce Mercedesu a je třetí... 15 sekund za Norrisem.

18/66: Leclerc samozřejmě za Verstappenem. Jezdci Ferrari nasadili nové střední, Verstappen má měkké.

18/66: Leclerc v boxech po Hamiltonovi...

17/66: Verstappen (šestý) dojel Antonelliho, který ještě nestavěl.

17/66: Hamilton v boxech...

15/66: Alonso se vydal mimo trať. A navíc je vyšetřován za nebezpečný návrat na trať.

14/66: Verstappen v boxech...

13/66: Norris před Verstappenem

12/66: Sainz měl dlouhou zastávku a je poslední.

12/66: Norris útočí na Verstappena!

11/66: Tak uvidíme... Leclerc 6 s za Norrisem.

10/66: Leclerc: „Kluci, pokud obětuju kvalifikaci, abych byl rychlý v závodě, tak ne proto, abychom pak byli v závodě pomalí. Takže jo. Vy rozhodněte – o kolik rychleji můžu jet? To vám můžu říct jen tehdy, když budu mít volnou trať. Teď jsem nalepený na jeho převodovku.“

10/66: Leclerc před Hamiltonem! Hamilton ho pustil.

9/66: Norris 1,2 s za Verstappenem. Bearman a Cunoda v boxech.

8/66: Zajímavé je, že Albon nasadil znovu měkké.

7/66: Albon v boxech. Měl poškozené přední křídlo.

6/66: Leclerc těsně za Hamiltonem. Piastri má náskok už 3 sekundy.

4/66: Verstappen nakukoval na první pozici, ale Piastri mu teď poodjel.

3/66: Hülkenberg si v úvodu polepšil o pět pozic.

2/66:

Pia Ver Nor Ham Lec Rus Ant Gas Had Hul Alo Bor Law Alb Bea Oco Sai Col Cun

1/66: Před Russellem nakonec i Leclerc!

Start: Piastri první, Verstappen se dostal na druhé místo. O jedno místo si polepšili jezdci Ferrari. Hülkenberg + 4 pozice, Albon -3 pozice

15:00: Jezdci se vydali do zaváděcího kola...

14:59: Jezdci McLarenu jsou jediní, kdo má v první desítce nové měkké.

14:58: Pneumatiky pro start:

Všichni na měkkých kromě Cunody, který má střední

14:47: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Oscar Piastri McLaren 2 Lando Norris McLaren 3 Max Verstappen Red Bull 4 George Russell Mercedes 5 Lewis Hamilton Ferrari 6 Kimi Antonelli Mercedes 7 Charles Leclerc Ferrari 8 Pierre Gasly Alpine 9 Isack Hadjar Racing Bulls 10 Fernando Alonso Aston Martin 11 Alexander Albon Williams 12 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 13 Liam Lawson Racing Bulls 14 Oliver Bearman Haas 15 Nico Hülkenberg Kick Sauber 16 Esteban Ocon Haas 17 Carlos Sainz Williams 18 Franco Colapinto Alpine box Júki Cunoda Red Bull

14:45: a katalánská...

14:44: Zní španělská hymna...

14:42: Strategie. Dnes se očekávají dvě zastávky – tentokrát ale už nejsou povinné. Jako nejlepší se jeví strategie měkká – měkká – střední. Na startu se měkká hodí kvůli větší přilnavosti a tedy větší rychlosti. Pak střední a na poslední stint, kdy je už auto lehké, tak měkkou. Někdo ale může jet i dva stinty na střední. Tvrdou možná uvidíme, ale méně než obvykle. V pátek jezdcům moc nefungovala. Poskytovala málo přilnavosti. V konečném důsledku pak ani nemusí vydržet o moc déle, protože pokud vůz klouže, tak se pneumatika o to více přehřívá...

14:36: Podle pátečních závodních simulací by měl být McLaren nejrychlejší. Red Bull má ztrácet 0,15 s, Ferrari 0,23 s a Mercedes 0,41 s. Více než reálná rychlost ale bude důležitá strategie a degradace.

14:36: Piastri pro Sky: „Bude to výzva. Do první zatáčky je to daleko. Tempo bylo po celý víkend dobré a očekávám, že budeme mít silné tempo, takže doufám, že bez ohledu na to zajedeme dobrý závod.“

Norris: „Jako vždy je na nás vyvíjen velký tlak. Plánem je vyhrát. Udělám pro to maximum. Myslím, že to dnes bude vzrušující závod.“

14:29: McLaren tady vyhrál naposledy před 20 lety. Vítězství tehdy získal Kimi Räikkönen.



Foto: Getty Images Clive Mason

14:28: Nejvíce vítězství ze současných jezdců má na Katalánském okruhu Lewis Hamilton (6). Čtyřikrát tady vyhrál Verstappen a dvakrát Alonso.

14:27: Ve Španělsku je důležitý start. Do první zatáčky je to daleko a někdy dokáže překvapit i jezdec po startu z nižší pozice. Vloni se tady do vedení dostal George Russell po startu ze 4. místa, což je pozice, ze které startuje i letos. Podobný start ze stejné pozice tady předvedl v roce 2011 také Fernando Alonso.

14:22: Lewis Hamilton by rád útočil na pódium. Verstappen určitě také a může být i ve hře o vítězství. V Barceloně se však historicky vyhrávalo především z první řady.

14:22: Vítězové GP Španělska od roku 2016:

Verstappen

Hamilton

Hamilton

Hamilton

Hamilton

Hamilton

Verstappen

Verstappen

Verstappen

14:22: Je opět horko. Vzduch má 30 °C a trať 49 °C.

14:20: Jezdci se vydávají na startovní rošt

14:15: Mohl Aston Martin nasadit jiného jezdce? Ano, mohl... ale jen v případě, že by Stroll odstoupil před kvalifikací. Po kvalifikaci už jezdce vyměnit nelze. Do závodu se „musíte kvalifikovat“.

Co bude dál zatím neví ani tým. Další závod je za dva týdny a je to Strollova domácí grand prix. Pokud by nemohl jet, nejspíše by tým nasadil Felipeho Drugoviche, který by kvůli tomu musel vynechat 24 hodin Le Mans, kde závodí za Cadillac.

14:11: Na roštu bude jen 18 vozů. Lance Strol odstoupil kvůli zdravotním problémům. Před začátkem sezóny 2023 měl nehodu na kole, při které si zlomil obě zápěstí a palec na noze. Následky zranění se znovu projevily na pravé ruce. Stroll trpěl už šest týdnů zraněními. Situace se zhoršila a po kvalifikaci musel odstoupit. V dalších dnech se podrobí zákroku...

14:10: Oproti kvalifikaci tady máme dvě změny. Júki Cunoda skončil v kvalifikaci poslední, ale odstartuje z boxů po výměně zadního křídla a zavěšení za díly jiné specifikace.

14:00: Vítejte u online přenosu z GP Španělska 2025.