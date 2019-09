On-line: Kvalifikace na GP Ruska 2019

Aktualizovat

15:02: po prvních pokusech

14:58: ale v cíli Leclerc první 1:31.801, Vettel druhý +0,334, Hamilton ztrácí přes půl sekundy. Další Bottas.

14:58: v prvním sektoru zatím nejrychlejší Vettel.

14:55: začíná poslední část.

14:47: nepostoupí Gasly, Pérez, Giovinazzi, Magnussen, Stroll.

14:47: Vettel se dostal desetinu za Leclerca... ten mizí v boxech.

14:46: Vettel nejrychlejší v prvním sektoru...ale Leclerc ho překonává.

14:45: mercedesy na měkkých, ale asi na nich nebudou chtít zrychlit...

14:44: na trať se vracejí všichni...

14:40: Ve středu pole je to hodně vyrovnané. Šestý Gasly1:33.950, dvanáctý Grosjean 1:34.200.

14:37: Vettel jen 0,001 s před Verstappenem.

14:36: Leclerc 1:32.434, druhý Vettel se ztrátou 0,657 s, třetí Verstappen, pak oba Mercedesy.

14:33: Leclerc a Vettel na měkké.

14:32: Mercedesy vyjely na střední směsi.

14:26: Giovinazzi odsouvá na 16. místo Räikkönena....

14:26: Gasly se zachraňuje...

14:25: Na nepostupovém 16. místězatím Gasly.

14:23: v boxech zůstávají Verstappen, Leclerc a Hülkenberg.

14:22: Vettel jde na první místo – 1:33.032

14:19: pokračujeme... Vettel vyjíždí na měkkých.

14:16: ze špičky je na tom aktuálně nejhůře Vettel, který je 19.

14:11: Albon si zničil zadní část vozu.

14:11: červené vlajky... Albon bourá...

RED FLAG🚩



Alex Albon goes off at Turn 13 and into the wall



His session is over - and the clock is stopped at 6:38#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/YNzGn90V9V