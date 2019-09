Ve druhém tréninku byl v Soči nejrychlejší Verstappen

Na začátku druhého tréninku jezdci ladili nastavení a ne všichni byli spokojeni. Carlos Sainz si stěžoval na hrozné vyvážení svého auta. Poté přišly ke slovu kvalifikační simulace.

Jako první vyjeli na měkkých pneumatikách jezdci Ferrari. Leclerc šel na první místo. Vettelovi žádný ze dvou hlavních pokusů nevyšel. Leclerca později překonal Verstappen, kterého ale v neděli čeká penalizace pěti míst za nasazení čtvrté specifikace motoru Honda.

Druhý trénink se obešel bez kolizí, ale dvakrát k nim bylo hodně blízko. Na trati se potkali týmoví kolegové Toro Rosso a Hamilton se musel vyhýbat Albonovi, který ho pouštěl.

15:31: Magnussen se vrací pomalů do boxů kvůli technickým problémům.

15:28: Albon se posunul na 10. místo

15:18: Těsné setkání Hamiltona a Albona.

15:04: Gasly a Kvjat se málem srazili...

15:01: Týmy se budou věnovat delším jízdám...

14:57: Bottas se zlepšuje, zůstává třetí.

14:55:

14:48: Hamilton třetí...

14:46: A Verstappen první – 1:33.162

14:42: Vettel nejrychlejší v prvním sektoru, ale zejména prostřední sektor mu nevyšel. V posledním osobní zlepšení. +0,7 s na Leclerca,

14:40: Vettel vzdal pokus...

14:39: Leclerc 1:33.497

14:37: začínají kvalifikační simulace. Jedci Ferrari na někkých, red bully a mercedesy zatím v boxech.

14:32: Sainz si stěžoval na hrozné vyvážení svého auta...

14:26:

14:20: maršálové opravovali ceduli, která jezdcům ukazuje, kudy se vrátit na trať při jejím opuštění...

Gasly and Perez are OFF!



Sochi is proving difficult for our drivers so far...#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/fIeNGH786K