V posledním tréninku byl v Singapuru nejrychlejší Leclerc

Ani poslední trénink se neobešel bez problémů. Daniil Kvjat se musel vrátit do boxů poté, co se z jeho vozu kouřilo. Sergio Pérez se pak v polovině tréninku postaral o virtuální safety car a následné červené vlajky poté, co měl kontakt se zdí ve 21. zatáčce. Mexičan se dokázal vráti do boxů s poškozeným pravým zadním kolem, ale na trati byly úlomky.

Po červených vlajkách přišly kvalifikační simulace. Max Verstappen teprve v této fázi tréninku zajel první měřený čas. Charles Leclerc vyjel mezi prvními, měl relativně volnou trať a zajel nejrychlejší čas.

Lewis Hamilton se hned po výjezdu z boxů ve třetí zatáčce roztočil. Poté musel vzdát svůj pokus kvůli provozu na trati. Nakonec z toho bylo druhé místo. Na třetí se dostal Sebastian Vettel, který ale na Leclerca ztratil už 6 desetin.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Charles Leclerc Ferrari 1:38.192 15 měkké 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:38.399 0.207 15 měkké 3 Sebastian Vettel Ferrari 1:38.811 0.619 13 měkké 4 Valtteri Bottas Mercedes 1:38.885 0.693 16 měkké 5 Alexander Albon Red Bull 1:39.258 1.066 14 měkké 6 Max Verstappen Red Bull 1:39.366 1.174 9 měkké 7 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:39.507 1.315 14 měkké 8 Lando Norris McLaren 1:39.709 1.517 13 měkké 9 Nico Hülkenberg Renault 1:40.118 1.926 15 měkké 10 Daniel Ricciardo Renault 1:40.153 1.961 12 měkké 11 Lance Stroll Racing Point 1:40.209 2.017 11 měkké 12 Pierre Gasly Toro Rosso 1:40.339 2.147 15 měkké 13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:40.953 2.761 16 měkké 14 Sergio Pérez Racing Point 1:40.985 2.793 4 měkké 15 George Russell Williams 1:41.156 2.964 13 měkké 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:41.169 2.977 14 měkké 17 Kevin Magnussen Haas 1:41.494 3.302 12 měkké 18 Romain Grosjean Haas 1:41.542 3.350 12 měkké 19 Robert Kubica Williams 1:41.954 3.762 13 měkké 20 Daniil Kvyat Toro Rosso - 3

Průběh

12:58: Albon v únikové zóně.

Lec Ham Vet Bot Ver Sai Nor Hul Stro Gas

12:53: Hamilton nejrychlejší v prostředním sektoru a druhý + 0,207 s za Leclercem.

12:52: Vettel druhý, ale na Leclerca ztrácí 6 desetin.

12:50: Hamilton kvůli provozu vzdal pokus...

12:47: Hamilton se roztočil hned po vyjetí z boxů.

12:45: a také třetím sektoru... 1:38.192

12:44: Leclerc nejrychlejší v prvním sektoru, druhém sektoru.

12:43: Russell jde na 12. místo. Zajímavé to bude v kvalifikaci mezi renaulty a mclareny a to i s ohledem na šampionát.

12:43: Verrstappen si až teď zapisuje čas, je třetí.

12:42: Bottas přebírá vedení – 1:39-166

12:37: pokračujeme...

12:31: Kousek ráfku uklizen, zbytek ne, červené vlajky...

12:29: VSC... na trati jsou trosky.

12:28: Pérez měl kontakt se zdí...

🚩 RED FLAG 🚩



There's some debris to retrieve before pit entry, so all cars return to the pits#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/LGBSUHSUG3 — Formula 1 (@F1) September 21, 2019

12:26: A Verstappen právě vyjel...

12:24: Verstappen jako jediný zatím nebyl v boxech.

Lec Ham Vet Bot Per Alb Stro Gio

12:20: Z vozu Kvjata se kouří, Rus se vrací do boxů....

Not the smokin' lap Daniil Kvyat was looking for 😬



📻 "Back off... box box now, we have an issue"



The Russian returns to the pits#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/EeRxQNq134 — Formula 1 (@F1) September 21, 2019

12:20: Podle Pirelli je rozdíl mezi měkkou a střední sekunda, mezi střední a tvrdou 0,8 s.

12:17: Leclerc jde sekundu před Hamiltona, ale na měkkých.

12:15: Hamilton na střední přebírá vedení – 1:40.320.

12:11: Bottas si jako první zapisuje čas.

12:06: Na trati zatím bylo osm jezdců.

12:00: začínáme..

11:51: Týmy a jezdce čeká generálka na kvalifikaci a závod, i když s trochu menší hodnotou. Do kvalifikace se podmínky na trati změní. Trať má nyní 40 °C, na konci kvalifikace to bude o 6, 7 méně.

11:48: Vítejte u online přenosu z posledního tréninku v Singapuru.

Foto: Getty Images / Charles Coates