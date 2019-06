Leclerc získal v Rakousku s přehledem pole position! Vettela odstavila technika

Jezdci Ferrari a Racing Pointu vyjeli v první části kvalifikace na středních pneumatikách. Jezdci Ferrari na nich do druhé části i postoupili. Ve druhé části se situace otočila. Mercedesy a Verstappen se dostali do třetí části na středních pneumatikách, na kterých také odstartují do závodu. Ferrari budou mít na startu měkké pneumatiky.

Sebastian Vettel měl po druhé části technické problémy na svém voze. Mechanici pracovali velmi intenzivně v zadní levé části podlahy. Vettelův vůz se však nepodařilo opravit a do Q3 nevyjel.

Pole position si vyjel Charles Leclerc, který se dostal do čela už v prvním pokusu a druhým kolem svůj čas ještě vylepšil.

V průběhu kvalifikace došlo ke dvěma incidentům. Daniil Kvjat se musel v poslední zatáčce hodně divoce vyhýbat Russellovi a dalším vozům. Kimi Räikkönen měl zase problémy s Hamiltonem. Oba incidenty se vyšetřují.

Startovní rošt ovlivnily penalizace za výměnu komponent. Skvělý čas zajel Kevin Magnussen, který byl pátý, ale tým musel po třetím tréninku vyměnit převodovku, takže jezdec Haasu odstartuje z konce bodované desítky.

Také v Rakousku vypadá velmi silně McLaren. Spokojení mohou být po kvalifikaci také u Alfy Romeo.

Startovní rošt

P Jezdec Tým Pozn. 1 Charles Leclerc Ferrari 2 Lewis Hamilton Mercedes 3 Max Verstappen Red Bull 4 Valtteri Bottas Mercedes 5 Lando Norris McLaren 6 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 7 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 8 Pierre Gasly Red Bull 9 Sebastian Vettel Ferrari 10 Kevin Magnussen Haas pen. převodovka 11 Romain Grosjean Haas 12 Daniel Ricciardo Renault 13 Sergio Pérez Racing Point 14 Lance Stroll Racing Point 15 Daniil Kvyat Toro Rosso 16 Nico Hülkenberg Renault pen. PJ 17 Robert Kubica Williams 18 George Russell Williams pen. zdržení Kvjata v kvalifikaci 19 Alexander Albon Toro Rosso pen. PJ 20 Carlos Sainz Jr. McLaren pen. PJ

Třetí část

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Charles Leclerc Ferrari 1:03.003 7 měkké 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:03.262 0.259 7 měkké 3 Max Verstappen Red Bull 1:03.439 0.436 7 měkké 4 Valtteri Bottas Mercedes 1:03.537 0.534 6 měkké 5 Kevin Magnussen Haas 1:04.072 1.069 6 měkké 6 Lando Norris McLaren 1:04.099 1.096 6 měkké 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:04.166 1.163 6 měkké 8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:04.179 1.176 6 měkké 9 Pierre Gasly Red Bull 1:04.199 1.196 6 měkké

16:01: Třetí Verstappen před Bottasem.

16:00: Leclerc 1:03.003! Hamilton druhý se ztrátou 0,259.

16:00: Leclerc nejrychlejší v prostředním sektoru.

15:58: Druhé pokusy. Překoná někdo monackou raketu?

15:56: Vettel nevyjede, vystupuje z auta!

15:55: Verstappen rozdělil mercedesy!

15:54: Leclerc 1:03.208, Bottas ztrácí 0,351, Hamilton dokonce přes 6 desetin.

15:54: A Leclerc letí....

15:53: Hamilton najíždí první do měřeného kola.

15:52: na trati všichni kromě Vettela.

15:51: Ferrari stále pracuje na Vettelově voze.

15:50: alfy na trati. Na zbytek čekáme..

Druhá část

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Charles Leclerc Ferrari 1:03.378 6 měkká 2 Sebastian Vettel Ferrari 1:03.667 0.289 3 měkká 3 Lewis Hamilton Mercedes 1:03.803 0.425 10 střední 4 Max Verstappen Red Bull 1:03.835 0.457 3 střední 5 Valtteri Bottas Mercedes 1:03.863 0.485 9 střední 6 Pierre Gasly Red Bull 1:03.988 0.610 7 měkká 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:04.056 0.678 6 měkká 8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:04.194 0.816 6 měkká 9 Lando Norris McLaren 1:04.211 0.833 5 měkká 10 Kevin Magnussen Haas 1:04.466 1.088 5 měkká 11 Romain Grosjean Haas 1:04.490 1.112 8 měkká 12 Nico Hülkenberg Renault 1:04.516 1.138 6 měkká 13 Alexander Albon Toro Rosso 1:04.665 1.287 6 měkká 14 Daniel Ricciardo Renault 1:04.790 1.412 5 měkká 15 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:13.601 10.223 3 měkká

15:43: Na Vettelově voze se pracuje..

15:41: nepostoupí: Grosjean, Hülkenberg, Albon, Ricciardo, Sainz.

15:41: Leclerc se zlepšuje

15:40: Magnussen mimo trať

15:38: Leclerc ještě na trati

15:36: Mercedesy zpět na střední směsi.

15:32: Grosjean má poškozené přední křídlo.

15:31: A vyšetřován incident mezi Hamiltonem a Räikkönenem. Brit v Q1 Finovi překážel...

15:29: Leclerc přebírá vedení na měkkých 1:03.459, Vettel zase ztrácí ty dvě desetiny.

15:28: Bottas 1:03.835, překonává na střední směsi oba mercedesy.

15:26: Mercedesy, Verstappen na střední. Ferrari na měkkých!

15:26: Incident mezi Kvjatem a Russelem bude vyšetřován.

První část

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Max Verstappen Red Bull 1:03.807 8 měkká 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:03.818 0.011 10 měkká 3 Valtteri Bottas Mercedes 1:04.084 0.277 10 měkká 4 Charles Leclerc Ferrari 1:04.138 0.331 6 střední 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:04.340 0.533 6 střední 6 Lando Norris McLaren 1:04.361 0.554 8 měkká 7 Pierre Gasly Red Bull 1:04.412 0.605 5 měkká 8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:04.450 0.643 10 měkká 9 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:04.453 0.646 9 měkká 10 Romain Grosjean Haas 1:04.552 0.745 10 měkká 11 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:04.615 0.808 11 měkká 12 Daniel Ricciardo Renault 1:04.647 0.840 7 měkká 13 Alexander Albon Toro Rosso 1:04.708 0.901 9 měkká 14 Nico Hülkenberg Renault 1:04.733 0.926 6 měkká 15 Kevin Magnussen Haas 1:04.778 0.971 9 měkká 16 Sergio Pérez Racing Point 1:04.789 0.982 8 měkká 17 Lance Stroll Racing Point 1:04.832 1.025 9 měkká 18 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:05.324 1.517 8 měkká 19 George Russell Williams 1:05.904 2.097 12 měkká 20 Robert Kubica Williams 1:06.206 2.399 11 měkká

15:20: Nepostupují: 16. Pérez, 17. Stroll, 18. Kvjat, 19. Russell, 20. Kubica.

15:19: Kvjat měl horkou chvilku v nájezdu na cílovou rovinku. Musel se vyhýbat soupeřům.

15:17: Verstappen přebírá vedení 1:03.807

15:16: Ferrari už v boxech, jsou na 1. a 3. místě.

15:15: Alfy povyskočily. Bottas 12., ale je na trati.

15.17: Bottas zatím sedmý. Mimo postup Räikkönen, Kvjat, Stroll a williamsy.

15:13: Verstappen na druhém místě, ale na měkké.

15:10: Aha, tak Leclerc také na střední. Live timing trochu stávkoval.

15:09:

Lec Vet Gas Ham Ver Nor Bot Mag Sai Gro

15:07: Na čele Leclerc. Stroll, Vettel, Pérez jezdí na střední, ostatní na měkkých.

15:06: McLaren zkouší slipstreaming (jízdu v závěsu na rovince), aby pomohl Norrisovi. Odhaduje se, že to může dělat jednu, dvě desetiny, což není málo na Red Bull Ringu.

15:03: na čele zatím alfy, ale na špičku zatím čekáme.

15:00: začíníme...

14:56: Teplota vzduchu 29 °C, trať má 51 °C.

14:54: Už před kvalifikací víme, že nám podobu startovního roštu ovlivní penalizace. Sainze a Albona čeká start z konce pole kvůli překročení povoleného počtu komponent pohonné jednotky. Hülkenberg dostane za totéž penalizaci 5 míst a Magnussen 5 míst za výměnu převodovky po problémech v posledním tréninku.

14:53: Vítejte u online přenosu z kvalifikace na GP Rakouska.

Foto: Getty Images / Charles Coates