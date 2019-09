V prvním tréninku v Singapuru byl nejrychlejší Verstappen. Bottas boural

První trénink v Singapuru se už tradičně odjel za vysokých teplot a hlavně za denního světla.

Týmy testovaly nové díly. Ferrari se snaží vyřešit své problémy s pomalými zatáčkami a v Singapuru testuje upravený nos. Oba jezdci odjeli deset kol a poté jsme je delší dobu na trati neviděli. Tým měnil nastavení a díly.

Na čele se střídali jezdci Mercedesu a Max Verstappen. Jakmile se ferrari vrátily na trať, dostal se do čela na chvíli Vettel. Leclerc měl opačné starosti. V rychlém kole ho potkaly technické problémy a stihl dojet jen do boxové uličky. Na trať se už nevrátil. Podle Ferrari šlo o problém s převodovkou.

Necelých 30 minut před koncem přerušily trénink červené vlajky. Valtteri Bottas nezvládl svůj vůz a boural na výjezdu z 19. zatáčky.

Nejrychlejší čas nakonec zajel Max Verstappen. Oba jezdci Mercedesu ale stanovili své časy na tvrdých pneumatikách.

11:58: Ferrari potvrdilo, že Leclerca odstavil problém s převodovkou.

11:50: Norris šel do zatáčky „dveřmi“ na před, ale pokračuje bez kontaktu s bariérou.

11:47: Norris v únikové zóně.

11:42: pokračujeme

11:37: Detail na nový nos Ferrari – nové jsou černé karbonové vodorovné vložky pro usměrnění vzduchu.

#F1 : #Ferrari with a new nose concept. See the black carbon inlays. #AMuS , #SingaporeGP pic.twitter.com/rO6SLIP1Ls

11:33: červené vlajky, Bottas bourá.

11:31: Verstappen opět ve vedení.

11:27: Leclerc se pomalu vrací do boxů...

11:26: Vettel přebírá vedení (1:40.426).

11:23: Ferrari zpět na trati...

11:19: Bottas 1:41.336

11:17: Mercedesy jezdí na tvrdých pneumatikách.

11:09: U Ferrari se po 10 kolech mění nastavení.

This is @ScuderiaFerrari at the moment - both cars up on stands for set up changes #F1 #bbcf1. pic.twitter.com/Kh2ipmud5J