Třetí trénink v Zandvoortu ovlivnila velká nehoda Sargeanta. Nejrychlejší byl Gasly

Do Zandvoortu se v sobotu dopoledne vrátil déšť. Jezdci tak na začátku vyjeli stejně jako včera na pneumatikách do mokra. Jako první se na trati objevili jezdci Haasu. Déšť ale ustal a po šesti minutách vyjel Piastri na pneumatikách do přechodných podmínek.

Nico Hülkenberg včera boural a bariéře se nevyhnul ani dnes. Stejně jako včera zablokoval zadní kola a boural. Tentokrát to ale odneslo jen přední křídlo respektive nos jeho haasu.

Mnohem vážnější situace nastala 14 minut po začátku tréninku. Logan Sargeant si za třetí klopenou zatáčkou najel na mokrou trávu, roztočil se a tvrdě boural. Při nárazu se vymrštila svlečená pneumatika, kterou zastavilo pletivo u tratě. Poté začal vůz dokonce hořet.

Trénink samozřejmě zastavily červené vlajky. Vůz Williamsu se sice podařilo poměrně rychle odklidit, ale při nehodě došlo k poškození bariér.

Trénink byl restartován až dvě minuty před vypršením časového limitu. Na trať vyjeli všichni kromě Alonsa a samozřejmě Sargeanta.

Nejrychlejší čas zajel po restartu Pierre Gasly před Magnussenem a Bottasem.

Kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska začíná v 15:00.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Pierre Gasly Alpine 1:20.311 5 přechodná 2 Kevin Magnussen Haas 1:20.450 0.139 9 přechodná 3 Valtteri Bottas Kick Sauber 1:21.155 0.844 7 přechodná 4 Lando Norris McLaren 1:21.387 1.076 6 přechodná 5 Fernando Alonso Aston Martin 1:21.461 1.150 6 přechodná 6 Esteban Ocon Alpine 1:21.643 1.332 4 přechodná 7 Oscar Piastri McLaren 1:21.850 1.539 10 přechodná 8 Lance Stroll Aston Martin 1:21.941 1.630 7 přechodná 9 Nico Hülkenberg Haas 1:22.354 2.043 5 přechodná 10 Carlos Sainz Ferrari 1:22.589 2.278 6 přechodná 11 Kuan-jü Čou Kick Sauber 1:23.240 2.929 5 přechodná 12 Logan Sargeant Williams 1:23.287 2.976 4 přechodná 13 George Russell Mercedes 1:23.958 3.647 7 přechodná 14 Alexander Albon Williams 1:24.007 3.696 5 přechodná 15 Lewis Hamilton Mercedes 1:24.098 3.787 3 přechodná 16 Charles Leclerc Ferrari 1:24.158 3.847 4 přechodná 17 Max Verstappen Red Bull 1:24.360 4.049 3 přechodná 18 Daniel Ricciardo RB 1:25.433 5.122 7 přechodná 19 Júki Cunoda RB - - 4 20 Sergio Pérez Red Bull - - 2

Průběh

12:32: Alonso nevyjel, a tak se propadl z prvního místa. Na čele aktuálně Gasly.

12:31: Verstappen za to dostal černo-bílou vlajku.

12:30: Verstappen byl hodně netrpělivý a předjížděl na výjezdu z boxů – včetně přejetí bílé čáry.

12:19: Na trati máme 18 jezdců. Kromě Sargeanta (pochopitelně) nevyjel Alonso.

12:28: Pokračujeme... na trati jezdci Haasu.

12:26: Start tréninku se odložil na 12:27.

12:21: Trénink bude restartován ve 12:25.

12:01: Opravují se bariéry. Na restart to zatím nevypadá.

11:48: Sargeant si za klopenou zatáčkou najel na mokrou trávu a roztočil se...

11:46: Teď už hoří vůz hodně...

11:46: Kolo se urvalo a vůz trochu hoří.

11:44: červené vlajky. Sargeant tvrdé bourá!

11:44: Všichni už na přechodných. Na trati jsou i jezdci Ferrari. Neviděli jsme zatím jen Hamiltona a oba red bully.

11:43: Kačírkem se toulal i Alonso.

11:43: Jezdec Haasu uvedl v týmovém rádiu, že šlo o stejný problém jako včera – po sešlápnutí brzd zablokoval zadní kola.

11:41: Hülkenberg opět bourá! V 11. zatáčce si poškodil přední křídlo a vrací se do boxů.

11:39: Piastri si jako první zapisuje čas.

11:37: Australan se dostal trochu mimo trať. Také Alonso vyjel na přechodných.

11:35: Vyjeli i další jezdci. Piastri to zkouší na přechodných.

11:33: Přidává se Bottas.

11:32: Na trati jezdci Haasu. Hulk včera boural. Samozřejmě oba mají pneumatiky do mokra.

11:30: Trénink oficiálně začal.

11:22: Uvidíme, kolik toho uvidíme. V Zandvoortu totiž opět prší...

11:20: Vítejte u online přenosu ze třetího tréninku.