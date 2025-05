Piastri udeřil v závěru. Norrise porazil o dvě desetiny sekundy a získal pole position

Kvalifikace na Velkou cenu Španělska se odjela za horkých podmínek. Teplota tratě byla hodně přes 40 °C.

V první části kvalifikace vypadli Hülkenberg, Ocon, Sainz, Colapinto a Cunoda. Ve druhé skončila kvalifikace pro Albona, Bortoleta, Lawsona, Strolal a Bearmana.

Oscar Piastri vyhrál první dvě části kvalifikace. Na začátku té třetí se ale na první místo dostal s náskokem 0,017 s Lando Norris. Třetí byl Russell.

Alonso se radoval z rychlého kola před domácími fanoušky, ale absolvoval jen jeden pokus a postupně se propadal. Stejně na tom byl Charles Leclerc.

Piastri ve druhém pokusu zrychlil a porazil Norrise o dvě desetiny sekundy. Třetí skončil Max Verstappen, kterého do druhé řady doprovodí George Russell.

Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Oscar Piastri McLaren 2 Lando Norris McLaren 3 Max Verstappen Red Bull 4 George Russell Mercedes 5 Lewis Hamilton Ferrari 6 Kimi Antonelli Mercedes 7 Charles Leclerc Ferrari 8 Pierre Gasly Alpine 9 Isack Hadjar Racing Bulls 10 Fernando Alonso Aston Martin 11 Alexander Albon Williams 12 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 13 Liam Lawson Racing Bulls 14 Lance Stroll Aston Martin 15 Oliver Bearman Haas 16 Nico Hülkenberg Kick Sauber 17 Esteban Ocon Haas 18 Carlos Sainz Williams 19 Franco Colapinto Alpine 20 Júki Cunoda Red Bull

Třetí část (Q3)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Oscar Piastri McLaren 1:11.546 6 měkká 2 Lando Norris McLaren 1:11.755 0.209 6 měkká 3 Max Verstappen Red Bull 1:11.848 0.302 6 měkká 4 George Russell Mercedes 1:11.848 0.302 6 měkká 5 Lewis Hamilton Ferrari 1:12.045 0.499 6 měkká 6 Kimi Antonelli Mercedes 1:12.111 0.565 6 měkká 7 Charles Leclerc Ferrari 1:12.131 0.585 3 měkká 8 Pierre Gasly Alpine 1:12.199 0.653 6 měkká 9 Isack Hadjar Racing Bulls 1:12.252 0.706 3 měkká 10 Fernando Alonso Aston Martin 1:12.284 0.738 3 měkká

17:00:

Pia Nor Ver Rus Ham Ant Lec Gas Had Alo

17:00: Piastri! Nejrychlejší ve všech třech sektorech a náskok 2 desetiny na Norrise! Wow!

16:59: Gasly pátý, Hadjar šestý.

16:59: Leclerc už nevyjede... nevypadá to na problém, spíše došly pneumatiky.

16:58: Alonso pátý...

16:53: Leclerc překonává Verstappena. Hamilton za Verstappenem.

16:53:

Nor Pia Rus Ver Ham Ant Gas

16:53: Norris ho překonává o 0,017 s. Russell ztrácí 0,256 s, Verstappen půl sekundy.

16:52: Piastri 1:11.836.

16:52: Gasly na použitých. Hadjar a Alonso zatím nevyjeli.

16:49: Přidávají se další...

16:48: Piastri jako první na trati.

16:48: Čeká nás 12 minut třetí části kvalifikace.

Druhá část (Q2)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Oscar Piastri McLaren 1:11.998 3 měkká 2 Lando Norris McLaren 1:12.056 0.058 3 měkká 3 Max Verstappen Red Bull 1:12.358 0.360 3 měkká 4 George Russell Mercedes 1:12.407 0.409 3 měkká 5 Lewis Hamilton Ferrari 1:12.447 0.449 3 měkká 6 Isack Hadjar Racing Bulls 1:12.461 0.463 6 měkká 7 Charles Leclerc Ferrari 1:12.495 0.497 5 měkká 8 Fernando Alonso Aston Martin 1:12.523 0.525 6 měkká 9 Kimi Antonelli Mercedes 1:12.585 0.587 6 měkká 10 Pierre Gasly Alpine 1:12.611 0.613 6 měkká 11 Alexander Albon Williams 1:12.641 0.643 6 měkká 12 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:12.756 0.758 6 měkká 13 Liam Lawson Racing Bulls 1:12.763 0.765 6 měkká 14 Lance Stroll Aston Martin 1:13.058 1.060 6 měkká 15 Oliver Bearman Haas 1:13.315 1.317 6 měkká

16:41: Nepostoupí Albon, Bortoleto, Lawson, Stroll a Bearman

16:40: Hadjar zase řádí... je šestý.

16:36: Russell nabízí Antonellimu vzduchový pytel. Je čtvrtý, Antonelli devátý.

16:32:

Pia Nor Ver Rus Ham Lec Alo Gas Ant Had Bor Law Alb Str Bea

16:32: Piastri opět první – 1:11.998.

16:29: Albon, Stroll a Bearman na úvod na použitých.

16:25: Začíná druhá část kvalifikace

První část (Q1)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Oscar Piastri McLaren 1:12.551 5 měkká 2 Max Verstappen Red Bull 1:12.798 0.247 3 měkká 3 Lando Norris McLaren 1:12.799 0.248 6 měkká 4 George Russell Mercedes 1:12.806 0.255 3 měkká 5 Kimi Antonelli Mercedes 1:12.815 0.264 6 měkká 6 Charles Leclerc Ferrari 1:13.014 0.463 4 měkká 7 Lance Stroll Aston Martin 1:13.038 0.487 9 měkká 8 Liam Lawson Racing Bulls 1:13.039 0.488 6 měkká 9 Alexander Albon Williams 1:13.044 0.493 8 měkká 10 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:13.045 0.494 6 měkká 11 Lewis Hamilton Ferrari 1:13.058 0.507 6 měkká 12 Oliver Bearman Haas 1:13.074 0.523 9 měkká 13 Pierre Gasly Alpine 1:13.081 0.530 6 měkká 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:13.102 0.551 5 měkká 15 Isack Hadjar Racing Bulls 1:13.139 0.588 6 měkká 16 Nico Hülkenberg Kick Sauber 1:13.190 0.639 6 měkká 17 Esteban Ocon Haas 1:13.201 0.650 9 měkká 18 Carlos Sainz Williams 1:13.203 0.652 6 měkká 19 Franco Colapinto Alpine 1:13.334 0.783 7 měkká 20 Júki Cunoda Red Bull 1:13.385 0.834 6 měkká

16:20: Nepostoupí Hülkenberg, Ocon, Sainz, Colapinto a Cunoda.

16:19: Cunoda poslední....

16:19: Colapinto nakonec vyjel a dojel... odstavil vůz

16:18: Bortoleto osmý!

16:16: Colapinto v boxové uličce hlásí problémy.

16:16: Druhé pokusy. Piastri na použitých. Verstappen a Russell v boxech.

16:11:

Pia Ver Nor Rus Lec Alb Alo Ham Had Bea Col Ant Gas Str Law Hul Oco Sai Cun Bor

16:11: Verstappen druhý. Cunoda také ale od konce.

16:11: Cunoda hlásí týmu, že má prověřit podlahu.

16:10: Verstappen poslední bez času.

16:09: Piastri je rychlejší – 1:12.551. Russell třetí.

16:08: Norris jde do čela – 1:12.799.

16:06: A teď vyjeli všichni. Blíží se stížnosti na provoz na trati.

16:05: Většina jezdců zatím v boxech. Na čele Stroll.

16:00: Kvalifikace začíná....

15:58: Teplota opět stoupla. Trať má 48 °C.

15:50: Po třetím tréninku to vypadalo celkem jasně – McLaren je favorit. Ale realita může být odlišná. Mohlo by to být velmi těsné. Tady jsou kvalifikační simulace po pátku podle F1:

Red Bull

McLaren: +0,00 s

Mercedes: +0,19 s

Ferrari: +0,33 s

Aston Martin: +0,65 s

Racing Bulls: +0,68 s

Williams: +0,76 s

Alpine: +0,79 s

Haas: +0,92 s

Kick Sauber: +0,93 s

15:46: Statisticky je pole position na Katalánském okruhu důležitá. K tomu podrobněji až zítra... v roce 2016 tady vyhrál Verstappen po startu ze čtvrtého místa. Využil kolize jezdců Mercedesu a získal první vítězství. Poté se zde vyhrávalo jen po startu z první řady – 5krát z pole position, 3krát ze druhého místa.

Rekord drží Lando Norris. Vloni zde získal pole position v čase 1:11.383.

15:44: Nejvíce pole position ze současných jezdců získal v Barceloně Lewis Hamilton – celkem 6. Jedno pole position získali Alonso, Leclerc, Verstappen a Norris.

15:44: 3 pole position získal letos Verstappen, 3 Piastri a 2 Norris.

15:42: Do začátku kvalifikace můžete zadat tipy do tipovačky. Pokud jste ještě nesoutěžili, nevadí. O ceny se hraje v každém kole.

15:40: Vítejte u online přenosu z kvalifikace na GP Španělska 2025.