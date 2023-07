Osychající trať zamíchala sprintem. Verstappen si přesto dojel pro pohodlné vítězství

Sprint v Rakousku vyhrál po startu z prvního místa Max Verstappen. Na druhém místě skončil Sergio Pérez a třetí byl Lando Norris.

Rozstřel (kvalifikace na sprint) se odjel na osychající na trati. Od začátku byly ale v akci slicky. Chladnější podmínky v kombinaci s kratšími částmi ale některým jezdcům zkomplikovaly situaci.

Pole position získal Max Verstappen. Z první řady vedle něj odstartoval Sergio Pérez. Druhá řada patřila Norrisovi a Hülkenbergovi, třetí Sainzovi a Alonsovi, čtvrtá Strollovi a Oconovi, pátá Magnussenovi a Leclercovi. Monačan dostal penalizaci za blokování Piastriho v první části rozstřelu.

Jezdci Mercedesu měli problémy. Hamilton nepostoupil z první části a startoval 18. Russella potkaly problémy s hydraulikou a do sprintu startoval z 15. pozice.

Sprint

Valtteri Bottas na startovním roštu nazul slicky, ale to si v zaváděcím kole velmi rychle rozmyslel a do závodu odstartoval stejně jako ostatní na pnaumatikách do přechodných podmínek.

V prvním kole došlo k soubojům mezi jezdci Red Bullu. Sergio Pérez se dostal na první místo, Verstappen zase na trávu, kam mu pomohl jeho týmový kolega. Oba jezdci bylo s počínáním týmového kolegy nespokojeni.

První kolo nakonec dokončil na prvním místě Verstappen, který se vydal vstříc vítězství a zisku osmi bodů. Na druhém místě byl Hülkenberg. Za ním byli Pérez, Sainz, Stroll, Alonso, Albon, Ocon, Leclerc a Norris. Jezdec McLarenu měl špatné první kolo a přišel o sedm pozic.

Dobrý start měl naopak Hamilton, který se posunul o pět míst a poté získal další pozice.

Déšť postupně ustal a trať začala osychat. Ve 12. kole se Pérez dostal před Hülkenberga, kterého o kolo později překonal také Sainz.

Největší souboj byl na hraně bodované osmičky. Leclerc se snažil dostat před Ocona a Norris zase před Leclerca. Monačan nakonec drobně chyboval a Norris se dostal před něj.

V 16. kole si Russell jako první zajel do boxů pro slicky. O kolo později překonal Stroll Hülkenberga. Jezdec Haasu byl jedním z těch, který si zajel pro slicky. Stavěli:

Hülkenberg

Russell

Hamilton

Piastri

Leclerc

Albon

Magnussen

Gasly

Cunoda

De Vries

Sargeant

Jezdci, kteří stavěli, dokázali ke konci zajíždět o více než 5 sekund rychlejší kola než Verstappen. Sprint se ale jede jen na 100 km, a tak nestihli špičku dojet. Hülkenberg se dostal před Norrise a Ocona a dojel na šestém místě. Russell se pak propracoval na osmou pozici a dojel si tak pro poslední bod.

Sprint vyhrál Verstappen před Pérezem a Sainzem.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas / ztráta Kola Body 1 Max Verstappen Red Bull - 24 8 2 Sergio Pérez Red Bull 21.048 24 7 3 Carlos Sainz Jr. Ferrari 23.088 24 6 4 Lance Stroll Aston Martin 29.703 24 5 5 Fernando Alonso Aston Martin 30.109 24 4 6 Nico Hülkenberg Haas 31.297 24 3 7 Esteban Ocon Alpine 36.602 24 2 8 George Russell Mercedes 36.611 24 1 9 Lando Norris McLaren 38.608 24 10 Lewis Hamilton Mercedes 46.375 24 11 Oscar Piastri McLaren 49.807 24 12 Charles Leclerc Ferrari 50.789 24 13 Alexander Albon Williams 52.848 24 14 Kevin Magnussen Haas 56.593 24 15 Pierre Gasly Alpine 57.652 24 16 Júki Cunoda AlphaTauri 1:04.822 24 17 Nyck de Vries AlphaTauri 1:05.616 24 18 Logan Sargeant Williams 1:06.059 24 19 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1:10.825 24 20 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:16.435 24

Průběh

Cíl:

Ver Per Sai Str Alo Hul Oco Rus

24/24: Hulk před Norrisem a nýsledně před Oconem. Russell na bodech!

23/24: Hulk dojíždí Norrise, který nestavěl.

22/24:

Ver Per Sai Str Alo Oco Nor Hul Rus Gas

21/24: Russell nyní o 2,5 sekundy rychlejší než Verstappen.

20/24: Nejvýše na slickách je Hulkenberg, který jde na osmé místo.

20/24: Russell o 1,3 sekundy rychlejší než Verstappen! Je ale desátý.

19/24: Albon, Leclerc v boxech...

19/24: V boxech také další, ale zatím nikdo ze špičky...

18/24: V boxech byl také Piastri... a míří tam Hülkenberg a Hamilton.

17/24: Stroll před Hülkenbergem.

16/24: Leclerc ostře bojoval s Oconem. Nepovedlo se a nyní ho po chybě překonává Norris! Russell v boxech, nasazuje slicky (měkké).

14/24: Leclerc těsně za Oconem a za sebou má Norrise, který vypadá rychlejší...

13/24: A před jezdcem Haasu je už také Sainz.

12/24: Pérez před Hülkenbergem.

10/24: No ale souboj ještě pokračoval, ale Hamilton nakonec před jezdcem Haasu.

10/24: Russell překonal Magnussena a je 11. Totéž se povedlo Hamiltonovi.

8/24: Pérez nyní dojel Hülkenberga. Rozdíl menší než sekunda.

6/24: Leclerc těsně za Oconem. Souboj o poslední bod...

5/24: přestává pršet...

4/24: Norris se postupně propadl na desáté místo. Ztratil sedm pozic.

3/24:

Ver Hul Per Sai Str Alo Alb Oco Lec Nor Mag Rus Ham Cun Gas Dev Pia Sar Čou Bot

1/24: Pérez šel po startu na první místo, ale pak o něj přišel, dostal se mimo trať. O pár stovek metrů později jde před něj Hülkenberg. Hamilton měl dobrý start.

16:33: Bottas v boxech... byl předposlední, takže si nepohoršil tak mox.

16:30: Prší... jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

16:27: Valtteri Bottas nazul střední směs! Ostatní do přechodných podmínek

16:27: Trať má 21 °C, vzduch jen 16 °C.

16:18: Startovní rošt pro sprint

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Max Verstappen Red Bull 2 Sergio Pérez Red Bull 3 Lando Norris McLaren 4 Nico Hülkenberg Haas 5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 6 Fernando Alonso Aston Martin 7 Lance Stroll Aston Martin 8 Esteban Ocon Alpine 9 Charles Leclerc Ferrari Penalizace 10 Kevin Magnussen Haas 11 Alexander Albon Williams 12 Pierre Gasly Alpine 13 Júki Cunoda AlphaTauri 14 Nyck de Vries AlphaTauri 15 George Russell Mercedes 16 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 17 Oscar Piastri McLaren 18 Lewis Hamilton Mercedes 19 Valtteri Bottas Alfa Romeo 20 Logan Sargeant Williams

16:15: Velmi těžký bude sprint pro jezdce Mercedesu. Russell odstartuje z 15. místa, Hamilton dokonce z 18.

16:12: z první řady odstartují jezdci Red Bullu. Za nimi pak budou Norris a Hülkenberg.

16:10: Čeká nás sprint na 24 kol a zhruba 100 km. Vítěz získá osm bodů, každý další jezdec o bod méně. Za nejrychlejší kolo se bod neuděluje.

16:08: Jak se lišily výsledky kvalifikace a rozstřelu a kdo si polepšil a kdo pohoršil (-)?

P. Jezdec Tým Změna 1 Max Verstappen Red Bull - 2 Sergio Pérez Red Bull 13 3 Lando Norris McLaren 1 4 Nico Hülkenberg Haas 4 5 Carlos Sainz Jr. Ferrari -2 6 Charles Leclerc Ferrari -4 7 Fernando Alonso Aston Martin - 8 Lance Stroll Aston Martin -2 9 Esteban Ocon Alpine 3 10 Kevin Magnussen Haas 9 11 Alexander Albon Williams -1 12 Pierre Gasly Alpine -3 13 Júki Cunoda AlphaTauri 3 14 Nyck de Vries AlphaTauri 6 15 George Russell Mercedes -4 16 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1 17 Oscar Piastri McLaren -4 18 Lewis Hamilton Mercedes -13 19 Valtteri Bottas Alfa Romeo -5 20 Logan Sargeant Williams -2

16:06: Oproti rozstřelu, který se jel v poledne, došlo k jedné změně. Leclerc dostal za blokování Piastriho penalizaci a z šestého místa klesl na deváté.

16:06: Na Red Bull Ringu začalo pršet... týmy tak na startovním roštu staví „altánky“.

16:05: Vítejte u online přenosu z letošního druhého sprintu.