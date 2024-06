Rozstřel pro sprint vyhrál v Rakousku Verstappen před jezdci McLarenu

V pátek se v Rakousku jel rozstřel, který určil pořadí pro zítřejší sprint. V první části vypadli Ricciardo, Hülkenberg, Bottas, Albon a Čou. Ze druhé pak nepostoupili Magnussen, Stroll, Alonso, Cunoda a Sargeant.

V rozstřelu jsou všechny části zkrácené, ale i tak je dost času zajet kvalifikační kola – zejména na krátkém Red Bull Ringu. Jezdci ale velkou část z poslední části prostáli v boxech. Na trať se vydali až v posledních minutách. Doplatil na to Charles Leclerc, kterému se motor přepnul do režimu anti-stall a musel zastavit na konci boxové uličky. Po chvíli sice motor nastartoval, ale nestihl najet do měřeného kola.

Rozstřel vyhrál Max Verstappen, který těsně porazil jezdce McLarenu.

Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Max Verstappen Red Bull 2 Lando Norris McLaren 3 Oscar Piastri McLaren 4 George Russell Mercedes 5 Carlos Sainz Ferrari 6 Lewis Hamilton Mercedes 7 Sergio Pérez Red Bull 8 Esteban Ocon Alpine 9 Pierre Gasly Alpine 10 Charles Leclerc Ferrari 11 Kevin Magnussen Haas 12 Lance Stroll Aston Martin 13 Fernando Alonso Aston Martin 14 Júki Cunoda RB 15 Logan Sargeant Williams 16 Daniel Ricciardo RB 17 Nico Hülkenberg Haas 18 Valtteri Bottas Sauber 19 Alexander Albon Williams 20 Čou Kuan-jü Sauber

Třetí část (SQ3)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Max Verstappen Red Bull 1:04.686 3 měkká 2 Lando Norris McLaren 1:04.779 0.093 3 měkká 3 Oscar Piastri McLaren 1:04.987 0.301 3 měkká 4 George Russell Mercedes 1:05.054 0.368 3 měkká 5 Carlos Sainz Ferrari 1:05.126 0.440 3 měkká 6 Lewis Hamilton Mercedes 1:05.270 0.584 3 měkká 7 Sergio Pérez Red Bull 1:06.008 1.322 3 měkká 8 Esteban Ocon Alpine 1:06.101 1.415 3 měkká 9 Pierre Gasly Alpine 1:06.624 1.938 3 měkká 10 Charles Leclerc Ferrari - - 2 měkká

17:16:

Ver Nor Pia Rus Sai Ham Per Oco Gas

17:16: Verstappen první před oběma jezdci McLarenu.

17:16: Leclerc nestihl najet do měřeného kola.

17:14: Tak Leclerc nakonec pokračuje...

17:14: Leclerc odstavil vůz na konci boxové uličky.

17:13: jezdci na trati...

17:08: Třetí část běží, ale zatím nikdo nevyjel...

17:04: Ve třetí části nasazují jezdci měkké pneumatiky.

Druhá část (SQ2)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kol Pneu. 1 Max Verstappen Red Bull 1:05.186 3 střední 2 George Russell Mercedes 1:05.325 0.139 3 střední 3 Oscar Piastri McLaren 1:05.379 0.193 3 střední 4 Carlos Sainz Ferrari 1:05.435 0.249 4 střední 5 Charles Leclerc Ferrari 1:05.526 0.340 4 střední 6 Lewis Hamilton Mercedes 1:05.539 0.353 4 střední 7 Lando Norris McLaren 1:05.561 0.375 4 střední 8 Sergio Pérez Red Bull 1:05.612 0.426 5 střední 9 Esteban Ocon Alpine 1:05.686 0.500 3 střední 10 Pierre Gasly Alpine 1:05.757 0.571 3 střední 11 Kevin Magnussen Haas 1:05.806 0.620 3 střední 12 Lance Stroll Aston Martin 1:05.847 0.661 3 střední 13 Fernando Alonso Aston Martin 1:05.878 0.692 3 střední 14 Júki Cunoda RB 1:05.960 0.774 3 střední 15 Logan Sargeant Williams - - 3

17:01:

Ver Rus Pia Sai Lec Ham Nor Per Oco Gas Mag Str Alo Cun Sar

17:00: Nepostupují Magnussen, Stroll, Alonso, Cunoda, Sargeant.

16:59: Jezdci Alpine opět v první desítce. Magnussen sice nejrychlejší v prvním sektoru, ale celkově 11.

16:54: Russell druhý, Piastri třetí.

16:53: Verstappen první, Sainz jde na druhé místo, Leclerc třetí.

16:50: začíná druhá část.

První část (SQ1)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Max Verstappen Red Bull 1:05.690 5 střední 2 George Russell Mercedes 1:05.764 0.074 3 střední 3 Carlos Sainz Ferrari 1:05.781 0.091 6 střední 4 Lando Norris McLaren 1:05.786 0.096 6 střední 5 Lance Stroll Aston Martin 1:06.037 0.347 5 střední 6 Oscar Piastri McLaren 1:06.081 0.391 8 střední 7 Charles Leclerc Ferrari 1:06.149 0.459 6 střední 8 Sergio Pérez Red Bull 1:06.256 0.566 6 střední 9 Esteban Ocon Alpine 1:06.343 0.653 6 střední 10 Kevin Magnussen Haas 1:06.387 0.697 5 střední 11 Pierre Gasly Alpine 1:06.465 0.775 6 střední 12 Fernando Alonso Aston Martin 1:06.487 0.797 6 střední 13 Lewis Hamilton Mercedes 1:06.504 0.814 6 střední 14 Logan Sargeant Williams 1:06.518 0.828 6 střední 15 Júki Cunoda RB 1:06.557 0.867 6 střední 16 Daniel Ricciardo RB 1:06.581 0.891 6 střední 17 Nico Hülkenberg Haas 1:06.583 0.893 6 střední 18 Valtteri Bottas Kick Sauber 1:06.725 1.035 6 střední 19 Alexander Albon Williams 1:06.754 1.064 6 střední 20 Kuan-jü Čou Kick Sauber 1:07.197 1.507 6 střední

16:44: Nepostupují: Ricciardo, Hülkenberg, Bottas, Albon, Čou.

16:45: Cunoda mimo trať.

16:43: Hamilton jde na 11. místo.

16:41: Hamilton i Čou se dostali do štěrku, smazali jim časy. A zatím jsou stále bez času....

16:38: Na čele Verstappen před Russellem a Sainzem. Všichni tři v jedné desetině.

16:37: Tak Hamiltonův čas nakonec smazali....

16:37: Russell o tři desetiny rychlejší v prvním sektoru....

16:36: Hamilton musel korigovat počáteční smyk...

16:34: A vyjíždí i další...

16:34: Hamilton, Bottas, Cunoda na trati.

16:32: Rozstřel běží, ale zatím nikdo nevyjel. Pak vyjedou všichni a uslyšíme stížnosti na provoz.

16:25: A jednou z otázek je, zda mezi nimi budou i jezdci Ferrari, kterým se v posledních závodech moc nedařilo a celkově má Ferrari v kvalifikacích problémy.

Ted Kravitz ze Sky Sports F1 uvádí: „Ferrari si v prvním tréninku před kvalifikačním sprintem hodně hrálo s vozem. Zaměřili se na geometrii předního zavěšení... Prostě se jim nedaří přimět předek tohoto ferrari, aby se zakousl a dal jezdcům v zatáčkách to, co chtějí. Doufejme, že se jim to pro jejich dobro podařilo napravit.“

16:24: Poslední dvě kvalifikace byly hodně těsné. Red Bull Ring je z hlediska časů na kolo (lehce přes minutu) velmi krátký. Bude to ještě těsnější? Více už to snad ani nejde. Mohou být ale malé rozdíly mezi více jezdci.

16:18: Rozstřel je stejný jako kvalifikace. Jednotlivé části jsou ale kratší a v prvních dvou mohou jezdci nasadit jen jednu (v každé) novou sadu středních pneumatik.

16:15: Vítejte u online přenosu z letošního třetího rozstřelu.