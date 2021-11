Online: Sprintová kvalifikace na GP São Paula 2021

Aktualizovat

1/24: Hamilton je 16.

1/24: a Sainz zdolává Verstappena a je druhý.

1/24: Bottas jde na první místo před Verstappena, Sainz je třetí.

20:30: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

20:27: Pneumatiky: Bottas, Gasly, Sainz, Ocon, Cunoda, Räikkönen, Giovinazzi, Schumacher, Mazepin měkké. Ostatní střední.

20:18: Výběr pneumatik pro sprint je volný. Zastávka v boxech není povinná a nečeká se (pokud nebude mít jezdec defekt apod.).

20:14: Startovní rošt pro sprint

P. Jezdec Tým 1 Max Verstappen Red Bull 2 Valtteri Bottas Mercedes 3 Sergio Pérez Red Bull 4 Pierre Gasly AlphaTauri 5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 6 Charles Leclerc Ferrari 7 Lando Norris McLaren 8 Daniel Ricciardo McLaren 9 Fernando Alonso Alpine 10 Esteban Ocon Alpine 11 Sebastian Vettel Aston Martin 12 Júki Cunoda AlphaTauri 13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 15 Lance Stroll Aston Martin 16 Nicholas Latifi Williams 17 George Russell Williams 18 Mick Schumacher Haas 19 Nikita Mazepin Haas 20 Lewis Hamilton Mercedes

20:11: Pokud by se na prvních třech místech pořadí neměnilo, Red Bull by se mohl už dnes dostat do čela Poháru konstruktérů. Ztrácí 1 bod.

20:08: Jezdci už jsou na startovním roštu. Opět se nám mění teploty. Ve druhém tréninku měla trať přes 50 °C, nyní má 38 °C.

20:07: Z prvního místa odstartuje Max Verstappen. Kvalifikaci sice vyhrál Lewis Hamilton, ale byl z ní diskvalifikován a čeká ho start z posledního místa. Hamiltona navíc zítra čeká penalizace pěti míst za nasazení pátého motoru.

20:03: Jezdce čeká 24 kol a souboj o startovní rošt pro zítřejší závod. A také o body. Bodují první tři (3, 2 a 1 bod)

20:00: Vítejte u online přenosu z letošního třetího sprintu.