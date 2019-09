On-line: První trénink na GP Ruska 2019

Aktualizovat

10:40: Hamilton se musel na vjezdu do boxů vyhýbat Grosjeanovi...

10:38:

10:38: Giovinazzi v hodinách...

10:36: Hamilton, Bottas, Leclerc se předhánějí v sektorech...

10:35: Ricciardo hodně probrzdil...

10:34: Hamilton první (1:36.031)

10:33: Bottas přebírá vedení...

10:30: VSC končí.

10:28: Leclerc hned na čele...

10:27: VSC... Kvjat odstavuje vůz.

Loss of power for Dany Kvyat and he's stopped at the side of the circuit near Turn 15



Not the start he'd have wished for at his home race#F1 #RussianGP 🇷🇺 pic.twitter.com/UkY6yVM7Rm