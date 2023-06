Verstappen ovládl španělskou kvalifikaci. Za ním se srazily mercedesy, padli favorité a povstali outsideři

Kvalifikaci na Velkou cenu Španělska 203 vyhrál Max Verstappen. V první řadě bude vedle něj stát Carlos Sainz. Ve druhé řadě budou Norris a Gasly. Kvalifikace vůbec nevyšla Alonsovi a zejména Pérezovi a Leclercovi.

Kvalifikace na Velkou cenu Monaka byla určitě jednou z nejdramatičtějších za poslední dobu. Jen týden poté se jede ve Španělsku a souboj o postavení na startovním roštu byl minimálně stejně dramatický. Tentokrát ale nešlo o souboj o pole position. Max Verstappen kvalifikaci ovládl a dá se říct, že celou dobu kontroloval. Za jeho zády se ale děly věci...

Jezdci odjeli celou kvalifikaci na měkkých pneumatikách, přechodné zůstaly v garážích. Na začátku kvalifikace ale bylo mokro, teploty byly nižší a spadlo i pár kapek. V první části jsme viděli řadu výletů do kačírku i smyků. Mimo jiné se to týkalo De Vriese, Cunody, Albona a také Alonsa, který si při výlětu kačírkem poškodil podlahu.

Bottas se pak postaral o červené vlajky. Po smyku se sice dostal z kačírku, ale ředitelství závodu mělo dojem, že je potřeba uklidit trať, a tak byla kvalifikace přerušena červenou vlajkou.

Trať ke konci zjevně osychala. Verstappen, který zůstal v boxech, se propadl v pořadí, ale to mu nemuselo příliš vadit. Hůře na tom byl Charles Leclerc, který si o chvíli dříve stěžoval na zadní pneumatiky. Nakonec potřebný čas nenašel a skončil předposlední. Pro Monačana to byla první neúčast v Q2 od Grand Prix Monaka 2019.

Do druhé části nepostoupili Bottas, Magnussen, Albon, Leclerc a Sargeant.

Druhá část byla už klidnější, ale přinesla další překvapení. Pérez skončil na konci prostřední části v kačírku a nedokázal zajet kolo, které by ho dostalo do dalších bojů. Nepostoupil ani George Russell, který se navíc vyhýbal Sainzovi a dostal se do cesty Hamiltonovi, který do něj narazil a poškodil si přední křídlo. Mezi nejlepších deset nepostoupili Pérez, Russell, Čou, De Vries a Cunoda.

Také třetí část kvalifikace přinesla překvapení, ale ne na úplném čele. Pole position získal s přehledem Verstappen. Vedle něj odstartuje Carlos Sainz. Překvapením je pak třetí místo Landa Norrise. Lance Stroll poprvé v sezóně porazil Fernanda Alonsa. Spokojený může být také Nico Hülkenberg, který se dostal do Q3, kde neřekl poslední slovo.

Výsledný startovní rošt ještě mohou ovlivnit penalizace.

Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Max Verstappen Red Bull 2 Carlos Sainz Jr. Ferrari 3 Lando Norris McLaren 4 Pierre Gasly Alpine 5 Lewis Hamilton Mercedes 6 Lance Stroll Aston Martin 7 Esteban Ocon Alpine 8 Nico Hülkenberg Haas 9 Fernando Alonso Aston Martin 10 Oscar Piastri McLaren 11 Sergio Pérez Red Bull 12 George Russell Mercedes 13 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 14 Nyck de Vries AlphaTauri 15 Júki Cunoda AlphaTauri 16 Valtteri Bottas Alfa Romeo 17 Kevin Magnussen Haas 18 Alexander Albon Williams 19 Charles Leclerc Ferrari 20 Logan Sargeant Williams

Třetí část kvalifikace (Q3)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Max Verstappen Red Bull 1:12.272 5 měkká 2 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:12.734 0.462 6 měkká 3 Lando Norris McLaren 1:12.792 0.520 6 měkká 4 Pierre Gasly Alpine 1:12.816 0.544 6 měkká 5 Lewis Hamilton Mercedes 1:12.818 0.546 6 měkká 6 Lance Stroll Aston Martin 1:12.994 0.722 6 měkká 7 Esteban Ocon Alpine 1:13.083 0.811 6 měkká 8 Nico Hülkenberg Haas 1:13.229 0.957 3 měkká 9 Fernando Alonso Aston Martin 1:13.507 1.235 3 měkká 10 Oscar Piastri McLaren 1:13.682 1.410 6 měkká

17:10:

Ver Sai Nor Gas Ham Str Oco Hul Alo Pia

17:09: Sainz druhý před Norrisem. Alonso až osmý. Stroll poprvé porazil Alonsa.

17:06: Alonso na trati, čeká ho jeden pokus.

17:05: Hulk třetí!

17:02:

Ver Ham Nor Oco Sai Pia Str Gas Hul

17:01: Verstappen 1:12.272. Hamilton ztratil skoro sekundu.

17:00: Alonso zatím v boxech, pracuje se na opravě jeho podlahy, kterou si poškodil v Q1.

16:58: Jezdci se vydávají na trať.

Druhá část kvalifikace (Q2)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Max Verstappen Red Bull 1:12.760 6 měkká 2 Lando Norris McLaren 1:12.776 0.016 6 měkká 3 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:12.790 0.030 6 měkká 4 Lewis Hamilton Mercedes 1:12.999 0.239 6 měkká 5 Esteban Ocon Alpine 1:13.001 0.241 6 měkká 6 Oscar Piastri McLaren 1:13.059 0.299 6 měkká 7 Lance Stroll Aston Martin 1:13.082 0.322 6 měkká 8 Fernando Alonso Aston Martin 1:13.098 0.338 6 měkká 9 Pierre Gasly Alpine 1:13.186 0.426 6 měkká 10 Nico Hülkenberg Haas 1:13.283 0.523 6 měkká 11 Sergio Pérez Red Bull 1:13.334 0.574 7 měkká 12 George Russell Mercedes 1:13.447 0.687 7 měkká 13 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1:13.521 0.761 6 měkká 14 Nyck de Vries AlphaTauri 1:14.083 1.323 6 měkká 15 Júki Cunoda AlphaTauri 1:14.477 1.717 8 měkká

16:50: Hamilton si poškodil křídlo, když ho míjel Russell....

16:50: Nepostoupí Pérez, Russell, Čou, De Vries a Cunoda

16:50: Další překvapení! Nepostoupí Russell a Pérez! Mexičan se dostal jen na 11. místo.

16:49: Pérez v kačírku.

16:48: Hulk byl po dobrém výkonu v pátek a Q1 poslední, ale nyní jde na páté místo. Sainz druhý těsně za Verstappenem.

16:42: Hamilton se posouvá na druhé místo.

16:41:

Ver Alo Oco Str Rus Gas Per Sai Čou Nor Pia Dev Cun Hul Ham

16:34: Jako první se na trať vydali jezdci Red Bullu.

První část kvalifikace (Q1)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:12.937 11 měkká 2 Lando Norris McLaren 1:13.295 0.358 10 měkká 3 George Russell Mercedes 1:13.326 0.389 11 měkká 4 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:13.411 0.474 10 měkká 5 Nico Hülkenberg Haas 1:13.420 0.483 9 měkká 6 Esteban Ocon Alpine 1:13.433 0.496 9 měkká 7 Pierre Gasly Alpine 1:13.471 0.534 9 měkká 8 Nyck de Vries AlphaTauri 1:13.581 0.644 10 měkká 9 Max Verstappen Red Bull 1:13.615 0.678 9 měkká 10 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1:13.677 0.740 10 měkká 11 Oscar Piastri McLaren 1:13.691 0.754 8 měkká 12 Fernando Alonso Aston Martin 1:13.747 0.810 9 měkká 13 Lance Stroll Aston Martin 1:13.766 0.829 11 měkká 14 Júki Cunoda AlphaTauri 1:13.862 0.925 11 měkká 15 Sergio Pérez Red Bull 1:13.874 0.937 10 měkká 16 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:13.977 1.040 10 měkká 17 Kevin Magnussen Haas 1:14.042 1.105 9 měkká 18 Alexander Albon Williams 1:14.063 1.126 8 měkká 19 Charles Leclerc Ferrari 1:14.079 1.142 10 měkká 20 Logan Sargeant Williams 1:14.699 1.762 6 měkká

16:28: Nepostoupí Bottas, Magnussen, Albon, Leclerc a Sargeant.

16:27: Nejrychlejší Hamilton, Leclerc je 19.!

16:26: Trať zrychluje, ale zdá se se pro všechny. Leclerc padá.

16:26: Leclerc jen 13.

16:26: Pérez se zachraňuje, Gasly jde na první místo, ale překonává ho Hülkenberg!

16:24: mimo postup je nyní i Pérez, ale je v rychlém kole. V boxech jen první Verstappen.

16:22: Leclerc si stěžuje, že něco je špatně se zadními pneumatikami. Je v boxech a průběžně 17.

16:21:

Ver Pia Ham Oco Čou Sai Dev Rus Nor Alo Bot Gas Str Hul Mag Per Lec Cun Alb Sar

16:19: A Gasly je vyšetřován.

16:18: De Vries v hodinách.

16:17: Sainz nespokojený s Gaslym, který ho zablokoval. „Měl by za to dostat penalizaci. Musel jsem se zvolnit. uprostřed rychlé zatáčky.“

16:16: Na čele Verstappen před Piastrim.

16:12: Kvalifikace pokračuje

16:11: Na čele byl Hulk, ale jeho čas byl smazán kvůli traťovým limitům.

16:10: Podle FIA červená vlajka kvůli štěrku na trati. Ale ten byl podle nás mimo trať...

16:06: Alonso se vydal do kačírku, De Vries se roztočil. Také Albon v kačírku.

16:06: Bottas se rozjel a vrací se do boxů. Trochu ukvapená reakce ředitelství závodu.

16:05: Bottas se roztočil, ale že by to vyžadovalo červené vlajky. Čas zajelo osm jezdců.

16:04: Červené vlajky...

16:02: Cunoda to vzal trochu „dveřmi napřed“, ale pokračuje.

16:00: Russell hlásí kapky deště, ale zatím jen pár kapek.

16:00: Začíná první část kvalifikace.

15:54: Podle FIA je 30 % šance na déšť v Q1...

15:50: Vítejte u online přenosu z kvalifikace na GP Španělska 2023.