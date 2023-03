Verstappena zradila technika. Pole position získal v Džiddě Pérez

Kvalifikaci na Velkou cenu Saúdské Arábie 2023 vyhrál Sergio Pérez před Charlesem Leclercem. Ten však dostane penalizaci a z první řady tak vedle Péreze odstartuje Fernando Alonso.

V Džiddě to není k bariérám tak blízko jako třeba v Monaku, ale pořád je to k nim blízko. Tréninky proběhly poměrně v klidu, ale v kvalifikaci to bylo větší drama!

V první části kvalifikace se v první zatáčce roztočil De Vries. Hodiny předvedli také Alonso a Sargeant. Lando Norris měl kontakt se zdí. Do boxů se sice dostal, ale kvůli poškození levého předního zavěšení pro něj kvalifikace skončila předčasně – může ho to mrzet o to více, že se jeho týmový kolega Oscar Piastri dokázal dostat do Q3 a ani tam neřekl poslední slovo.

Z první části kvalifikace nepostoupili Cunoda, Albon, De Vries, Norris a Sargeant. Američan navíc bude muset získat od stewardů výjimku, protože nezajel 107 % času nejrychlejšího jezdce Q1, a tak se „nekvalifikoval“.

Ve druhé části kvalifikace potkaly problémy Maxe Verstappena, který si stěžoval na svůj motor a musel do boxů. Red Bull už v průběhu kvalifikace potvrdil, že nešlo o problém s motorem, ale o mechanickou poruchu hnacího hřídele. Verstappenovi bude na startu patřit patnácté místo.

Do třetí části kvalifikace nepostoupili Hülkenberg, Čou, Magnussen, Bottas a zmíněný Verstappen.

Ve třetí části kvalifikace zajel Pérez skvělé kolo, a tak si mohl dovolit vzdát druhý pokus. Pro Mexičana je to druhá pole position v kariéře – tu první získal před rokem právě v Džiddě.

Na druhém místě skončil v kvalifikaci Charles Leclerc, který však dostal penalizaci kvůli nasazení třetí řídicí elektroniky pohonné jednotky a odstartuje z 12. místa. V první řadě tak bude stát vedle Sergia Péreze Fernando Alonso, druhá řada bude patřit Russellovi a Sainzovi.

Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Sergio Pérez Red Bull 2 Fernando Alonso Aston Martin 3 George Russell Mercedes 4 Carlos Sainz Jr. Ferrari 5 Lance Stroll Aston Martin 6 Esteban Ocon Alpine 7 Lewis Hamilton Mercedes 8 Oscar Piastri McLaren 9 Pierre Gasly Alpine 10 Nico Hülkenberg Haas 11 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 12 Charles Leclerc Ferrari pen. PJ 13 Kevin Magnussen Haas 14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 15 Max Verstappen Red Bull 16 Júki Cunoda AlphaTauri 17 Alexander Albon Williams 18 Nyck de Vries AlphaTauri 19 Lando Norris McLaren 20 Logan Sargeant Williams

Třetí část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Sergio Pérez Red Bull 1:28.265 5 měkká 2 Charles Leclerc Ferrari 1:28.420 0.155 6 měkká 3 Fernando Alonso Aston Martin 1:28.730 0.465 6 měkká 4 George Russell Mercedes 1:28.857 0.592 6 měkká 5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:28.931 0.666 7 měkká 6 Lance Stroll Aston Martin 1:28.945 0.680 5 měkká 7 Esteban Ocon Alpine 1:29.078 0.813 7 měkká 8 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.223 0.958 6 měkká 9 Oscar Piastri McLaren 1:29.243 0.978 5 měkká 10 Pierre Gasly Alpine 1:29.357 1.092 7 měkká

19:01: Pérez má pole position. V první řadě bude vedle něj Alonso.

19:01: Leclerc druhý se ztrátou jen 0,155 sekundy.

19:00: Stroll zůstává zatím pátý.

19:00: Stroll nejrychlejší v prvním sektoru.

18:58: Alonso se posouvá na druhé místo.

18:54: Pérez jde na první místo – s náskokem téměř 0,5 s na Leclerca.

18:53:

Lec Rus Alo Ham Oco Sai Gas

18:52: Na prvním místě Leclerc, který ale má penalizaci.

18:51: Alonso první, ale na Péreze ještě čekáme.

18:48: Začínáme... Alonso, Ocon, Gasly na trati.

18:45: Mechanická porucha hnacího hřídele... to podle Red Bullu stojí za odstoupením Verstappena.

Druhá část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Sergio Pérez Red Bull 1:28.635 6 měkká 2 Fernando Alonso Aston Martin 1:28.757 0.122 5 měkká 3 Charles Leclerc Ferrari 1:28.903 0.268 5 měkká 4 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:28.957 0.322 8 měkká 5 Lance Stroll Aston Martin 1:28.962 0.327 8 měkká 6 George Russell Mercedes 1:29.132 0.497 8 měkká 7 Esteban Ocon Alpine 1:29.255 0.620 9 měkká 8 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.374 0.739 8 měkká 9 Oscar Piastri McLaren 1:29.378 0.743 8 měkká 10 Pierre Gasly Alpine 1:29.411 0.776 8 měkká 11 Nico Hülkenberg Haas 1:29.451 0.816 8 měkká 12 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1:29.461 0.826 8 měkká 13 Kevin Magnussen Haas 1:29.517 0.882 8 měkká 14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:29.668 1.033 8 měkká 15 Max Verstappen Red Bull 1:49.953 21.318 3 měkká

18:42: Piastri v Q3!

18:41: Nepostoupí: Hülkenberg, Čou, Magnussen, Bottas, Verstappen.

18:40: Pérez převzal vedení, Sainz čtvrtý...

18:37: Sainz zatím mimo postup...

18:36: Na čele Alonso před Pérezem.

18:35: Verstappen je venku z auta...

18:34: Motor nebo převodovka. Verstappen je v boxech, aktuálně 15.

18:32: Verstappen hlásí technické problémy... s motorem!

18:30: Alonso zatím na čele. Na časy jezdců Red Bullu stále čekáme.

18:25: Začíná druhá část kvalifikace

První část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Max Verstappen Red Bull 1:28.761 3 měkká 2 Sergio Pérez Red Bull 1:29.244 0.483 7 měkká 3 Fernando Alonso Aston Martin 1:29.298 0.537 7 měkká 4 Lance Stroll Aston Martin 1:29.335 0.574 7 měkká 5 Charles Leclerc Ferrari 1:29.376 0.615 8 měkká 6 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:29.411 0.650 9 měkká 7 Nico Hülkenberg Haas 1:29.547 0.786 10 měkká 8 George Russell Mercedes 1:29.592 0.831 7 měkká 9 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1:29.654 0.893 10 měkká 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.689 0.928 7 měkká 11 Oscar Piastri McLaren 1:29.706 0.945 10 měkká 12 Esteban Ocon Alpine 1:29.707 0.946 8 měkká 13 Kevin Magnussen Haas 1:29.744 0.983 9 měkká 14 Pierre Gasly Alpine 1:29.890 1.129 8 měkká 15 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:29.929 1.168 10 měkká 16 Júki Cunoda AlphaTauri 1:29.939 1.178 10 měkká 17 Alexander Albon Williams 1:29.994 1.233 9 měkká 18 Nyck de Vries AlphaTauri 1:30.244 1.483 10 měkká 19 Lando Norris McLaren 1:30.447 1.686 4 měkká - Logan Sargeant Williams 2:08.510 39.749 8 měkká

18:20: Nepostoupí: Cunoda, Albon, De Vries, Norris a Sargeant.

18:19: Franz Tost věřil, že by se mohl alespoň jeden jeho vůz dostat do Q3. Nesplní se mu to...

18:19: Na čele Verstappen, Pérez, Alonso. Máme pocit silné deja vú...

18:17: Ocon jde na 7. místo, Gasly 11. Alpine na poslední chvíli zachraňuje situaci.

18:16: Norris je mimo hru. Kdo dál?

18:14: Sargeant se roztočil... na svém kontě má stále jen čas, který ani nesplňuje pravidlo 107 %.

18:13: žluté vlajky

18:12: Alonso čtvrtý. Norris je už mimo postup a zůstává v boxech.

18:12: Norris je aktuálně 15. Alonso zatím stále bez času.

18:10: Norris měl kontakt za zdí a hlásí poškození zavěšení. Alonso v hodinách.

18:06: Leclerc jde na třetí místo, ale na Verstappena ztrácí 0,615 s.

18:07: A už vedení přebírají jezdci Red Bullu. Verstappen první – 1:28.761.

18:06: Na trati už všichni, ve vedení Hülkenberg.

18:05: De Vries v hodinách.

18:00: Začínáme, první část o délce 18 minut je zde.

17:53: Je to sice teprve druhý závodní víkend, ale už tady máme penalizace za překročení počtu komponent pohonné jednotky. Charles Leclerc zítra klesne o 10 míst kvůli třetí řídicí elektronice.

17:52: Vítejte u online přenosu z kvalifikace na Grand Prix Saúdké Arábie 2023.