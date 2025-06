V prvním tréninku byl v Rakousku nejrychlejší Russell

F1 se přesunula na Red Bull Ring. Některé týmy nasadily novinky. Možná největší pozornost budí nová podlaha Ferrari. Hamilton měl na začátku tréninku na voze skutečně masivní aero rake, kterým tým měří proudění vzduchu okolo vozu.

Ve vedlejší garáži v prvním tréninku nebyl ve voze Charles Leclerc ale Dino Beganovic. Každý tým musí čtyři tréninky v sezóně věnovat mladým jezdcům. Kromě Ferrari nasadil mladíka také McLaren. Norrise nahradil lídr šampionátu F2 Alex Dunne.

V průběhu tréninku jsme viděli několik výletů mimo trať. Alonso se po polovině tréninku roztočil na cílové rovince.

U Lewise Hamiltona hlásil tým problémy s převodovkou. Po pár minutách se ale Brit vrátil na trať.

Nejrychlejší čas zajel v prvním tréninku George Russell před Verstappenem a Piastrim. Alex Dunne zažil dobrý debut, když skončil čtvrtý jen 0,069 s za Piastrim.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 George Russell Mercedes 1:05.542 34 měkká 2 Max Verstappen Red Bull 1:05.607 0.065 30 měkká 3 Oscar Piastri McLaren 1:05.697 0.155 33 měkká 4 Alex Dunne McLaren 1:05.766 0.224 29 měkká 5 Pierre Gasly Alpine 1:05.780 0.238 34 měkká 6 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:05.874 0.332 35 měkká 7 Alexander Albon Williams 1:05.946 0.404 35 měkká 8 Carlos Sainz Williams 1:06.017 0.475 33 měkká 9 Lewis Hamilton Ferrari 1:06.099 0.557 20 měkká 10 Isack Hadjar Racing Bulls 1:06.110 0.568 33 měkká 11 Kimi Antonelli Mercedes 1:06.130 0.588 35 měkká 12 Nico Hülkenberg Kick Sauber 1:06.140 0.598 32 měkká 13 Lance Stroll Aston Martin 1:06.160 0.618 32 měkká 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:06.170 0.628 32 měkká 15 Liam Lawson Racing Bulls 1:06.189 0.647 34 měkká 16 Franco Colapinto Alpine 1:06.246 0.704 34 měkká 17 Júki Cunoda Red Bull 1:06.262 0.720 30 měkká 18 Dino Beganovic Ferrari 1:06.369 0.827 32 měkká 19 Esteban Ocon Haas 1:06.510 0.968 32 měkká 20 Oliver Bearman Haas 1:06.738 1.196 30 měkká

Průběh

14:30: Konec prvního tréninku...

14:28: Red Bull Ring je velmi krátký... a tak máme prvních 19 jezdců v jedné sekundě.

14:21: Russell hlásí pár kapek deště. Zatáhlo se, i teplota tratě spadla...

Rus Ver Pia Dun Gas Bor Alb Sai Had Ant Hul Str Alo Law Col Cun Beg Oco Bea Ham

14:13: Dunne se posunul na čtvrté místo za Piastriho.

14:10: Ocon se toulá mimo trať

14:02: Alonso se roztočil...

14:01: Krátké žluté vlajky...

13:58: Hamilton znovu na trati, takže nešlo o vážný problém.

13:52: Hamilton má problém s převodovkou.

13:52: Sainz převzal vedení...

13:48: Cunoda mimi trať ve třetí zatáčce. Stěžuje si na své brzdy.

13:43: Na čele zatim Russell, který svůj čas zajel na tvrdých pneumatikách.

Rus Ant Ver Alo Str Gas Law Sai Bor Pia Hul Had Alb Cun Bea Col Oco Beg Ham Dun

13:42: Další výlet Verstappena mimo trať.

13:40: Hamilton má ještě větší zahrádku...

13:38: Verstappen na výlěte mimo trať.

13:36: Alex Dunne dostal aero rake... tým měří proudění vzduchu okolo vozu.

13:34: Na trati všichni jezdci. Na čele zatím Stroll.

13:30: Trénink začíná...

13:29: Teplota vzduchu 24 °C, trať má 42 °C.

13:21: Letošní závod bude mimochodem o více než 500 metrů delší. Proč? Nevíme, ale víme to jistě:

13:15: U Ferrari má jít o první část... tým má novou podlahu, v dalších závodech má nasadit zadní zavěšení.

„Chceme udělat malé kroky správným směrem a samozřejmě se snažit pochopit, jakým směrem se můžeme v budoucnu posunout,“ řekl Leclerc. „Očekávám kroky vpřed. Bude to stačit na to, aby se zmenšila ztráta na McLaren? Pravděpodobně ne, protože prozatím jsou McLaren a Red Bull příliš daleko vepředu.

„Jak už jsem mnohokrát řekl, u Mercedesu je mnohem víc nahoru a dolů, takže u nich je to trochu těžší posoudit. Ale myslím, že to bude krok správným směrem. Jak moc, to nevím.“

13:13: Týmy přivezly novinky:

McLaren: přední zavěšení, přední a zadní roh

Ferrari: Nová podlaha (celkem 3 změny) a difuzor

Red Bull: úprava podlahy

Mercedes: přední roh, kryt motoru. V obou případech v souvislosti s okruhem.

RB: přední a zadní křídlo

Sauber: úprava podlahy, zadní křídlo

13:08: Dva týmy nasadí v FP1 juniorského jezdce.

Landa Norrise nahradí lídr F2 Alex Dunne, který dopoledne vyhrál trénink F2

Charlese Leclerca nahradí Dino Beganovic, kterému ve F2 patří zatím desáté místo.

13:07: Na Red Bull Ring se vydává i řada českých fanoušků. Letos budeme mít v rámci víkendu dva české jezdce v doprovodných sériích. Roman Staněk startuje ve F2, náš redakční kolega Jakub Knoll jako host v Porsche Supercup.

13:05: Vloni se zde jel víkend se sprintem. Letos je program normální, sprint uvidíme ve Spa na konci července.

13:00: Vítejte u online přenosu z prvního tréninku v Rakousku...