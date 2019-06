On-line: Druhý trénink na GP Rakouska 2019

Aktualizovat

15:23: Bottas první na střední 1:05.417

15:15: Leclerc první, na střední.

15:13: Vettel na tvrdé na trati. Přidává se i Leclerc a Bottas.

15:12: Givovinazzi si poškodil přední křídlo.

15:11: Lance Stroll dalším, kdo si poškodil přední křídlo.

15:08: Leclerc vyjede později, na jeho voze se pracuje.

Mecánicos de Ferrari trabajando a fondo en la parte delantera de coche de Leclerc. Empezará tarde.



Mechanics working flat out on Leclerc's front end. He will start late. pic.twitter.com/alVKok0SMV