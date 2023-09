Online: Grand Prix Singapuru 2023

Průběžné zpravodajství z Velké ceny Singapuru 2023.

Start: Sainz drží vedení, Leclerc druhý. Skvělý start měl Hamilton, který je třetí. Norris se propadl na páté místo za Russella. Verstappen je 10., Pérez 13.

14:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

13:59: Ferrari tak rozdělilo strategie a Leclerc se bude na měkkých snažit dostat více dopředu před Russella. Jezdci Red Bullu na tvrdých.

13:57: Pneumatiky pro start:

Měkká: Leclerc, Cunoda, Piastri, Čou

Střední: ostatní

Tvrdá: Verstappen, Pérez, Bottas

13:50: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Poznámka 1 Carlos Sainz Jr. Ferrari 2 George Russell Mercedes 3 Charles Leclerc Ferrari 4 Lando Norris McLaren 5 Lewis Hamilton Mercedes 6 Kevin Magnussen Haas 7 Fernando Alonso Aston Martin 8 Esteban Ocon Alpine 9 Nico Hülkenberg Haas 10 Liam Lawson AlphaTauri 11 Max Verstappen Red Bull 12 Pierre Gasly Alpine 13 Sergio Pérez Red Bull 14 Alexander Albon Williams 15 Júki Cunoda AlphaTauri 16 Valtteri Bottas Alfa Romeo 17 Oscar Piastri McLaren 18 Logan Sargeant Williams box Kuan-jü Čou Alfa Romeo PJ a další změny

13:48: Vloni závod ovlivnil déšť. Nyní je pravděpodobnost deště 10 %.

13:45: Zmíněná minuta ticha...

13:45: Držet palce dnes můžete také Norrisovi, který startuje ze druhé řady:

13:44: Horner: „Máme dobré závodní auto a myslím... víte, statisticky nemáme šanci, ale kdo věří statistikám?“

13:38: Strategie ovlivní safety car, který jsme v Singapuru viděli pokaždé. Zastávkou v boxech ztratí jezdec 28 sekund, při SC jen 15 sekund.

13:30: Dobrou kvalifikaci měl Liam Lawson, který se dostal do Q3 a odstartuje z 10. místa.

13:30: Šest a devět. To jsou startovní pozice jezdců Haasu. Dokáží je proměnit v nějaké body? V závodech kvůli degradaci obvykle poizice masivně ztrácí. Kevin Magnussen se nechal slyšet, že se bude snažit bránit, co to jen půjde. Haas by měl v Austinu nasadit balík novinek.

13:25: Statisticky se v Singapuru vyhrávalo převážně z prvních třech pozic, na kterých budou stát Sainz, Russell a Leclerc. Jen dvakrát vyhrál jezdec z nižší pozice – v roce 2017 Hamilton z páté pozice a v roce 2008 Alonso z 15. pozice. Ale víme, proč se tak stalo...

13:22: Red Bull letos vyhrál všechny závody, Max Verstappen vyhrál desetkrát v řadě. Dnes ale mohou být soupeři nejblíže k tomu, aby obě tyto série ukončily. Verstappen odstartuje až z 11. místa. Sám říká, že se vzdal naděje, že vyhraje. Na jiné trati by to pro Verstappena nejspíše nebyl problém. V Singapuru se ale předjíždí hůře a především... Verstappen není 11. kvůli penalizaci či červené vlajce. Red Bull se v Singapuru celý víkend trápí. S těžším vozem to v závodě může být lepší. Podle pátečních simulací měl Red Bull nejlepší závodní rychlost. Ferrari ztrácelo 0,13 s, Mercedes 0,17 s a McLaren 0,20 sekundy.

13:18: Velká cena Singapuru dost často atakovala či překročila hranici 2 hodin (déle závod trvat dle pravidel nemá). Letos by to mohlo být lepší. Kvůli stavebním úpravám byly odebrány čtyři zatáčky ve třetím sektoru a nahrazeny rovinkou. Časy na kolo jsou kratší a také se ulevilo pneumatikám, což je dobrá zpráva především pro některé týmy. Počet kol se zvýšil ze 61 na 62.

13:17: Sergio Pérez dnes odstartuje do 250. závodu. Fernando Alonso by měl překonat hranici 100 000 km v závodech.

13:13: Na osmém místě na startu bude Esteban Ocon, který dnes slaví 27. narozeniny.

13:12: Jezdci se už vydali na startovní rošt. Jako první opustil boxy Liam Lawson.

13:11: Formule 1 bude držet minutu ticha za oběti přírodních katastrof v Maroku (zemětřesení) a Libyi (povodně). S žádnou z těchto zemí sice F1 nemá přímo nic společného, ale uvádí, že je globálním sportem.

13:08: Čou, který by startoval poslední, nasadil řadu komponent PJ a odstartuje z boxů.

13:05: Máme tady pár novinek. Do závodu neodstartuje Lance Stroll. Důvodem je včerejší nehoda. Stroll se prý necítí dobře, ale důvodů bude více... z konce pole by stejně nebodoval. Postavit nový vůz trvá dost dlouho a potenciálně mohou být problémem náhradní díly. Ne pro Singapur, ale už za týden se jede v Japonsku. Sečteno... start Strolla, pokud navíc není v plné kondici, nedává smysl.

13:00: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Singapuru 2023.