Online: První trénink na Grand Prix Španělska 2023

Průběžné zpravodajství z prvního tréninku ve Španělsku.

14:02: Měkké pneumatiky nasadil už také Magnussen a jezdci Red Bullu.

14:00:

13:49: Nové komponenty: ICE/turbo/MGU-H/MGU-K pro Verstappena, Péreze a Norrise. Pro Alonsa a Sargeanta nová baterie a nová řídicí jednotka. Pro Hulkenberga nová řídicí jednotka. Bez penalizací.

13:43: U Ferrari testuje novinky v prvním tréninku jen Sainz.

13:41:

Per Ver Cun Huk Gas Oco Ham Sai Alb Mag

13:36: na čele Verstappen před Gaslym. Hulk jezdí na měkkých pneumatikách a je pátý.

13:31: V live timingu nám to svítí písmeny „T“, což by měly být zmíněné nové tvrdé pneumatiky, které uvidíme v ostrém nasazení od Slverstonu.

13:30: Začínáme...

13:25: Ale hlavní pozornost směřuje k Ferrari, které má novou podlahu a nové bočnice!

13:23: řada týmů přivezla novinky – Aston třeba v oblasti předního a zadního křídla.

13:20: Když už je řeč o pneumatikách. Jezdci dostanou pro dnešní tréninky dvě sady nových tvrdých pneumatik s novou konstrukcí, které se budou používat od Silverstonu. Pneumatika má být odolnější a původně měla být nasazena v roce 2024. Pirelli nasazení uspíšilo, protože „zatížení generované současnými vozy již po několika závodech dosáhlo cílů stanovených pro konec sezóny,“ řekl Mario Isola.

13:18: Katalánský okruh je náročný na pneumatiky, takže Pirelli přivezlo tři nejtvrdší... a vlastně ne. O víkendu uvidíme C1, C2 a C3. Ještě vloni by to byly tři nejtvrdší směsi. Původní C1 je ale nyní C0 a C1 je něco mezi C0 a C1, takže měkčí než loňská C1. Pirelli věří, že to rozšíří strategické možnosti, protože vloni byla C1 (dnes C0) v závodě použita.

13:17: Na jezdce čeká novinka, kterou jsme od roku 2007 v závodech F1 v Barceloně nezažili. Byla odstraněna poslední šikana. Rozdíl vidíte na obrázku níže. Vlevo je předešlá verze, vpravo nová.



Foto: Mercedes

13:14: Vítejte u online přenosu z prvního tréninku.