V prvním tréninku na GP Ruska 2021 byl nejrychlejší Bottas

18:07 | Podle dřívějších spekulací ohledně kalendáře 2022 bychom v příštím roce už Imolu v kalendáři vidět neměli. Nicméně starosta tvrdí, že brzy potvrdí smlouvu do roku 2025. Podle italského formulapassion by se mělo jet v termínu GP Francie (že by konec Paul Ricardu?).

17:34 | W Series mění plány. Místo finále v Mexiku budou dva závody v Austinu.

15:03 | První závod v Miami se pojede 8. května 2021. Potvrdili to organizátoři.

22. září | Ferrari potvrdilo, že Charles Leclerc dostane v Soči novou pohonnou jednotku. Čeká ho tak start z konce pole. Kdy novou a vylepšenou pohonnou jednotku nasadí Sainz se rozhodne později.