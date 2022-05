Online: Velká cena Španělska 2022

Aktualizovat

13/66: Jezdci postupně zajíždí do boxů. Už tam byli i Norris, Schumacher. Všichni přezouvají na střední.

12/66: Verstappen před Pérezem. Bude v souboji s Russellem úspěšnější?

11/66: Sainz, Alonso v boxech. Verstappen po výletu z tratě hlásil nárazový vítr ve čtvrté zatáčce.

10/66: A Verstappen tak má na čele více než 9 sekund.

9/66: Verstappen dělá Karla! Jezdec Red Bullu v kačírku a padá na čtvrté místo za Russella a Péreze.

7/66: Kousek za Sainzem je jeho krajen Alonso, který předjel Vettela. Mezi

7/66: Sainz v kačírku a padá na 11. místo.

6/66: Hamiltonovi se jízda na chvostu nelíbí. Nevadilo by mu, kdyby odstoupil. Tým to však vidí na osmé místo.

6/66: Schumacher se propadá.. už ho předjel i Ocon. Alonso po startu z posledního místa 14.

5/66: Leclerc zatím nedokáže poodjet Verstappenovi ale má náskok větší než 1 sekundu, takže Verstappen nemůže využít DRS. Russell už na Verstappena ztrácí přes 3 sekundy.

5/66: Hamilton a Magnussen samozřejmě na konci pole.

4/66: Bottas se dostává na šesté místo před Schumachera.

3/66: DRS už by mělo být k dispozici, ale méně než sekunda je to na špici jen mezi Ricciardem a Oconem na konci první desítky.

Lec Ver Rus Per Sai Msc Bot Ric Oco Nor

1/66: Hamilton, Magnussen v boxech...

1/66: Leclerc udržel vedení, Russell třetí. Hamilton měl kontakt s Magnussenem, jezdec Haasu ve štěrku.

15:00: Jezdci se vydávají do zaváděcího kola.

14:57: Pneumatiky pro start? Je to velmi jednoduché. Hamilton startuje na střední, všichni ostatní na měkkých.

14:53: Teplota trati ještě stoupla na 49 °C.

14:48: Startovní rošt...

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Charles Leclerc Ferrari 2 Max Verstappen Red Bull 3 Carlos Sainz Jr. Ferrari 4 George Russell Mercedes 5 Sergio Pérez Red Bull 6 Lewis Hamilton Mercedes 7 Valtteri Bottas Alfa Romeo 8 Kevin Magnussen Haas 9 Daniel Ricciardo McLaren 10 Mick Schumacher Haas 11 Lando Norris McLaren 12 Esteban Ocon Alpine 13 Júki Cunoda AlphaTauri 14 Pierre Gasly AlphaTauri 15 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 16 Sebastian Vettel Aston Martin 17 Lance Stroll Aston Martin 18 Alexander Albon Williams 19 Nicholas Latifi Williams 20 Fernando Alonso Alpine pen. PJ

14:46: Z čela trochu níže. Sledovat budeme určitě také jezdce Haasu. Americký tým jako jediný nepřivezl nové díly. Přesto se oba jezdci dostali do Q3. Magnussen odstartuje z osmého místa, Schumacher z desátého.

14:40: Dnešní závod do značné míry rozhodnou pneumatiky. Očekává se vysoká degradace. Možná bychom očekávali, že se jezdci budou snažit vyhnout měkkým pneumatikám, ale opak je pravdou. Podle Pirelli se budou vyhýbat spíše tvrdým, ale uvidíme... tvrdé by však měly být o více než 1 sekundu pomalejší než střední a o více než 2 sekundy pomalejší než měkké.

Například Leclerc v Q2 riskoval, zajel jen jeden pokus na použitých pneumatikách, a má tak novou sadu měkkých.

14:36: V první řadě bude vedle Leclerca Max Verstappen. Ve druhé budou Sainz a Russell. Mercedes se v Barceloně zlepšil a navíc říká, že jeho závodní rychlost je lepší než kvalifikační.

14:31: z pole position odstartuje Charles Leclerc. Nebude to mít snadné už na samotném startu. Do první zatáčky je to velmi daleko. Obecně ale platí, že v Barceloně vyhrává převážně jezdec z pole position.

Z pole position tady vyhrál jezdec 23krát, ze druhého místa 5krát a jednou ze třetího (Schumacher v roce 1996), jednou ze čtvrtého (Verstappen, 2016) a jednou z pátého místa (Alonso, 2013).

14:29: Verstappen se na startovní rošt vydal jako poslední... tým do poslední chvíle chladil jeho vůz.

14:28: V pěti posledních letech vyhrál Velkou cenu Španělsku Lewis Hamilton. A nebýt kolize jezdců Mercedesu v roce 2016, tak by možná Mercedes vyhrál na tomto okruhu ve všech letech hybridní éry.

14:26: F1 tento víkend kromě záběru z helem testuje také záběry z dronu.

14:22: Roman Staněk i někteří jezdci F1 a členové týmů včera říkali, že dnes má být ještě větší horko než v sobotu. A je tomu tak, i když rozdíl není velký. Vzduch má 36 °C, trať 48 °C.

14:20: U Verstappena měnil Red Bull části DRS a to poté, co mu včera na konci kvalifikace systém nefungoval. Je to kus za kus stejné specifikace, takže bez penalizace.

14:20: Jezdci se vydávají na startovní rošt.

14:17: Začínáme novinkami... Fernando Alonso po špatné kvalifikaci nasazuje nové komponenty pohonné jednotky – už nadlimitní, a tak dostal penalizaci a odstartuje do domácí grand prix z posledního místa. Původně se kvalifikoval 17.

14:15: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Španělska 2022.