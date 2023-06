Verstappen si jel ve vlastní lize. Na pódium ho ve Španělsku doprovodili jezdci Mercedesu

Velkou cenu Španělska vyhrál Max Verstappen před Lewisem Hamiltonem a Georgem Russellem.

P. Jezdec Tým Čas / ztráta Kola Body 1 Max Verstappen Red Bull - 66 25 2 Lewis Hamilton Mercedes 24.090 66 18 3 George Russell Mercedes 32.389 66 15 4 Sergio Pérez Red Bull 35.812 66 12 5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 45.698 66 10 6 Lance Stroll Aston Martin 1:03.320 66 8 7 Fernando Alonso Aston Martin 1:04.127 66 6 8 Esteban Ocon Alpine 1:09.242 66 4 9 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1:11.878 66 2 10 Pierre Gasly Alpine 1:13.530 66 1 11 Charles Leclerc Ferrari 1:14.419 66 12 Júki Cunoda AlphaTauri -:15.416 66 13 Oscar Piastri McLaren 1 kolo 65 14 Nyck de Vries AlphaTauri 1 kolo 65 15 Nico Hülkenberg Haas 1 kolo 65 16 Alexander Albon Williams 1 kolo 65 17 Lando Norris McLaren 1 kolo 65 18 Kevin Magnussen Haas 1 kolo 65 19 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1 kolo 65 20 Logan Sargeant Williams 1 kolo 65

Ver Ham Rus Per Sai Str Alo Oco Čou Gas

65/66: Pérez dojíždí Russella, ale už to nestihne.

65/66: Pokud se nepleteme, tak Verstappen si jede pro grand slam.

65/66: Cunoda se po penalizaci propadne. Na body se dostane Gasly. Leclerc bude 11. Jezdci McLarenu mimo body.

64/66: V závodě stále pokračují všichni jezdci.

62/66: Cunoda dostal 5 sekund za vytlačeni Čoua.

61/66: Verstappen nejrychlejší kolo, Hamilton to chce ale změnit.

60/66: Alonso informoval tým, že nebude útočit na Strolla.

59/66: Verstappen dostal černo-bílou vlajku za traťové limity. Pak přijde penalizace, která by mu ale nikterak neuškodila.

56/66: Souboj Čoua a Cunody pokračuje. Japonec se udržel na devátém místě. Čou se dostal mimo trať.

53/66: Pérez před Sainzem a 8,8 s za Russellem.

53/66: Verstappen v boxech.

52/66: Alonso nyní 3 sekundy za Strollem, který má také tvrdé pneumatiky, ale starší. To může být celkem pikantní.

51/66: Hamilton se vrací na druhé místo, Pérez je 3,5 sekundy za Sainzem. Alonso před Oconem na sedmém místě.

51/66: Hamilton v boxech, Pérez také.

50/66: Alonso osmý, dojel Ocona.

Ver Ham Per Rus Sai Str Oco Cun Alo Čou

48/66: Leclerc chtěl měkké, dali mu tvrdé.

46/66: Russell v boxech. Dostává měkké. V boxech byl také Alonso, který dostává tvrdé.

42/66: Sainz v boxech, následuje Leclerc.

40/66: Verstappen má náskok 15 sekund na Hamiltona. Russell ztrácí na Hamiltona 10 sekund. V boxech Piastri a Gasly.

35/66: Russell před Sainzem. Pérez čtvrtý... Stroll a Cunoda v boxech.

34/66: Pérez před Oconem. Russell dojíždí Sainze. Vypadá to, že Mercedes bude mít na pódiu dva jezdce.

31/66: Pérez před Alonsem.

28/66: Hamilton druhý.... mimo záběry kamer.

28/66: Pérez v boxech. Vrací se za Alonsa.

28/66: Pérez jako jediný ještě nestavěl ani jednou.

Ver Per Sai Ham Str Rus Oco Cun Alo Čou Pia Gas Lec Dev Bot Alb Sar Hul mag Nor

27/66: Verstappen v boxech. Nasadil tvrdé.

26/66: Russell staví kolo po Hamiltonovi. Oba jezdci Mercedesu nasadili střední.

25/66: Zvláštní tempo Alonsa, který je pomalejší než Cunoda před ním. Alonso jede na měkkých, Cunoda na starších tvrdých.

25/66: Hamilton míří do boxů. Vrací se za Sainzem.

23/66: Verstappen už má na Hamiltona náskok 10 sekund.

21/66: Alonso před Čouem.

20/66: Alonso v boxech. Vrací se na desátém místě za Cunodou i Čouem, kteří už stavěli. Španěl nasadil opět měkké.

17/66: Leclerc s tvrými nebyl spokojený. Míří do boxů kolo po Sainzovi. Dostává měkké pneumatiky.

16/66: Sainz se vrátil na trať těsně před Leclerca, který ho pouští.

16/66: Sainz v boxech. Nazul střední.

15/66: Cunoda před Čouem a nyní i před Hulkenbergem.

15/66: Stroll v boxech.

14/66: Ocon v boxech.

12/66: Hulkenberg po zastávce nejrychlejší kolo závodu.

11/66: Russell překonal Ocona.

10/66: Čou v boxech.

Ver Sai Ham Str Oco Rus Alo Per Čou Cun

9/66: Leclerc postupuje, ale na body je stále daleko. Aktuálně je 15. Hulk v boxech.

8/66: Mercedesy ožily. Hamilton překonává Strolla.

7/66: A Hulk mimo body, na desáté místo jde Cunoda. Russell se pak jde před Alonsa na šesté místo.

6/66: Jeden z dalších hrdinů soboty padá. Hülkenberga předjel Čou a nyní také Pérez.

6/66: Verstappen má náskok 2,8 s na Sainze. Bottas v boxech.

2/66: Vypadá to, že Norris měl kontakt s Hamiltonem.

Ver Sai Str Ham Oco Alo Rus Hul Čou Per Pia Cun Mag Gas Dev Alb Bot Sar Lec Nor

1/66: Norris má poškozený nos svého vozu a míří do boxů.

Start: Sainz bojoval s Verstappenem, který ale i na středních zůstává první. Hamilton byl třetí, ale dostává se před něj Stroll. Norris šestý před sedmým Alonsem.

15:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

14:58: Pneumatiky pro start:

Střední: Verstappen, Pérez, Sargeant

Tvrdé: Leclerc

Měkké: ostatní

14:55: U Norrise už vše ok. Ještě potvrdíme, ale vypadá to, že Norris odstartuje za středních, Sainz a Norris na měkkých.

14:54: Při španělské hymně...

14:51: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Max Verstappen Red Bull 2 Carlos Sainz Jr. Ferrari 3 Lando Norris McLaren 4 Lewis Hamilton Mercedes 5 Lance Stroll Aston Martin 6 Esteban Ocon Alpine 7 Nico Hülkenberg Haas 8 Fernando Alonso Aston Martin 9 Oscar Piastri McLaren 10 Pierre Gasly Alpine penalizace 11 Sergio Pérez Red Bull 12 George Russell Mercedes 13 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 14 Nyck de Vries AlphaTauri 15 Júki Cunoda AlphaTauri 16 Valtteri Bottas Alfa Romeo 17 Kevin Magnussen Haas 18 Alexander Albon Williams box Logan Sargeant Williams změny v parc fermé box Charles Leclerc Ferrari změny v parc fermé

14:51: Na voze Norrise se pracuje

14:45: Strategie jsou velkým tématem. Pirelli očekává dvě zastávky, ale v paddocku se mluví o tom, že někteří pojedou na tři. Ovlivnit to může safety car a samozřejmě déšť... pravděpodobnost deště je podle aktuální informace 40 %.

Zastávkou ztratí jezdec poměrně hodně – 2 sekund. Při safety caru je to cca 12,5 sekundy.

14:38: Pozice v Poháru konstruktérů je důležitá kvůli penězům, ale v této fázi sezóny také z jiného důvodu. Na konci června se přepočítá vývojový handicap. Týmy budou moci využívat CFD simulace a aerodynamický tunel ve druhé polovině roku podle aktuálního pořadí v šampionátu. Pro vývoj zejména dalšího vozu je tak výhodnější být na konci června třetí než druhý apod.

14:36: Do konce sezóny ještě zbývá spousta závodů a kol, ale i tak tu máme pěkné bitvy. Aston Martin má v šampionátu náskok jen jednoho bodu. Alpine a McLaren měli před Monakem stejný počet bodů, ale Alpine odskočil díky dobrému výsledku. V kvalifikaci byl Gasly čtvrtý, ale dostal penalizaci, Norris bude stát třetí.

14:34: Kromě Leclerca se kvalifikace nepovedla třeba také Pérezovi, který bude startovat z 11. místa. Bude zajímavé sledovat, kam se dostane. Totéž platí o Alonsovi, který startuje z osmého místa. Španěl řekl, že příliš nevěří, že bude na pódiu... mohl by prý v lepším případě bojovat o TOP 5.

14:32: Jaké je rozložení sil? F1 se podívala na páteční závodní simulace.

Red Bull Ferrari: +0,30 sekundy Aston Martin: 0,32 Mercedes: +0,40 Alpine: +0,55 McLaren: +0,75 Haas: +0,79 AlphaTauri: +1,23 Williams: +1,28 Alfa Romeo: +1,29

14:29: Z pole position odstartuje Max Verstappen, za ním bude tedy stát Carlos Sainz. První řada je v Barceloně z hlediska statistik velmi důležitá.

14:25: Zatímco Leclerc odstartuje z boxů, Sainz z první řady. Ferrari v Barceloně nasadilo nové bočnice a podlahu.

14:20: Russell se při jízdě na startovní rošt dostal mimo trať.

14:17: Leclerc si stěžoval na svůj vůz a to zejména na jeho zadní část. Ferrari nestihlo zjistit, v čem je problém, a tak mu vyměnila převodovku a celou zadní část. Kromě toho Leclerc nasadil novou baterii a řídicí jednotku, za což by dostal penalizaci 15 míst. Je docela zvláštní, že Ferrari nenasadilo celou novou pohonnou jednotku.

„V kvalifikaci se ve voze cítil opravdu nesvůj a neměl v něj důvěru,“ řekl Jock Clear. „Využili jsme příležitosti vyměnit převodovku a také celou zadní část – opravdu jen proto, abychom se ujistili, že tam není nic nežádoucího.“

„Ještě jsme neměli příležitost se na to podívat, protože čas vám to nedovolí, když je parc fermé takové, jaké je.“

„Dnes odpoledne pro něj bude důležité, že bude mít na autě novou zadní část, takže by mu to mělo znovu dodat jistotu, že cokoli tam mohlo být, co nebylo úplně vyřešené, je nyní vyřešené. Doufejme, že se nám podaří vrátit ho zpět na body.“

14:13: Na trať se vydali také Leclerc a Sargeant, kteří v kvalifikaci obsadili poslední řadu. Oba toho využili a provedli změny, po kterých budou startovat z boxů.

14:12: Ale to asi nejsou ty nejdůležitější meteorologické parametry. Déšť? Zatím svítí slunce a je sucho, ale déšť nelze vyloučit.

14:11: Teplota vzduchu 24 °C, teplota tratě 41 °C.

14:10: Jezdci se vydávají na startovní rošt.

14:08: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Španělska 2023.