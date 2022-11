Červené vlajky, déšť a pak už jen čekání. Kevin Magnussen získal pole position pro sprint

Překvapivým vítězem kvalifikace na sprint pro GP São Paula získal Kevin Magnussen s týmem Haas.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Před kvalifikací na Interlagosu pršelo. Déšť sice ustal, ale jezdci se na stále ještě vlhkou trať vydali na pneumatikách do přechodných podmínek. Jako první se odvážil přezout na slicky Pierre Gasly a to už po devíti minutách. Ostatní krátce poté následovali a pořadí se velmi rychle měnilo. Do druhé části nepostoupili Latifi, Čou, Bottas, Cunoda a Schumacher.

Ve druhé části jsme viděli slicky už od začátku, ale ke konci začalo opět mírně pršet. Jezdci přesto dokázali zrychlovat. Nepostoupili Albon, Gasly, Vettel, Ricciardo a Stroll.

Na začátku třetí části udělali u Ferrari další chybu. Leclerc jako jediný vyjel na trať na pneumatikách do přechodných podmínek. Po jednom kole se vrátil do boxů bez času, ostatní na měkkých pneumatikách zajeli svá měřená kola.

Osm minut před koncem vyletěl z trati George Russell a zůstal ve štěrku. Na trati byly vyvěšeny červené vlajky. Na prvním místě byl v té chvíli Kevin Magnussen.

Mezitím se ovšem rozpršelo více. Po restartu kvalifikace vyjeli už jen Pérez a Hamilton spíše na průzkumná kola na přechodných pneumatikách, časy se už neměnily.

Kevin Magnussen tak získal pole position pro start sobotního sprintu. Vedle něj bude stát Max Verstappen. Ve druhé řadě budou stát George Russell a Lando Norris.

Startovní rošt

P. Jezdec Tým 1 Kevin Magnussen Haas 2 Max Verstappen Red Bull 3 George Russell Mercedes 4 Lando Norris McLaren 5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 6 Esteban Ocon Alpine 7 Fernando Alonso Alpine 8 Lewis Hamilton Mercedes 9 Sergio Pérez Red Bull 10 Charles Leclerc Ferrari 11 Alexander Albon Williams 12 Pierre Gasly AlphaTauri 13 Sebastian Vettel Aston Martin 14 Daniel Ricciardo McLaren 15 Lance Stroll Aston Martin 16 Nicholas Latifi Williams 17 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 18 Valtteri Bottas Alfa Romeo 19 Júki Cunoda AlphaTauri 20 Mick Schumacher Haas

Třetí část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Kevin Magnussen Haas 1:11.674 3 měkká 2 Max Verstappen Red Bull 1:11.877 0.203 3 měkká 3 George Russell Mercedes 1:12.059 0.385 3 měkká 4 Lando Norris McLaren 1:12.263 0.589 3 měkká 5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:12.357 0.683 3 měkká 6 Esteban Ocon Alpine 1:12.425 0.751 3 měkká 7 Fernando Alonso Alpine 1:12.504 0.830 3 měkká 8 Lewis Hamilton Mercedes 1:12.611 0.937 4 měkká 9 Sergio Pérez Red Bull 1:15.601 3.927 4 měkká 10 Charles Leclerc Ferrari - - 3 měkká

21:06: Nikdo na trati a už nikdo nestihne zajet čas, Kevin Magnussen vítězí v kvalifikaci.

21:03: Hamilton se vydává na trať. Čas běží a nevypadá to, že někdo překoná Magnussenův čas... tedy kdyby někdo další vůbec vyjel.

21:02: a Pérez se zase vrátil do boxů.

20:59: pokračujeme, na trati Pérez na přechodných.

20:53: osm minut před koncem. Pořadí:

Mag Ver Rus Nor Sai Oco Alo Ham Per Lec (bez času)

20:53: červená vlajka. Russell ve štěrku

20:51: a Leclerc je zpět v boxech

20:49: Leclerc je jediný na přechodných.

20:48: Začíná třetí část.

Druhá část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Max Verstappen Red Bull 1:10.881 9 měkká 2 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:10.890 0.009 9 měkká 3 Charles Leclerc Ferrari 1:10.950 0.069 10 měkká 4 George Russell Mercedes 1:11.318 0.437 10 měkká 5 Lando Norris McLaren 1:11.377 0.496 9 měkká 6 Fernando Alonso Alpine 1:11.394 0.513 9 měkká 7 Kevin Magnussen Haas 1:11.410 0.529 10 měkká 8 Sergio Pérez Red Bull 1:11.456 0.575 10 měkká 9 Lewis Hamilton Mercedes 1:11.539 0.658 10 měkká 10 Esteban Ocon Alpine 1:11.587 0.706 9 měkká 11 Alexander Albon Williams 1:11.631 0.750 8 měkká 12 Pierre Gasly AlphaTauri 1:11.675 0.794 11 měkká 13 Sebastian Vettel Aston Martin 1:11.678 0.797 11 měkká 14 Daniel Ricciardo McLaren 1:12.140 1.259 9 měkká 15 Lance Stroll Aston Martin 1:12.210 1.329 11 měkká

20:41: Nepostoupí Albon, Gasly, Vettel, Ricciardo, Stroll.

20:40: čas vypršel

20:38: Pořadí se opět mění velmi rychle. Ferrari za Verstappenem.

20:37: Vettel odsouvá Sainze na 11. místo. Verstappen zrychluje.

20:35: Jezdci Mercedesu se zachraňují. Sainz padá na poslední postupové místo.

20:34: zdá se, že začíná pršet...

20:32:

​Ver Alo Nor Gas Mag Per Sai Lec Oco Alb Vet Ric Rus Str Ham

20:31: Alonso převzal vedení...

20:30: Na čele Norris, který vyhrál i Q1.

20:26: začíná druhá část

První část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Lando Norris McLaren 1:13.106 13 měkká 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:13.403 0.297 11 měkká 3 Fernando Alonso Alpine 1:13.542 0.436 9 měkká 4 Sebastian Vettel Aston Martin 1:13.597 0.491 12 měkká 5 Sergio Pérez Red Bull 1:13.613 0.507 12 měkká 6 Max Verstappen Red Bull 1:13.625 0.519 11 měkká 7 Kevin Magnussen Haas 1:13.954 0.848 13 měkká 8 Alexander Albon Williams 1:14.324 1.218 13 měkká 9 Pierre Gasly AlphaTauri 1:14.371 1.265 13 měkká 10 Lance Stroll Aston Martin 1:14.398 1.292 13 měkká 11 George Russell Mercedes 1:14.427 1.321 11 měkká 12 Charles Leclerc Ferrari 1:14.486 1.380 12 měkká 13 Esteban Ocon Alpine 1:14.663 1.557 10 měkká 14 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:14.680 1.574 12 měkká 15 Daniel Ricciardo McLaren 1:14.931 1.825 12 měkká 16 Nicholas Latifi Williams 1:15.095 1.989 13 měkká 17 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1:15.197 2.091 12 měkká 18 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:15.486 2.380 13 měkká 19 Júki Cunoda AlphaTauri 1:16.264 3.158 12 měkká 20 Mick Schumacher Haas 1:16.361 3.255 12 měkká

20:18: Nepostoupí Latifi, Čou, Bottas, Cunoda a Schumacher.

20:17: Alonso byl první a už je desátý.

20:16: obě ferrari aktuálně mimo postup. Do konce zbývá minuta.

20:16: První opět Alonso, pořadí se bude rychle měnit.

20:15: Všichni na měkkých

20:13: A Gasly jde na první místo o 4 desetiny před Hamiltona.

20:12: Další jezdci přezouvají na měkké... Vettel, Ricciardo, Albon, Latifi.

20:11: Schumacher čtvrtý...

20:11: Hamilton první...

20:10: Magnussenovi smazali čas..

20:09: Verstappen se vrací na první místo, Gasly nasadil měkké pneumatiky!

20:07: Alonso přebírá vedení!

20:06: Verstappen překonává obě ferrari a jde na první místo.

20:01: Leclercovi bylo řečeno, že za 10 minut bude opět pršet...

20:00: Jezdci se vydávají na trať... na přechodných pneumatikách.

19:50: Před kvalifikací pršelo. Nyní je pravděpodobnost deště 60 %.

19:49: Vítejte u online přenosu z kvalifikace na sprint v Brazílii.