On-line: Velká cena Ruska 2019

Aktualizovat

8/53: Vettel se snaží ujet...

8/53: Verstappen před Pérezem na sedmím místě. Nyní má před sebou jezdce McLarenu.

8/53: U Ferrari místo závodění probíhají diskuse...

7/53: Bottas před Sainzem.

6/53: Ferrari chce prohodit jezdce. Zvláštní. V Singapuru by to bylo logické a férové (v jistém ohledu). Tady ale méně...

6/53: Kimi vyšetřován za ulitý start...

5/53: Jezdci Ferrari ujíždějí. Leclerc má na Hamiltomna přes 2 sekundy.

4/53: Ferrari se prý podívá na výměnu v průběhu závodu... těžko říct, co tím myslí.

4/53: Restart...

3/53: Giovinazzi byl v boxech. Byl to Ital, kdo poslal Grosjeana do bariéry...

2/53:

1/53: Grosjean končí zřejmě po kontaktu s Ricciardem. Propadl se také Hülkenberg, který je devátý...

LAP 1/53



Vettel has taken the lead

Grosjean is OUT

Ricciardo has a puncture



What a start! We are now behind the safety car#F1 🇷🇺 #RussianGP pic.twitter.com/NvkZq80me5