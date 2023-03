První trénink v Džiddě ovládl Max Verstappen

První tři místa v prvním tréninku byla totožná s výsledky předešlého závodu.

F1 čeká v pořadí třetí závod v Džiddě. První trénink se podobně jako před dvěma týdny v Bahrajnu odjel za světla a jeho výsledky tak nejsou úplně reprezentativní. Týmy zkoušely nové díly (každý tým přivezl drobná vylepšení).

Max Verstappen dorazil kvůli žaludečním problémům do Džiddy až dnes a později se vydal i na trať – vyjel jako poslední po 20 minutách. Do té doby si to o nejrychlejší čas rozdávali zejména Pérez a Alonso. Poté převzal vedení Verstappen.

Na prvních šesti místech se seřadili jezdci Red Bullu, Astonu Martin a Mercedesu.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Max Verstappen Red Bull 1:29.617 18 měkká 2 Sergio Pérez Red Bull 1:30.100 0.483 20 měkká 3 Fernando Alonso Aston Martin 1:30.315 0.698 22 měkká 4 Lance Stroll Aston Martin 1:30.577 0.960 20 měkká 5 George Russell Mercedes 1:30.771 1.154 26 měkká 6 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.787 1.170 26 měkká 7 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:30.924 1.307 23 měkká 8 Pierre Gasly Alpine 1:30.949 1.332 24 měkká 9 Alexander Albon Williams 1:31.030 1.413 23 měkká 10 Júki Cunoda AlphaTauri 1:31.110 1.493 25 měkká 11 Charles Leclerc Ferrari 1:31.118 1.501 26 měkká 12 Esteban Ocon Alpine 1:31.181 1.564 22 měkká 13 Nyck de Vries AlphaTauri 1:31.450 1.833 29 měkká 14 Oscar Piastri McLaren 1:31.491 1.874 24 měkká 15 Nico Hülkenberg Haas 1:31.552 1.935 22 měkká 16 Kevin Magnussen Haas 1:31.566 1.949 23 měkká 17 Logan Sargeant Williams 1:31.922 2.305 26 měkká 18 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:31.970 2.353 25 měkká 19 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1:31.986 2.369 22 měkká 20 Lando Norris McLaren 1:32.149 2.532 21 měkká

Průběh

15:30: První trénink končí.

15:27: Pérez jde na druhé místo.

15:25: Hamilton musel uhýbat Cunodovi.

15:24. Norrisovi byla ukázána černo-bílá vlajka za to, že neuposlechl pokyny ředitele závodu. Nevíme však, o co šlo.

15:20: Gasly si stěžuje, že jeho brzdy jsou „naprostý odpad“, což je neobvyklé vzhledem k tomu, že zde není příliš mnoho těžkých brzdných zón.

15:12: Stroll se musel vyhýbat soupeři...

15:11: Hamilton si stěžuje na problémy s přilnavostí.

15:08: Flow-vis na zadním křídle Mercedesu.

15:01: Jezdci Alpine, McLarenu a Cunoda zatím nenasadili měkké pneumatiky.

15:00: Verstappen první odskajuje Alonsovi o 4 desetiny.

14:54: Souboj pokračuje, první opět Alonso.

14:53:

Per Alo Ver Gas Lec Alb Ham Sai Dev Rus

14:50: Pérez opět přebírá vedení, Verstappen poprvé na trati.

14:50: Potvrzeno: Leclerc nasadil třetí řídicí elektroniku (penalizace 10 míst). A také nový motor a MGU-H. Ale není sám. Norris: MGU-H, MGU-K, turbo, motor, výfuk. Pérez: baterie, elektronika. Sainz: motor (všichni bez penalizace).

14:47: Alonso zpět na čele.

14:42: Na čele Pérez...

14:40: Vedení přebírá Hamilton.

14:39: Na čele Alonso (klasika). Nevyjel Verstappen, který do Džiddy dorazil teprve dnes, protože ho doma trápily žaludeční problémy.

14:33: Pérez se nedokázal vytočit v boxech, museli mu pomoci mechanici.

14:30: Začínáme

14:25: Jiný je ale také povrch, což bude hodně důležité, protože třeba Ferrari mělo v Bahrajnu velkou degradaci. Tvrdí však, že to bylo nastavením a vlastnostmi povrchu.

14:23: Uvidíme, jaké bude rozložení sil. Džidda je jiný okruh než Bahrajn. Níže vidíte minimální rychlosti a rychlostní stupně.

14:20: V Bahrajnu Verstappen dominoval. Naopak Charles Leclerc závod nedokončil. A protože prišel v neděli o obě řídicí elektroniky PJ, čeká ho v neděli penalizace 10 míst.

14:20: Už potřetí se F1 ukáže v Džiddě. Uplynulé závody vyhráli Lewis Hamilton (2021) a Max Verstappen (2022). Letos bude favoritem opět Verstappen, ale uvidíme...

14:18: Vítejte u online přenosu z prvního tréninku.