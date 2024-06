Online: Velká cena Rakouska 2024

61/71: Norris je vyšetřován za traťové limity.

60/71: Ou... Norrisovi byl smazán čas.

59/71: Aha, tak Norris pustil Verstappena. Hrozilo tam vyšetřování za předjetí mimo trať. Norris dostal také černo-bílou vlajku kvůli traťovým limitům.

59/71: Norris před Verstappenem! Ale souboj pokračuje a Verstappen se vrací zpět na první místo.

58/71: Norris je opět blízko.

56/71:

Ver Nor Rus Sai Pia Ham Hul Per Mag RIc Gas Oco Str Alb Cun Lec Bot Alo Čou Sar

55/71: Norris se stále drží pod 1 sekundu. A naznačil útok.

52/71: DRS! Norris může aktivovat DRS.

52/71: Verstappen probrzdil! Norris je blízko... 1,2 s

52/71: Verstappen měl pomalou zastávku. Náskok se snížil na 1,8 s.

52/71: Verstappen a Norris v boxech.

48/71: Piastri před Hamiltonem.

48/71: Sainz v boxech...

47/71: Russell v boxech.

46/71: Také Albon dostal trest za přejetí bílé čáry.

43/71: Norris nyní rychlejší než Verstappen. Z osmi sekund se ztráta / náskok zmenšil na 6,5 s.

41/71: Jezdci Alpine opět bojují.

35/71: Souboj Alonsa a jezdců Alpine. Aneb Flavio boys... Alonso míří do boxů.

35/71: Leclerc v boxech...

35/71: Tak Verstappen bez penalizace. To je zajímavé, když už se začne vyšetřovat, tak prakticky vždy přijde trest...

33/71: Ještě je sice cíl daleko, ale Hamilton má penalizaci, kterou si asi odbude při zastávce. Piasrtri nyní zajel dobré kolo a snížil ztrátu na Brita na 3,4 s.

33/71: Pérez dostává 5 sekund.

32/71: Verstappen si postupně navušuje náskok – je to 7,5 s.

31/71: Vyšetřování jsou oba jezdci Red Bullu. Pérez kvůli překročení rychlosti v boxech.

28/71:

Ver Nor Rus Sai Ham Pia Per Hul Mag Ric Alo Oco Gas Alb Cun Str Bot Čou Lec Sar

27/71: Verstappen je už oficiálně vyšetřován, to bude zcela určitě penalizace.

26/71: Hamilton dostal penalizaci za přejetí bílé čáry – 5 sekund. Verstappen by mohl mít problém s nebezpečným vypuštěním v boxech.

25/71: Verstappen dojíždí Piastriho. Dokáže ho zdržet? Nedokáže, míří do boxů.

24/71: Alonso dostává penalizaci 10 sekund.

24/71: Verstappen v boxech. Nasazuje tvrdé, stejně jako Norris. Hamilton měl při vjezdu do boxů problémy a přejel bílou čáru.

23/71: V boxech Russell, Sainz, bylo tam Hamilton a Pérez.

22/71: Čou se vydal mimo trať poté, co do něj zezadu ťukl Alonso.

20/71: Ocon, Gasly, Stroll byli v boxech.

19/71: Nevypadá to, že se Leclerc dnes dostane na body. McLaren může opět snížit ztrátu v šampionátu.

17/71: Leclerc po 16 kolech na tvrdých v boxech. Obouvá střední.

16/71: Charles Leclerc je předjet Alexem Albonem

13/71: Menší souboj jezdců Haasu po vyjetí z boxů...

13/71: Verstappen už navýšil náskok na 5 sekund.

12/71: Máme tady první zastávky v boxech... Hulk, Magnussen, Alonso,...

10/71: Tak Sainz nepředjel Hamiltona, ten ho pustil, aby nebyl potrestán, že ho v úvodu předjel mimo trať...

9/71: Incident Piastri – Pérez z úvodu závodu bez trestu.

7/71: Piastri se dostal před Péreze.

5/71: Sainz před Hamiltonem...

5/71: Norris už ztrácí na Verstappena 2,8 s.

5/71: Leclerc měl v prvním kole kontakt s Piastrim, toho zase vytlačil Pérez z tratě.

4/71:

Ver Nor Rus Ham Sai Per Pia Hul Oco Mag Gas Ric Cun Alo Alb Str Bot Čou Lec Sar

3/71: Ale nyní zase Russell zpět na třetím místě...

3/71: Hamilton před Russellem.

1/71: Pérez se dostal na šesté místo, Leclerc míří do boxů s poškozeným předním křídlem.

Start: Na prvních třech místech žádné změny. Hamilton se dostal před Sainze. Bojují Pérez, Piastri, Leclerc.

15:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola....

14:57: Pneumatiky pro start: Všichni na středních (většina na nových) kromě Čoua, který startuje na tvrdých.

14:53: Pravděpodobnost deště je 10 %.

14:52: Startovní rošt:

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Max Verstappen Red Bull 2 Lando Norris McLaren 3 George Russell Mercedes 4 Carlos Sainz Ferrari 5 Lewis Hamilton Mercedes 6 Charles Leclerc Ferrari 7 Oscar Piastri McLaren 8 Sergio Pérez Red Bull 9 Nico Hülkenberg Haas 10 Esteban Ocon Alpine 11 Daniel Ricciardo RB 12 Kevin Magnussen Haas 13 Pierre Gasly Alpine 14 Júki Cunoda RB 15 Fernando Alonso Aston Martin 16 Alexander Albon Williams 17 Lance Stroll Aston Martin 18 Valtteri Bottas Kick Sauber 19 Logan Sargeant Williams box Kuan-jü Čou Kick Sauber

14:46: Hodně netradiční podání rakouské hymny. Mimo jiné hraje slavný skladatel Hans Zimmer.

14:40: Stejně jako před týdnem, také dnes se očekává více než jedna zastávka.

14:28: Russell se toulal mimo trať ve třetí zatáčce. V rádiu řekl, že má obavy o hřeben řízení.

14:21: Max Verstappen vyhrál na Red Bull Ringu celkem 5krát – včetně Grand Prix Štýrska. Bottas, Hamilton zde vyhráli dvakrát, jedno vítězství má na kontě Leclerc. McLaren vyhrál na této trati naposledy v roce 2001!

14:20: Jezdci se vydávají na startovní rošt.

14:15: Pro McLaren by bylo samozřejmě lepší, kdyby měl na nahoře dva jezdce. Piastri zajel třetí nejrychlejší čas, ale kvůli traťovým limitům o něj přišel a odstrtuje ze sedmého místa. McLaren se snažil protestovat, ale nepochodil...

14:13: Ale závod může být jiný příběh. Přesto je docela reálné, že to bude i dnes souboj mezi Verstapenem a Norrisem. I dnes... kdybychom vynechali velmi specifické Monako, tak tihle dva získali pět double za sebou.

Norris věří, že by před týdnem ve Španělsku vyhrál, kdyby mu lépe vyšel start. Ten bude důležitý i dnes. Pokud se Norris před Verstappena dostane, mohl by mít šanci. Pokud zůstane druhý, bude mít také šanci, ale zřejmě o něco menší. Pokud o pozici na startu přijde, bude to mít těžké.

14:12: Výsledek kvalifikace byl včera překvapující. Nikoliv pořadí, ale spíše náskok Verstappena, který porazil Norrise o 4 desetiny sekundy, což je na krátkém Red Bull Ringu hodně.

14:10: Teploty jsou dnes opět vysoké. Vzduch má téměř 30 °C, trať aktuálně 46 °C.

14:08: Dnes proběhla „Legends Parade“, které se zúčastnili Emerson Fittipaldi, Patrick Friesacher, Gerhard Berger a David Coulthard. Akci proslavil Jos verstappen, který měl řídit RB8, ale svou účast zrušil... prý kvůli tomu, že se mu to snažil Christian Horner překazit, nebo zamezit tomu, aby se natáčelo... Horner to popřel.

14:07: Oproti kvalifikaci došlo k jedné změně – Čou měnil nastavení vozu a místo z posledního místa odstartuje z boxů.

14:00: Vítejte u online přenosu z Grand Prix Rakouska 2024.