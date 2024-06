Velkou cenu Španělska 2024 vyhrál Max Verstappen

Kvalifikaci na Grand Prix Španělska vyhrál Lando Norris, který o 0,020 sekundy porazil Maxe Verstappena. Další tři řady byly jednobarevné. Ve druhé stáli jezdci Mercedesu (Hamilton, Russell), ve třetí Ferrari (Leclerc, Sainz), ve čtvrté Alpine (Gasly, Ocon). Pátá řada patřila Piastrimu a Alonsovi. Pérez startoval po penalizace z GP Kanady z 11. místa.

Závod

Alex Albon, který startoval z boxů, nasadil střední pneumatiky. Ostatní odstartovali na měkkých pneumatikách.

George Russell využil vzduchový pytel za Norrisem a Verstappenem, kteří bojovali mezi sebou, a dostal se do vedení závodu. Norris se propadl na třetí místo, což se ukázalo jako klíčové pro další podobu závodu.

Ve vedení tak byl Russell před Verstappenem, Norrisem, Hamiltonem, Leclercem, Sainzem, Gaslym, Piastrim, Oconem a první desítku uzavíral Hülkenberg.

Na začátku závodu svedli jezdci Ferrari ostrý souboj a Sainz se dostal před Leclerca. Ve třetím kole překonal Verstappen Russella a dostal se do vedení závodu.

Russell stavěl v kole 16/66. Mechanici měli problém na pravém zadním kole. Norris toho ale nevyužil a zůstal na trati. V boxech byl ve stejnou dobu také Sainz, který vyjel z boxů jen těsně za jezdcem Mercedesu. Hamilton se po své zastávce propadl za Sainze, ale po dvou kolech ho dokázal na trati překonat.

Verstappen stavěl po 17 kolech. Norris si první stint protáhl a po své zastávce v kole 24/66 se propadl na 6. místo. Musel se tak postupně dostávat vpřed. Překonal Sainze a ve 32. kole také Hamiltona.

Ve 35. kole svedli Norris a Russell krásný souboj o druhé místo, ze kterého vyšel nakonec vítězně jezdec McLarenu. Russell o chvíli později zamířil podruhé k mechanikům.

Norris postupně dojížděl Verstappena, který ve 45/66 kole zamířil podruhé do boxů. Norris i tentokrát stavěl o něco později a na trať se po trochu pomalejší zastávce vrátil těsně před Russella.

V dalších kolech Norris dojížděl lídra závodu, ale o výhodu čerstvých pneumatik po pár kolech přišel a Verstappen udržoval náskok okolo 4 sekund.

Za jejich zády pokračovaly interní souboje. Hamilton se dostal před Rusella, který byl (oproti předpovědím Pirelli) jeden z mnoha jezdců, kteří nasadili tvrdé pneumatiky. Na nich se mu ale příliš nedařilo.

Ferrari použilo týmovou režii, Sainz tak pustil Leclerca, který se pokoušel Russella dojet. Bohužel pro něj se Velká cena Španělska jela „jen“ na 66 kol. V cíli závodu byl tři desetiny za jezdcem Mercedesu.

Nenápadný ale úspěšný závod odjeli jezdci Alpine, kteří nakonec dojeli na devátém a desátém místě. Mohlo to být ještě o kousek lepší, ale v posledním kole se Pérez po své třetí zastávce dostal před Gaslyho na osmé místo.

Velkou cenu Španělska 2024 vyhrál Max Verstappen před Landem Norrisem, který se díky tomu dostal i na druhé místo v průběžném pořadí šampionátu. Třetí dojel Lewis Hamilton, pro kterého to bylo letošní první pódium.

Kolotoč formule 1 pokračuje už za týden na rakouském Red Bull Ringu.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas / ztráta Kola Body 1 Max Verstappen Red Bull 1:28:20.227 66 25 2 Lando Norris McLaren 2.219 66 18+1 3 Lewis Hamilton Mercedes 17.790 66 15 4 George Russell Mercedes 22.320 66 12 5 Charles Leclerc Ferrari 22.709 66 10 6 Carlos Sainz Ferrari 31.028 66 8 7 Oscar Piastri McLaren 33.760 66 6 8 Sergio Pérez Red Bull 59.524 66 4 9 Pierre Gasly Alpine 1:02.025 66 2 10 Esteban Ocon Alpine 1:11.889 66 1 11 Nico Hülkenberg Haas 1:19.215 66 12 Fernando Alonso Aston Martin 1 kolo 65 13 Kuan-jü Čou Kick Sauber 1 kolo 65 14 Lance Stroll Aston Martin 1 kolo 65 15 Daniel Ricciardo RB 1 kolo 65 16 Valtteri Bottas Kick Sauber 1 kolo 65 17 Kevin Magnussen Haas 1 kolo 65 18 Alexander Albon Williams 1 kolo 65 19 Júki Cunoda RB 1 kolo 65 20 Logan Sargeant Williams 2 kola 64

Jezdec dne: Lando Norris

Nejrychlejší kolo: Lando Norris

Průběh

Cíl: Pérez se dostal před Gaslyho v závěru závodu.

Cíl:

Ver Nor Ham Rus Lec Sai Pia Per Gas Oco

Cíl: Verstappen vyhrává s náskokem 2,2 s.

63/66: Zatím všech 20 jezdců pokračuje...

62/66: Jsou to 4 sekundy, ale to je pořád hodně. Leclerc se snaží dojet Russella v souboji o 4 místo.

60/66: Albon ztratil kontrolu nad vozem a projel se kačírkem.

57/66: Norris opět něco ubral z náskoku Verstappena. Ale je to stále 4,8 s.

57/66: Alpine stále na bodech. Gasly osmý, Ocon desátý. Ocon má za sebou Hulka, ale ten by měl mít penalizaci...

55/66: Sainz pouští Leclerca!

53/66: Norris stahuje, v posledním kole 3 desetiny.

52/66: Hamilton před Russellem.

50/66: Pérez potřetí v boxech...

49/66: Norris stahuje Verstappena, ale je otázkou, zda to tak bude delší dobu, nebo jen těží z čerstvých pneumatik.

49/66:

Ver NNor Rus Ham Sai Lec Per Pia Gas Oco Hul Čou Str Bot Mag Ric Alb Sar Cun

48/66: Norris se vrátil těsně před Russella. Ztráta na Verstappena je 7,8 s.

48/66: Norris v boxech. Trochu pomalejší zastávka (3,6 s).

46/66: Hamilton před Sainzem.

45/66: Norris nejrychlejší čas v prvním sektoru.

45/66: Verstappen v boxech... nazul měkké.

44/66: Hamilton v boxech, nazul měkké.

42/66: Russell si stěžuje na tvrdé pneumatiky, které už podle něj kloužou..

41/66: Rozdíl 6,2 s.

39/66: Norris o půl sekundy rychlejší než Verstappen. Je to 7,5 s.

38/66: Tak Pirelli to opět nevyšlo. Vidíme tvrdé pneumatiky. Nazuli je Russell a Sainz i další jezdci z druhé desítky.

37/66: Russell v boxech... také Sainz.

36/66: Leclerc dojel Sainze...

36/66: Norris nyní 9,3 s za Verstappenem.

35/66: Norris před Russellem, který mu ale předjetí vrátil. Ale souboj pokračuje. A Norris si bere nakonec druhé místo. Skvělý souboj.

33/66: Norris v DRS za Russellem. Více méně.

32/66: Pérez v boxech...

32/66: Norris před Hamiltonem na třetím místě.

30/66: Norris dojel Hamiltona...

29/66: Verstappen si stěžuje na nekonzistentní pneumatiky...ale konzistentně buduje náskok.

28/66: Piastri předjel Péreze, který jede na měkkých....

27/66: Norris před Sainzem, Leclerc před Gaslym.

26/66: Norris topí pod kotlem.

26/66: Na čele tak znovu Verstappen s náskokem 5,6 s na Russella.

25/66: Leclerc v boxech... vyjíždí za Gaslym na sedmé místo.

24/66: Norris se po zastávce propadl na šestou pozici.

24/66: Norris v boxech...

23/66: Alonso předjel Magnusena. Tak si chlapec aspoň užije...

23/66: Nestavěli už jen Norris a Leclerc.

22/66:

Nor Lec Ver Rus Ham Sai Gas Oco Per Hul Pia Bot Čou Str Mag Alo Ric Cun Sar Alb

21/66: Hm, nedokáže... Verstappen třetí. Na Leclerca ztrácí 9 sekund. A Piastri v boxech.

21/66: Verstappen se dostal za Piastriho, dokáže ho jezdec McLarenu zdržet? Na čele Norris, Leclerc a Piastri, kteří ještě nestavěli.

19/66: Hamilton před Sainzem... a byl tam snad i drobný kontakt.

18/66: Verstappen v boxech...

17/66: Hamilton v boxech. Tentokrát vše ok... Hamilton se ale propadl v boxech za Sainze.

16/66: Russell v boxech... a je to pomalejší zastávka. V boxech byl Sainz, který je jen těsně za jezdcem Mercedesu.

15/66: Gasly byl v boxech přes 6 sekund. Magnussen dostává penalizaci.

14/66: Zastávky pokračují... jsou tam Ocon, Pérez.

13/66: Verstappen měl horkou chvilku v sedmé zatáčce.

13/66: Magnussen prověřován kvůli špatnému startu (ulitý start možná).

12/66: Alonso se dvěma koly podíval do kačírku. Není to ideální víkend pro Aston. Verstappen už 2,8 s před Russellem.

11/66: Čou, Cunoda byli v boxech.

8/66: Bottas před Alonsem, který je až 14.

7/66: Russell ztrácí 1,6 s na Verstappena. Norris stále třetí. Pokud chce pomýšlet na vítězství, tak by měl mercedes předjet...

5/66: Jezdci Ferrari měli zřejmě drobný kontakt při vzájemném souboji.

5/66: Nor x Ver nebude vyšetřován.

4/66: Sainz se někde dostal před Leclerca...

4/66: Prověřován souboj Verstappena a Norrise po startu – vytlačení z tratě.

3/66: Verstappen se dostává před Russella.

1/66:

Rus Ver Nor Ham Lec Sai Gas Pia Oco Hul Per Alo Bot Str Cun Mag Čou Sar Ric Alb

Start: Russell měl skvělý start a je první!

15:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola...

14:59: Tak šlo o chybu v live timingu, Hamilton také měkké. Nové mají v první desítce Norris, Leclerc, Sainz a Alonso.

14:58: Pneumatiky pro start: Hamilton a Albon startují na střední, ostatní na měkkých. Verstappen má již použité, Norris nové.

14:53: Verstappen: „Vždy chcete startovat první a získat pár metrů navíc, ale do první zatáčky je to daleko. Tam se závod nerozhodne. Je to tak dlouhý závod, může se stát spousta věcí.“

14:50: Pravděpodobnost deště je 20%

14:49: Zak Brown pro Sky: „První zatáčka bude důležitá, protože je zde těžké předjíždět. Oba mercedesy budou rychlé, takže by to měl být dobrý závod.“

„Včerejší požár nás na trati neovlivnil, ale mimo trať to bylo trochu rušivé. Všichni byli opravdu laskaví a pomohli nám, jen doufám, že nečekají, že jim to oplatíme na trati!“

14:47: a hymna Katalánska...

14:46: Hraje španělská hymna...

14:44: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Lando Norris McLaren 2 Max Verstappen Red Bull 3 Lewis Hamilton Mercedes 4 George Russell Mercedes 5 Charles Leclerc Ferrari 6 Carlos Sainz Ferrari 7 Pierre Gasly Alpine 8 Esteban Ocon Alpine 9 Oscar Piastri McLaren 10 Fernando Alonso Aston Martin 11 Sergio Pérez Red Bull pen. z Kanady 12 Valtteri Bottas Kick Sauber 13 Nico Hülkenberg Haas 14 Lance Stroll Aston Martin 15 Kuan-jü Čou Kick Sauber 16 Kevin Magnussen Haas 17 Júki Cunoda RB 18 Daniel Ricciardo RB 19 Logan Sargeant Williams pen. blokování v Q box Alex Albon Williams

14:42: K zajímavým změnám dnes může dojít v šampionátu. Norris ztrácí na Leclerca jen 7 bodů a má tak reálnou šanci se poprvé v kariéře dostat na druhé místo v šampionátu.

14:38: Strategie: očekávají se dvě zastávky, možná u někoho dokonce tři. Je to paradoxní, ale neočekává se, že někdo nasadí tvrdou směs (ale uvidíme). Spíše půjde o kombinaci měkké a střední. Měkka sice vykazuje velkou degradaci, ale je o 1,2 sekundy rychlejší než střední a především o 1,8 sekundy rychlejší než tvrdá a to je skutečně strašně moc.

Uvidíme, zda do hry nezasáhne safety car nebo i počasí. Nějaké přeháňky okolo okruhu očekávat lze, ale ne na začátku závodu.

14:32: V Motorhome McLarenu včera hořelo. Tým dnes poděkoval zasahujícím hasičům.

14:30: Závodní simulace je potřeba brát vždy s rezervou. Podle F1 to ale vypadá takto:

Red Bull McLaren: +0,05 s Ferrari: +0,14 s Mercedes: +0,37 s Alpine: +0,87 s Aston Martin: +0,95 s Haas: +1,01 s RB: +1,16 s Sauber: +1,16 s Williams: +1,37 s

14:27: Druhá řada bude patřit jezdcům Mercedesu. Ve třetí budou jezdci Ferrari. Zatímco u Mercedesu je to potvrzení zlepšení z Kanady, u Ferrari panuje jisté zklamání. Podle Carlose Sainze ztrácelo Ferrari v rychlých zatáčkách kvůli poskakování, což mohlo mít vliv i na stav pneumatik ve třetím sektoru.

14:22: První řada je v Barceloně statisticky hodně důležitá. Jen třikrát v Barceloně vyhrál jezdec po startu mimo první řadu: V roce 1996 Schumacher (start ze třetího místa), o 20 let později Verstappen (ze 4.) po kolizi jezdců Mercedesu a v roce 2013 Alonso po startu z 5. místa.

14:21: Jezdci se vydávají na startovní rošt...

14:20: Pro Norrise je to druhé pole position v kariéře. Bude to ale mít těžké... zejména v prvním kole. Do první zatáčky může Verstappen těžit z jízdy ve vzduchovém pytli.

14:18: Pole position získal v kvalifikaci Lando Norris, který těsně porazil Maxe Verstappena.

14:11: Oproti kvalifikaci došlo ke dvěma změnám, které se týkají jezdců Williamsu. Sargeant dostal penalizaci za blokování soupeře, ale to na jeho pozici nemělo vliv, protože byl poslední. Nakonec si paradoxně polepšil, protože jeho týmový kolega Alex Albon po výměně komponent PJ (baterie, elektronika) odstartuje z boxů.

14:09: Mezi kvalifikací a závodem pákrát pršelo, ale nic dramatického. Nyní svítí slunce a trať je opět horká – má 40 °C.

14:00: Vítejte u online přenosu z Grand Prix Španělska 2024.