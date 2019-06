V posledním tréninku byl v Rakousku nejrychlejší Leclerc

13:11 | Další penalizace. Magnussen mění převodovku.

9:08 | Jednání mezi Silverstonem a F1 o nové smlouvě pokračují. Okruhu se podle BBC nelíbí, že F1 uvažuje o závodě v Londýně. Na Silverstone by to pak mohlo mít finanční dopad (přišlo by méně fanoušků).

20:09 | Renault upraví DRS po neobvyklých oscilacích klapky zadního křídla na obou vozech v průběhu tréninků.

20:03 | Alfa Romeo musí před stewardy. Teplota paliva ve voze Giovinazziho byla o 13 stupňů nižší, než teplota okolí hodinu před tréninkem. Pravidla dovolují maximální rozdíl 10 stupňů Celsia.