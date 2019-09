On-line: Grand Prix Singapuru 2019

Aktualizovat

14:08: na střední směsi startují všichni od 10. Giovinazziho kromě Gaslyho, který jako jediný nasadil tvrdé pneumatiky. První devítka na měkkých,.

14:01: Teplota vzduchu: 30 °C, teplota tratě 37 °C.

13:51: Strategie: První desítka (respektive devítka, Ricciardo byl z kvalifikace vyloučen) startuje povinně na měkkých pneumatikách. Očekává se, že by mohli stavět okolo 16. až 20. kola a přezouvat na střední. Jezdci, kteří odstartují na střední směsi, budou přezouvat ze střední směsi, by mohli stavět někdy okolo 30. kola. Strategiemi ale může zamávat safety car.

13:48: Nejvíce vítězství v Singapuru mají na svém kontě Hamilton a Vettel. Jsou to také jediní dva jezdci na startovním roštu, kteří v Singapuru vyhráli.

13:42: Z pole position trochu... no vlastně více než trochu překvapivě odstartuje Charles Leclerc. V závodě to ale bude mít hodně těžké. Očekává se, že závodní rychlost Ferrari bude horší než ta kvalifikační. Navíc se startuje za jiných podmínek, než jaké panovaly včera na konci kvalifikace (okolo 16. hodiny našeho času). Výhodou Leclerca může být to, že Vettel je výše na startu než Bottas.

13:37: Singapur je jedním z nejnáročnějších, ne-li nejnáročnější víkend v roce.

Two in the tub 😂 The perfect pre race prep in Singapore! 🇸🇬 #SingaporeGP pic.twitter.com/iTOdehtJ1b — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) September 22, 2019

13:36: Délku závodu také prodloužují výjezdy safety caru. Ten jsme v dosavadních 11 závodech na okruhu Marina Bay viděli 17krát. Vyjel pokaždé.

13:34: čeká nás zřejmě nejdelší závod v roce. V Singapuru se obvykle atakuje nebo dokonce překračuje dvouhodinový limit. Je to způsobeno profilem okruhu i faktem, že na rozdíl od Monaka se jede plných 300+ km.

13:33: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Singapuru 2019. Start závodu je naplánován na 14:10.

Foto: Getty Images / Clive Mason