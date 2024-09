V posledním tréninku v Singapuru byl nejrychlejší Norris

12:30: Třetí trénink skončil.

12:27: Leclerc si stěžuje, že nemá přilnavost.

12:24: Leclerc jde na páté místo.

12:23: Leclerc vzdal pokus, možná kvůli výletu Russella.

12:22: Russell byl mimo trať.

12:18: Jezdci Ferrari na měkkých.

12:16: Norris překonává Russella o půl sekundy. Verstappen ztrácí 9 desetin.

12:11: Russell přebírá vedení.

12:10: To jezdci Ferrari se ještě vrací na trať na středních pneumatikách.

12:09: Mercedesy a Piastri na měkkých pneumatikách.

12:02: Russell skončil v únikové zóně.

12:00: Leclerc převzal vedení.

11:58: Albon narazil do zdi. Vypadá to na poškozené kolo a možná i zavěšení. Vrací se do boxů.

11:58: Russell jde na druhé místo.

Ver Per Pia Nor Lec Alb Hul Alo Rus Ric Ham Str Cun Sai Oco Bot Čou Gas Mag Col

11:51: Verstappen převzal vedení...

11:48: Na trati všichni kromě Ricciarda, Magnussena a Colapinta.

11:47: Jezdci Sauberu na měkkých, ostatní na středních.

11:43: Na trati i další jezdci a to včetně obou ferrari.

11:42: Trénink bude restartován.

11:40: červené vlajky

11:34: Na trati je ještěrka...

11:34: Alonso a Stroll jako první na trati.

11:30: Třetí trénink začíná.

11:24: Jedním z problémů byla přilnavost. Ta se obvykle v průběhu víkendu zlepšuje, protože vozy trať čistí a nanáší gumu. Po druhém tréninku ale v Singapuru poměrně hodně pršelo, takže....

11:23: Třetí trénink v Singapuru je trochu více zbytečný než na jiných tratích. Podmínky do kvalifikace se totiž změní. Na druhou stranu si včera řada jezdců stěžovala na chování svého vozu, takže bude chtít vyzkoušet změny, které tým provedl.

11:15: Vítejte u online přenosu z posledního tréninku v Singapuru.