V posledním tréninku v Rakousku zůstal na čele Lando Norris

Na začátku tréninku byla aktivita na trati už tradičně nízká. Jako první vyjeli jezdci Astonu Martin. Třetí byl na trati Max Verstappen, který se velkou část tréninku věnoval velmi dlouhým jízdám na tvrdých pneumatikách – v podstatě jako jediný.

Opět jsme viděli několik výletů mimo trať, které jsou na Red Bull Ringu kvůli všudypřítomným kačírkům trochu spektakulárnější.

Možná největší moment zažil Isack Hadjar, který se při výjezdu z poslední zatáčky roztočil. Na konci tréninku ho napodobi Max Verstappen. Júki Cunoda vyrobil hodina zase na opačném konci cílové rovinky. Norris pak měl trochu nepříjemný přejezd přes obrubník ve třetí zatáčce.

Nejrychlejší čas zajel Lando Norris před Piastrim a Verstappenem.

Kvalifikace na Grand Prix Rakouska začíná v 16:00.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Lando Norris McLaren 1:04.324 21 měkká 2 Oscar Piastri McLaren 1:04.442 0.118 20 měkká 3 Max Verstappen Red Bull 1:04.534 0.210 28 měkká 4 Charles Leclerc Ferrari 1:04.574 0.250 20 měkká 5 Lewis Hamilton Ferrari 1:04.790 0.466 23 měkká 6 George Russell Mercedes 1:05.018 0.694 18 měkká 7 Kimi Antonelli Mercedes 1:05.053 0.729 18 měkká 8 Lance Stroll Aston Martin 1:05.062 0.738 20 měkká 9 Júki Cunoda Red Bull 1:05.139 0.815 17 měkká 10 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:05.182 0.858 18 měkká 11 Liam Lawson Racing Bulls 1:05.182 0.858 19 měkká 12 Fernando Alonso Aston Martin 1:05.243 0.919 21 měkká 13 Nico Hülkenberg Kick Sauber 1:05.283 0.959 18 měkká 14 Alexander Albon Williams 1:05.314 0.990 22 měkká 15 Carlos Sainz Williams 1:05.326 1.002 21 měkká 16 Oliver Bearman Haas 1:05.366 1.042 21 měkká 17 Pierre Gasly Alpine 1:05.366 1.042 26 měkká 18 Esteban Ocon Haas 1:05.519 1.195 21 měkká 19 Franco Colapinto Alpine 1:05.546 1.222 26 měkká 20 Isack Hadjar Racing Bulls 1:06.023 1.699 18 střední

Průběh

13:30: A roztočil se také Verstappen!

13:27: Cunoda se roztočil.

13:25: Norris si zaskákal na obrubníku.

13:22: A Verstappen se posouvá na třetí místo. Ztráta na Norrise je 0,210 s.

13:22: Verstappen až 17. Ale už vyjel na měkkých.

13:21: Leclerc třetí...

13:19: Piastri se posouvá na druhé místo.

13:16: Hadjar se roztočil na cílové rovince. Krásné hodiny 360 stupňů.

13:07: Verstappen už odjel 20 kol na tvrdé pneumatice. Ostatní jezdí na střednícha měkkých

12:53: Teď už Hamilton druhý...

12:53: Obě Ferrari se při prvních jízdách na měkkých pneumatikách dostala mírně mimo trať.

12:49: Norris převzal vedení – 1:05.412.

12:46: „Auto je trochu nervózní, když se vrací na plyn,“ hlásí Max Verstappen.

12:44: Verstappen už odjel 7 kol. Na trati také Norris a Hamilton. Na téměř polovinu jezdců ale zatím čekáme.

12:36: Jako třetí vyjel na trať Verstappen.

12:34: Stroll a Alonso na trati.

12:32: Jako obvykle... aktivita nízká. Zatím nikdo nevyjel.

12:30: Trénink začíná...

12:26: Můžeme očekávat, že to dnes bude těsnější než včera. Verstappen ztrail tři desetiny sekundy ne najrychlejšího Norrise. Podle The Race ukázala GPS data zajímavou věc... na nájezdu do šesté zatáčky ztrácel Verstappen jen 0,08 s. Na výjezdu ze 7. zatáčky to bylo už 0,26 sekundy. Ve zbytku kola pak přidal jen 0,05 s. Téměř vše tak ztrácel ve dvou zatáčkách.

12:22: Teploty jsou dnes na Red Bull Ringu podobné jako včera – vzduch má 24 °C, trať 32 stupňů.

12:15: Vítejte u online přenosu ze třetího tréninku v Rakousku.