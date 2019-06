Souboj nové generace: Verstappen vyhrál v Rakousku, Honda má první vítězství

Z prvního místa odstartoval do závodu Charles Leclerc. Startovní rošt poznamenaly penalizace. Lewis Hamilton se kvalifikoval druhý, za blokování Räikkönena v kvalifikaci dostal penalizaci třech míst, ale díky penalizaci pro Magnussena startoval čtvrtý.

Vedle Leclerca stál v první řadě Max Verstappen. Ve druhé pak byli Bottas a zmíněný Hamilton, třetí řada patřila Norrisovi a Räikkönenovi.

Sebastian Vettel měl před poslední části kvalifikace technické problémy a do závodu odstartoval z devátého místa.

Závod

Leclerc odstartoval na měkké sadě. Verstappen a mercedesy startovali na střední směsi, kterou si zvolila také celá druhá desítka.

Průjezd první zatáčkou, která nově nese jméno Nikiho Laudy, zvládli všichni bez větších problémů. Leclerc si udržel první místo. Start naopak nevyšel Verstappenovi, který se propadl na sedmé místo. Vettel byl po startu z deváté pozice šestý.

Lando Norris pokukoval po třetím místě, ale nakonec se před něj dostali Hamilton a také Räikkönen​.

Vettel a Verstappen se postupně dostali před Norrise a Räikkönen​a.

Jako první zajel ze špičky k mechanikům na konci 22. kola překvapivě Bottas. Na něj pak reagovali ostatní. Vettelovi zastávka nevyšla. Mechanici neměli připravené všechny pneumatiky.

Hamilton zůstal na trati déle a hlásil týmu, že si poškodil přední křídlo. Během zastávky mu ho mechanici vyměnili, ale Hamilton se kvůli tomu propadl i za Verstappena, který také stavěl.

Verstappen měl novější pneumatiky než jezdci před ním a náležitě toho využil. Dostal se před Vettela, Bottase a v 69. kole se po tvrdém souboji s Leclercem ujal vedení.

Verstappen tak obhájil loňské vítězství a získal pro Hondu první vítězství od jejího návratu do F1.

Velmi pěkný závod odjel Norris, který dojel na šestém místě. A také jeho týmový kolega, který startoval z konce pole.

Alfa Romeo získala body s oběma vozy. Giovinazzi získal první body ve formuli 1.

Grand Prix Rakouska dokončili všichni jezdci.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas/ztráta Kola Body 1 Max Verstappen Red Bull 1:22:01.822 71 26 2 Charles Leclerc Ferrari 2.724 71 18 3 Valtteri Bottas Mercedes 18.960 71 15 4 Sebastian Vettel Ferrari 19.610 71 12 5 Lewis Hamilton Mercedes 22.805 71 10 6 Lando Norris McLaren 1 kolo 70 8 7 Pierre Gasly Red Bull 1 kolo 70 6 8 Carlos Sainz Jr. McLaren 1 kolo 70 4 9 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1 kolo 70 2 10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 kolo 70 1 11 Sergio Pérez Racing Point 1 kolo 70 12 Daniel Ricciardo Renault 1 kolo 70 13 Nico Hülkenberg Renault 1 kolo 70 14 Lance Stroll Racing Point 1 kolo 70 15 Alexander Albon Toro Rosso 1 kolo 70 16 Romain Grosjean Haas 1 kolo 70 17 Daniil Kvyat Toro Rosso 1 kolo 70 18 George Russell Williams 2 kola 69 19 Kevin Magnussen Haas 2 kola 69 20 Robert Kubica Williams 3 kola 68

Průběh

Po závodě: Souboj mezi Verstappenem a Leclercem bude vyšetřován

Cíl: Verstappen, Leclerc, Bottas

71/71: poslední kolo...

70/71: Vettel před Hamiltonem.

69/71: Leclerc musel mimo trať.

69/71: Verstappen přebírá vedení

68/71: Kolo na kolo, Leclerc se drží.

67/71: Leclerc se brání ....

66/71: Vypadá to, že si Ferrari bude muset počkat na první letošní vítězství.

65/71: A už je to pod sekundou.

65/71: A Vettel dojel Hamiltona.

65/71: Verstappen už méně než 2 sekundy.

62/71: Verstappen 3 sekundy za Leclercem.

61/71: Pěkně jede Sainz, který je 8. a mohl by ještě dojet Gaslyho:

60/71:

Lec: 1:08.010

Ver: 1:07.475

60/71: Vetel stále ztrácí 3,6 s na Hamiltona

59/71:

Lec: 1:08.122

Ver: 1:08.079

59/71: Ale Verstappen zajel nejrychlejší kolo závodu. Ještě to bude napínavé.

57/71: Leclerc má také dobré karty. Nejrychlejší v posledním sektoru a zlepšení na kolo.

56/71: Verstappen ztrácí 5 sekund na Leclerca.

56/71: A Verstappen je druhý

55/71: Verstappen si stěžuje na ztrátu výkonu, ale na jeho čas to není vidět...

53/71: Mohl by ještě Verstappen překonat Leclerca? Zatím ztrácí 5,5 sekundy. Důležité bude, za jak dlouho předjede Bottase.

51/71: Verstappen se blíží k Bottasovi.

51/71: Vettel se vrací za Hamiltona se ztrátou asi 8 sekund.

50/71: A Vettel v boxech!

50/71: Ale dnes asi nebude, Verstappen třetí

50/71: Verstappen byl letos už pětkrát čtvrtý.

48/71: Verstappen bojuje s Vettelem o pódium. Před závodem řekl, že nechce být letos stále 4.

48/71:

Lec Bot Vet Ver Ham Nor Gas Rai Gio Per

47/71: Ricciardo v boxech, nazouvá měkkou, ale je až 14.

46/71: Leclerc a Bottas teoreticky jezdi podobná kola. Rozestup se mění od 3,5 po 4 sekundy v závislosti na předjíždění soupeřů.

46/71: Verstappen je na hranici DRS

45/71: Verstappen zajel nejrychlejší kolo a je už blízko Vettelovi.

44/71: Verstappen už jen 2,1 s za Vettelem. Také Bottas dojíždí Leclerca, ale tam to je stále kolem 4 sekund a jezdci na špičce budou předjíždět pomalejší vozy, takže rozdíl se bude měnit.

42/71: Norris před Ricciardem.

40/71: Norrise zdržuje Ricciardo, který ještě nestavěl, za oběma je Gasly.

39/71: Vettelova nepovedená zastávka by měla být způsobena problémem s rádiem mechaniků.

37/71: Sainz, Ricciardo ještě nebyli v boxech.

34/71: Verstappen je nyní 3,5 s za Vettelem, ale má čerstvější pneumatiky.

33/71: Sice pozdě ale přece... Gasly před Kimim.

33/71: Výměna křídla i pozdější pit stop přišly Hamiltona pěkně draho.

32/71: a Verstappen je před Hamiltonem

31/71: Leclerc se vrací do pozice lídra závodu, 4,2 s před Bottasem.

31/71: Vettel nejrychlejší kolo závodu a je před Hamiltonem. V boxech Verstappen

31/71: Hamilton byl u mechaniků 11 s.

30/71: Hamilton v boxech. Vettel topí pod kotlem.

30/71: U Hamiltona se asi bude měnit přední křídlo.

29/71

Ham Ver Lec Bot Vet Sai Ric Nor Alb Rai

28/71:Hamilton říká, že si možná poškodil přední křídlo a vůz se chová jinak...

28/71: Leclerc snížil ztrátu na Hamiltona od své zastávky na 13,6 s.

26/71: V boxech už byl Räikkönen a míří tak i Norris. Všichni jezdci, kteří startovali na měkkých, už stavěli.

25/71: A Leclerc je na čerstvých tvrdých pneumatikách rychlejší než Hamilton.

24/71: Hamilton zůstává na trati. Leclerc na něj ztrácí 15,4 s.

23/71: U Ferrari to chvíli vypadalo, že chtěli napálit Mercedes fake zastávkou, ale napálili hlavně Vettela, který do boxů přijel a neměl pneumatiky k dispozici.

23/71: A Leclerc v boxech, Hamilton přebírá nejrychlejší kolo.

22/71: A Vettel bych u mechaniků přes 6 sekund.

22/71: Cha! A Bottas jako první v boxech a také Vettel

21/71: Vettel 2,3 s za Hamiltonem, který se dotáhl na Bottase.

20/71: Gasly by se také rád dostal před Räikkönena, ale zatím je v této dovednosti horší než jeho předchůdci.

18/71: Leclerc nejrychlejší kolo a hned ho převzal Vettel.

17/71: Pirelli odhadovalo, že jezdci na měkkých budou stavět od 12. do 16. kola, takže už nyní trochu přesluhují, ale čím déle vydrží, tím pro ně lépe...

17/71: Verstappen nejrychlejší kolo.

15/71: Vettel zatím velmi pěkně. Po startu z 9. místa je už čtvrtý, jen asi 3,3 s za Hamiltonem. To už je blízko hranice pro undercut.

14/71: A Norris je tam...

14/71: Norris by rád před Kimiho...

13/71: A Magnussena už dovyšetřovali a čeká ho průjezd boxy

13/71: Leclerc necelé 4 sekundy před Bottasem.

12/71: Magnussen v boxech jako první.

11/71: Ferrari nyní ožily... Leclerc trochu více podjel, Vettel snížil ztrátu na Hamiltona.

10/71:

Lec Bot Ham Vet Ver Rai Nor GAS Gio Per Hul Stro

9/71: Verstappen pátý...

9/71: Magnussen je vyšetřován, že nestál správně ve svém slotu na startu.

7/71: Vettel ztrácí 5 sekund na Hamiltona. Verstappen před Norrisem.

6/71: Poslední kola:

Leclerc 1:09.406

Botas: 1:09.649

6/71: Leclerc aktuálně asi 2,5 s před Bottasem.

6/71: Vettel před Räikkönenem.

4/71: Vettel před Norrisem na pátém místě.

3/71: Hamilton odjíždí mercedesům.

2/71:

Lec Bot Ham Rai Nor Vet Ver Gas Gio Mag

1/71: Verstappen je až sedmý, Vettel šestý.

Start závodu: Leclerc první, ale start vůbec nevyšel Verstappenovi. Norris byli chvíli třetí, ale nakonec se před něj dostává Hamilton a také Räikkönen​

15:10: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola... i když slovo zahřívací bychom dneska asi měli vynechat.

15:09: Podle Mercedesu má trať 58,6 °C

15:08: v první desítce sedm jezdců na měkkých. Verstappen, Bottas a Hamilton na střední.

15:07: unikátní shoda... celá druhá desítka startuje na středních pneumatikách.

15:00: Startovní rovinka...

14:58: Do první zatáčky je to od startu asi 216 metrů a tato první zatáčka nově nese jméno Nikiho Laudy.

14:58: Charles Leclerc odstartuje na měkké sadě. V boxech bychom ho mohli očekávat okolo nejdříve 12. kola. Za ním startují Verstappen, Bottas a Hamilton na střední. Stavět by měli později, ale bude záležet na rozestupech a případné hrozbě undercutu.

14:54: Na okruhu je i Ericsson. Toho čekají příští týden na Red Bull Ringu s Alfou Romeo testy pneumatik pro rok 2020.

14:50: Asi není třeba psát, že na Red Bull Ringu je pořádné horko. Vzduch má 33 °C, trať zatím 51 °C. Některé týmy si na rovince postavily „pergolu“, aby byl vůz ve stínu.

14:45: Startovní rošt je po různých penalizacích poměrně přeházený. Poslední změna přišla dnes. George Russell vyměnil přední křídlo a odstartuje z boxů.

P Jezdec Tým Pozn. 1 Charles Leclerc Ferrari 2 Max Verstappen Red Bull 3 Valtteri Bottas Mercedes 4 Lewis Hamilton Mercedes pen. za zdržení Räikkönena 5 Lando Norris McLaren 6 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 7 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 8 Pierre Gasly Red Bull 9 Sebastian Vettel Ferrari 10 Kevin Magnussen Haas pen. převodovka 11 Romain Grosjean Haas 12 Daniel Ricciardo Renault 13 Sergio Pérez Racing Point 14 Lance Stroll Racing Point 15 Nico Hülkenberg Renault pen. PJ 16 Daniil Kvyat Toro Rosso 17 Robert Kubica Williams 18 Carlos Sainz Jr. McLaren pen. PJ 19 Alexander Albon Toro Rosso pen. PJ box George Russell Williams pen. zdržení Kvjata v kvalifikaci

14:45: Jedeme v Rakousku, takže se zde samozřejmě připomíná Niki Lauda. Na okruhu je jeho ferrari a fanoušci na tribunách dostali červenou čepici. Celkem jich je 60 tisíc!

14:41: Už potřetí v letošní sezóně startoval jezdec Ferrari z pole position. V Bahrajnu v závěru závodu potkaly Leclerca problémy s motorem, v Kanadě přišla slavná penalizace pro Vettela. Dočká se dnes Leclerc prvního vítězství v kariéře a Ferrari prvního letošního?

14:40: vítejte u on-line přenosu z Velké ceny Rakouska.

Foto: Getty Images / Mark Thompson