Pole position bere v Rakousku Bottas, Norris ve druhé řadě, Ferrari vyhořelo

Dlouhých 217 dní čekala formule 1 na další kvalifikační klání, které navíc poprvé ukázalo, jaké je skutečné rozložení sil v sezóně 2020.

Do druhé části kvalifikace se nedostali oba jezdci Williamsu a Alfy Romeo a také Kevin Magnussen.

Druhá část kvalifikace přinesla první letošní velké překvapení. Mezi nejlepší desítku se nedostal Sebastian Vettel. Jeho týmový kolega skončil 10. Ferrari očekávalo, že to nebude mít jednoduché, ale ztráta byla nakonec větší, než očekávali, jak bezprostředně po kvalifikaci přiznal Sebastian Vettel.

Lewis Hamilton vyhrál všechny tři tréninky, ale v kvalifikaci nezajel nejrychlejší čas ani v jedné z částí. V té třetí byl po prvním pokusu nejrychlejší Valtteri Bottas, který ale ve druhém pokusu chyboval a dostal se mimo trať. Lewis Hamilton sice zrychlil, ale na pole position to už nestačilo a Hamilton skončil těsně druhý.

Na třetím místě skončil s obří ztrátou Max Verstappen. Ten ovšem jako jediný nasadil v kvalifikaci střední směs a jako jediný z první desítky na středních pneumatikách také odstartuje do závodu.

Čtvrtou pozici obsadil Lando Norris. Třetí prozatímní řadu obsadili Albon a Pérez. Až za nimi skončil Charles Leclerc s Ferrari.

Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Valtteri Bottas Mercedes 2 Lewis Hamilton Mercedes 3 Max Verstappen Red Bull 4 Lando Norris McLaren 5 Alexander Albon Red Bull 6 Sergio Pérez Racing Point 7 Charles Leclerc Ferrari 8 Carlos Sainz Jr. McLaren 9 Lance Stroll Racing Point 10 Daniel Ricciardo Renault 11 Sebastian Vettel Ferrari 12 Pierre Gasly AlphaTauri 13 Daniil Kvyat AlphaTauri 14 Esteban Ocon Renault 15 Romain Grosjean Haas 16 Kevin Magnussen Haas 17 George Russell Williams 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 19 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 20 Nicholas Latifi Williams

Třetí část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Valtteri Bottas Mercedes 1:02.939 7 měkká 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:02.951 0.012 7 měkká 3 Max Verstappen Red Bull 1:03.477 0.538 7 měkká 4 Lando Norris McLaren 1:03.626 0.687 5 měkká 5 Alexander Albon Red Bull 1:03.868 0.929 6 měkká 6 Sergio Pérez Racing Point 1:03.868 0.929 6 měkká 7 Charles Leclerc Ferrari 1:03.923 0.984 6 měkká 8 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:03.971 1.032 6 měkká 9 Lance Stroll Racing Point 1:04.029 1.090 3 měkká 10 Daniel Ricciardo Renault 1:04.239 1.300 3 měkká

16:01: Norris čtvrtý... Leclerc se dostal alespoň na sedmé místo.

16:00: Bottas mimo trať v kačírku. Hamilton snížil ztrátu na Bottase ale zůstává druhý.

15:58: Stroll průběžně šestý před Pérezem.

15:56: Stroll, Ricciardo, Norris zatím bez času. Norris své kolo vzdal, další dva čeká jeden pokus.

15:54:

Bot Ham Ver Alb Sai Per Lec

15:53: Verstappen třetí ztrácí na krátkém Red Bull Ringu 6 desetin.

15:51: Bottas 1:02.939, Hamilton z ním se ztrátou jedné desetiny.

15:50: začíná třetí část kvalifikace...

Druhá část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Valtteri Bottas Mercedes 1:03.015 6 měkká 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:03.096 0.081 6 měkká 3 Alexander Albon Red Bull 1:03.746 0.731 6 měkká 4 Lando Norris McLaren 1:03.819 0.804 6 měkká 5 Sergio Pérez Racing Point 1:03.860 0.845 6 měkká 6 Lance Stroll Racing Point 1:03.955 0.940 6 měkká 7 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:03.971 0.956 6 měkká 8 Max Verstappen Red Bull 1:04.000 0.985 8 střední 9 Daniel Ricciardo Renault 1:04.023 1.008 6 měkká 10 Charles Leclerc Ferrari 1:04.041 1.026 6 měkká 11 Sebastian Vettel Ferrari 1:04.206 1.191 6 měkká 12 Pierre Gasly AlphaTauri 1:04.305 1.290 6 měkká 13 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:04.431 1.416 6 měkká 14 Esteban Ocon Renault 1:04.643 1.628 6 měkká 15 Romain Grosjean Haas 1:04.691 1.676 6 měkká

15:41: nepostoupí Vettel, Gasly, Kvjat, Ocon a Grosjean.

15:41: Vettel nepostoupí! Leclerc až 10.

15:40: Bottas první, ale to teď není tak důležité.

15:40: Albon třetí...

15:40: Stroll (4.) zůstal v boxech...

15:39: Problém s postupem mohou mít obě ferrari a také Albon, který je 13.

15:39: Verstappen nyní vyjel na měkkých, tak uvidíme, zda se zlepší (bude muset zlepšit).

15:34: Verstappen skáče na šesté místo s pěkným cimrmanovským časem 1:04:000

15:33: Albon jezdí na měkkých, ale je 13.

15:33: Verstappen jako jediný vyjel na střední směsi.

15:32:

Ham Bot Nor Str Per Ric Lec Ver Sai Vet

15:32: Verstappen až osmý.

15:31: Hamilton 1:03.325, Bottas druhý.

15:30: začínáme... na trati všichni kromě Albona. Teď si budou všichni stěžovat na provoz...

15:26: začala druhá část kvalifikace, ale na trati zatím nikdo...

První část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Max Verstappen Red Bull 1:04.024 8 měkká 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:04.111 0.087 6 měkká 3 Lewis Hamilton Mercedes 1:04.198 0.174 8 měkká 4 Lance Stroll Racing Point 1:04.309 0.285 8 měkká 5 Charles Leclerc Ferrari 1:04.500 0.476 8 měkká 6 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:04.537 0.513 6 měkká 7 Sergio Pérez Racing Point 1:04.543 0.519 7 měkká 8 Sebastian Vettel Ferrari 1:04.554 0.530 7 měkká 9 Daniel Ricciardo Renault 1:04.556 0.532 6 měkká 10 Pierre Gasly AlphaTauri 1:04.603 0.579 8 měkká 11 Lando Norris McLaren 1:04.606 0.582 6 měkká 12 Alexander Albon Red Bull 1:04.661 0.637 6 měkká 13 Esteban Ocon Renault 1:04.933 0.909 6 měkká 14 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:05.031 1.007 8 měkká 15 Romain Grosjean Haas 1:05.094 1.070 8 měkká 16 Kevin Magnussen Haas 1:05.164 1.140 8 měkká 17 George Russell Williams 1:05.167 1.143 10 měkká 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:05.175 1.151 8 měkká 19 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:05.224 1.200 9 měkká 20 Nicholas Latifi Williams 1:05.757 1.733 12 měkká

15:19: Verrstappen si vzal zpět první místo, Bottas druhý před Hamiltonem.

15:18: nakonec nepostupují: Magnussen, Russell, Giovinazzi, Räikkönen a Latifi.

15:17: Stroll jde na první místo.

15:16: Russell průběžně na postupovém 15. místě.

15:13: A Hamilton už druhý se ztrátou asi desetiny na Verstappena.

15:12:

Ver Sai Per Bot Vet Nor Gas Alb Str Lec Ric Oco Kvy Ham Gio

15:11: Hamilton zatím 14., Bottas 4.

15:09: Pérez zatím před oběma ferrari. Leclerc dokonce až 9.

15:08: Mercedesy na trati, první Verstappen – 1:04.326

15:06: čekáme ještě na vyjetí mercedesů a renaultů. Zatím všichni jezdí na červeně značené měkké sadě.

15:06: Na čele zatím Stroll před vozy alfy romeo. Favorité ale zatím bez času.

15:01: Jako první je na trati Nicholas Latifi, který v posledním tréninku boural.

15:00: začíná první letošní kvalifikace.

14:58: Teplota vzduchu 25 °C, trať má 53 °C.

14:52: Po 217 dnech nás čeká další kvalifikace. Bylo by asi velkým překvapením, pokud by první řadu neobsadil Mercedes. Za jeho zády to ale může být zajímavá bitva mezi Red Bullem, Ferrari, Racing Pointem a možná i McLarenem. Nebo to bude jinak? Uvidíme...

Foto: Getty Images