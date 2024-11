Týmová režie u McLarenu. Sprint v Brazílii vyhrál Lando Norris

Kvalifikaci na sprint ovládli jezdci McLarenu. Z první řady odstartoval Oscar Piastri a Lando Norris. Ve druhé stáli Leclerc a Verstappen, ve třetí Sainz a Russell, ve čtvrté Gasly a Lawson, v páté Albon a Bearman.

Sprint

Po startu se na prvních osmi bodovaných pozicích pořadí nezměnilo. Nico Hülkenberg si polepšil o tři místa a byl devátý. Albon se naopak propadl a to stejně jako Hamilton.

První čtyři jezdci ujížděli Sainzovi, ale rozdíly mezi nimi samotnými byly minimální – všichni čtyři byli ve dvou sekundách.

V 10. kole přišle Hülkenberg o dvě pozice. Dostali se před něj Bearman a Pérez. Mexičan poté překonal i Bearmana a vydal se na stíhací jízdu za Lawsonem.

V 18. kole se Verstappen dostal před Leclerca. Ve 20. kole zdolal Pérez Lawsona a dostal se na poslední bodovanou pozici.

Ve 21. kole přišla u McLarenu týmová režie. Piastri pustil Norrise před sebe. V té době už na trati vlály žluté vlajky, které o chvíli později vystřídal virtuální safety car (VSC). Nico Hülkenberg měl technické problémy a musel svůj vůz odstavit.

VSC skončil těsně před cílem. Max Verstappen se pokusil zaútočit na Piastriho, ale místo druhého místa dostal pozvánku ke sportovním komisařům kvůli možnému porušení pravidel pod VSC.

Pro vítězství ve sprintu si dojel Lando Norris, který tak ukončil letošní neporazitelnost Maxe Verstappena ve sprintech.

Pro 2 body si dojel Pierre Gasly. Alpine díky tomu snížil ztrátu na Williams.

Startem sprintu dočasně skončil režim parc fermé. Týmy mohou měnit nastavení svých vozů. Kvalifikace začíná na Interlagosu v 19:00.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas / ztráta Kola Body 1 Lando Norris McLaren - 24 8 2 Oscar Piastri McLaren 0.593 24 7 3 Max Verstappen Red Bull 1.497 24 6 4 Charles Leclerc Ferrari 5.656 24 5 5 Carlos Sainz Ferrari 7.224 24 4 6 George Russell Mercedes 12.475 24 3 7 Pierre Gasly Alpine 18.161 24 2 8 Sergio Pérez Red Bull 18.717 24 1 9 Liam Lawson RB 20.773 24 10 Alexander Albon Williams 24.606 24 11 Lewis Hamilton Mercedes 29.764 24 12 Franco Colapinto Williams 33.233 24 13 Esteban Ocon Alpine 34.128 24 14 Oliver Bearman Haas 35.507 24 15 Júki Cunoda RB 41.374 24 16 Valtteri Bottas Kick Sauber 43.231 24 17 Kuan-jü Čou Kick Sauber 54.139 24 18 Fernando Alonso Aston Martin 56.537 24 19 Lance Stroll Aston Martin 57.983 24 - Nico Hülkenberg Haas 19

Průběh

Cíl: Verstappena prověřují kvůli možnému porušení pravidel pod VSC.

Cíl:

Nor Pia Ver Lec Sai Rus Gas Per

24/24: VSC končí...

22/24: VSC! Ještě předtím si jezdci McLarenu prohodili pozice.

21/24: Hülkenberg končí kvůli technickému problému. S jeho vozu se kouřilo.

20/24: žluté vlajky...

20/24: Pérez před Lawsonem.

20/24: Verstappen zatím 2 sekundy za Norrisem.

18/24: Verstappen před Leclercem.

14/24: Leclerc přišel o DRS a je pod tlakem Verstappena. Tedy větším než v předešlých 14 kolech.

11/24: Pérez před Bearmanem. Mexičan má před sebou svého oblíbeného soupeře – Lawsona.

10/24:

Pia Nor Lec Ver Sai Rus Gas Law Bea Per

10/24: Hulkenberg přišel o dvě pozice. Dostal se před něj Bearman i Pérez. Zatím oba ale mimo body.

10/24: Nyní 4 jezdci ve dvou sekundách.

7/24: Norris vypadl z DRS a má za sebou Leclerca a Verstappena. Sainz už výrazně ztrácí.

7/24: Versteppen opět blízko Leclerca.

6/24: Norris informuje tým, že je blízko Piastriho. No to vidíme...

3/24: Pérez před Albonem na 11. místě. Verstappen útočí na Leclerca.

3/24: Teplota tratě vystoupala na 50 °C.

2/24:

Pia Nor Lec Ver Sai Rus Gas Law Hul Bea

Start: Na prvních osmi místech se pořadí nemění. Devátý je Hulkenberg, který si polepšil o tři místa. Albon se propadl o dvě pozice. Hamilton přišel o tři místa.

15:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

14:59: Gasly, Lawson jsou jediní, kterí mají nové pneumatiky.

14:57: Pneumatiky pro sprint: všichni na středních

14:50: George Russell, který startuje ze 6. místa pro Sky: „Myslím si, že bohužel budeme pravděpodobně trochu v zemi nikoho mezi první pětkou a kluky vzadu. Doufám, že se to změní a my se do toho boje dostaneme, ale po včerejší kvalifikaci si myslím, že tam se nyní nacházíme.“

14:47: Startovní rošt pro sprint

P. Jezdec Tým 1 Oscar Piastri McLaren 2 Lando Norris McLaren 3 Charles Leclerc Ferrari 4 Max Verstappen Red Bull 5 Carlos Sainz Ferrari 6 George Russell Mercedes 7 Pierre Gasly Alpine 8 Liam Lawson RB 9 Alexander Albon Williams 10 Oliver Bearman Haas 11 Lewis Hamilton Mercedes 12 Nico Hülkenberg Haas 13 Sergio Pérez Red Bull 14 Franco Colapinto Williams 15 Valtteri Bottas Kick Sauber 16 Esteban Ocon Alpine 17 Júki Cunoda RB box Lance Stroll Aston Martin box Fernando Alonso Aston Martin box Kuan-jü Čou Kick Sauber

14:46: Pravděpodobnost deště je pro sprint 10 %.

14:42: Hamilton odstartuje až z 11. místa, Pérez ze 13. Na startovním roštu máme Bearmana, který nakonec nahradí Magnussena po celý víkend. Dánskému pilotovi není dobře a GP São Paula vynechá.

14:41: Z prvního místa odstartuje do sprintu Oscar Piastri. V první řadě bude vedle něj Lando Norris. Ve druhé řadě stojí Leclerc a Verstappen.

14:39: Velkým tématem na Interlagosu je počasí. Teplota tratě má nyní 44 °C, což je ještě přijatelné. Ve vzduchu je ale déšť. Aktuálně je nemalá šance, že by mohlo na kvalifikaci i závod pršet.

14:38: Jezdci už jsou na startovním roštu. Ale je tam jen 17 vozů. Oba astony martin a Čou startují z boxů po změnách v režimu parc fermé. Měnilo se zavěšení a v případě jezdců Astonu Martin došlo také ke změně karosérie.

14:35: Vítejte u online přenosu ze sprintu v Brazílii.