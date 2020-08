Pole position na GP Španělska 2020 získal Hamilton

Kvalifikace na Grand Prix Španělska 2020 byla pravděpodobně poslední, ve které mohly týmy využít kvalifikačních režimů svých pohonných jednotek. Od Belgie to má být zakázáno.

Kvalifikace se odjela za velmi horkých podmínek, teplota tratě atakovala 50 stupňů Celsia. Na rozdíl od předešlé kvalifikace v Silverstonu jsme neviděli strategické hry s pneumatikami. Jinou než měkkou směs nasadil jen Kimi Räikkönen, který se dostal do druhé části kvalifikace a ve druhém pokusu nasadil střední směs a dostal se před Ocona.

Z první části kvalifikace nepostoupili jezdci Haasu, kteří tak nenavázali na slušné časy z pátku, jezdci Williamsu a Giovinazzi.

Ve druhé části kvalifikace to bylo velmi těsné. Sebastianu Vettelovi příliš nepomohlo ani nové šasi. Do Q3 nepostoupil poté, co ztratil 2 tisíciny na Landa Norrise. Jeho týmový kolega ale nedopadl o moc lépe. Po prvních pokusech v Q3 byl Leclerc průběžně sedmý, ale poté si stěžoval na svou pohonnou jednotku a propadl se na deváté místo.

Pole position získal s těsným náskokem Lewis Hamilton, který porazil Valtteriho Bottase. Třetí místo získal Verstappen, za ním skončili jezdci Racing Pointu.

Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Lewis Hamilton Mercedes 2 Valtteri Bottas Mercedes 3 Max Verstappen Red Bull 4 Sergio Pérez Racing Point 5 Lance Stroll Racing Point 6 Alexander Albon Red Bull 7 Carlos Sainz Jr. McLaren 8 Lando Norris McLaren 9 Charles Leclerc Ferrari 10 Pierre Gasly AlphaTauri 11 Sebastian Vettel Ferrari 12 Daniil Kvjat AlphaTauri 13 Daniel Ricciardo Renault 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 15 Esteban Ocon Renault 16 Kevin Magnussen Haas 17 Romain Grosjean Haas 18 George Russell Williams 19 Nicholas Latifi Williams 20 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo

Třetí část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:15.584 6 měkká 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:15.643 0.059 6 měkká 3 Max Verstappen Red Bull 1:16.292 0.708 6 měkká 4 Sergio Pérez Racing Point 1:16.482 0.898 6 měkká 5 Lance Stroll Racing Point 1:16.589 1.005 6 měkká 6 Alexander Albon Red Bull 1:17.029 1.445 6 měkká 7 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:17.044 1.460 6 měkká 8 Lando Norris McLaren 1:17.084 1.500 6 měkká 9 Charles Leclerc Ferrari 1:17.087 1.503 6 měkká 10 Pierre Gasly AlphaTauri 1:17.136 1.552 6 měkká

16:00: Leclerc se propadl na deváté místo.

15:59: Bottas nejrychlejší ve druhém sektoru, ale zůstává druhý.

15:53:

Ham Bot Ver Per Str Nor Lec Alb Sai Gas

15:51: Hamilton první, Bottas ztrátil 0,059 s, třetí Verstappen.

15:48: Racing pointy jako první na trati.

Druhá část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.013 3 měkká 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:16.152 0.139 3 měkká 3 Max Verstappen Red Bull 1:16.518 0.505 3 měkká 4 Lance Stroll Racing Point 1:16.666 0.653 6 měkká 5 Pierre Gasly AlphaTauri 1:16.800 0.787 6 měkká 6 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:16.876 0.863 6 měkká 7 Sergio Pérez Racing Point 1:16.936 0.923 6 měkká 8 Charles Leclerc Ferrari 1:16.953 0.940 6 měkká 9 Alexander Albon Red Bull 1:17.163 1.150 6 měkká 10 Lando Norris McLaren 1:17.166 1.153 6 měkká 11 Sebastian Vettel Ferrari 1:17.168 1.155 6 měkká 12 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:17.192 1.179 6 měkká 13 Daniel Ricciardo Renault 1:17.198 1.185 6 měkká 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo/Ferrari 1:17.386 1.373 6 střední 15 Esteban Ocon Renault 1:17.567 1.554 6 měkká

15:43: A zatímco Kvjat 12., Gasly pátý.

15:42: Icemenovi se ta tvrdší směs zřejmě vyplatila, porazil alespoň Ocona.

15:41: Renaulty pohořely. Nepostoupí ani jeden. A nepostoupí ani Vettel o 2 tisíciny sekundy.

15:40: Ve skutečnosti Stroll dokonce čtvrtý.

15:40: Aha.. tak jezdci jsou ve výjezdovém kole tak pomalí, že live timing vyhodnotil Strolla jako stojící vůz.

15:39: Stroll byl v boxech, vyjel ale už to nestihne.

15:38: Räikkönen vyjel na střední, ale ten se asi do Q3 nedostane.

15:37: Hamilton, Bottas, Verstappen zůstávají v boxech.

15:33: Leclerc sice pátý, ale stěžuje si, že jeho kolo bylo hrozné.

15:31:

Ham Bot Ver Sai Lec Per Str Nor Alb Ric Vet Oco Gas Kvy

15:31: Pérez nejrychlejší v prvním sektoru, celkově ale pátý.

15:27: zatím všichni na měkkých.

15:26: Mercedesy jako první na trati.

První část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.872 6 měkká 2 Sergio Pérez Racing Point 1:17.117 0.245 3 měkká 3 Max Verstappen Red Bull 1:17.213 0.341 6 měkká 4 Valtteri Bottas Mercedes 1:17.243 0.371 6 měkká 5 Charles Leclerc Ferrari 1:17.256 0.384 6 měkká 6 Lance Stroll Racing Point 1:17.316 0.444 3 měkká 7 Pierre Gasly AlphaTauri 1:17.356 0.484 6 měkká 8 Alexander Albon Red Bull 1:17.419 0.547 6 měkká 9 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:17.438 0.566 5 měkká 10 Sebastian Vettel Ferrari 1:17.573 0.701 6 měkká 11 Lando Norris McLaren 1:17.577 0.705 6 měkká 12 Daniel Ricciardo Renault 1:17.667 0.795 6 měkká 13 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:17.676 0.804 6 měkká 14 Esteban Ocon Renault 1:17.765 0.893 6 měkká 15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:17.797 0.925 6 měkká 16 Kevin Magnussen Haas 1:17.908 1.036 6 měkká 17 Romain Grosjean Haas 1:18.089 1.217 6 měkká 18 George Russell Williams 1:18.099 1.227 9 měkká 19 Nicholas Latifi Williams 1:18.532 1.660 9 měkká 20 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:18.697 1.825 6 měkká

15:19: Americký zázrak se nekoná. Nepostoupí žádný z jezdců Haasu, Williamsu a Giovinazzi. Räikkönen postupuje z 15. místa.

15:18: Nahoru jdou Leclerc i Albon.

15:17: Racing pointy asi vynechají další pokusy.Není divu, Pérez ztrácí jen 8 setin na Hamiltona. Ostatní na trati.

15:12: Došlo k nějakému incidentu ve druhé zatáčce mezi Magnussenem a Kvjatem, který byl předán sportovním komisařům.

15:10:

Ham Per Stro Bot Ver Sai Lec Gas Ric Alb

15:09: Hned za Hamiltonem racing pointy.

15:08: Hamilton první, Verstappen ztrácí 0,378 s na Hamiltona ale jen 2 setiny na Bottase.

15:07: zatím všichni na měkkých pneumatikách.

15:05: na trať se vydávají další jezdci.

15:00: začínáme... williamsy na trati.

14:57: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Max Verstappen... nebo Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Max Verstappen? Tak nějak by měly vypadat první tři místa, pokud se nestane něco mimořádného. Na dalších místech to ale bude bitva.

14:56: Vítejte u horké kvalifikace na GP Španělska 2020.