Online: Velká cena Nizozemska 2023

Průběžné zpravodajství a výsledky z Velké ceny Nizozemska 2023.

24/72: Magnussen přichází o pozice. Předjeli ho Albon a Ocon.

22/72: Restart...

21/72: Pár informací o Leclercovi: měl by mít poškozený vůz (podlahu). Jeho první zastávka (nepřipravené pneumatiky) byla zřejmě jeho chyba – do boxů zajel sám od sebe, tým ho nevolal.

21/72: SC zajede do boxů.

19/72: Albon je osmý, ale ještě vůbec nestavěl.

17/72: Gasly dostal pět sekund za velkou rychlost v boxech. Lawson dostal 10 sekund za zdržování v boxech.

16/72: Safety car. Sargeant bourá.

15/72: Magnussen nyní bojuje s Piastrim, který se snaží dostat před něj.

14/72: Skokanem je Magnussen, který po startu z boxů jede sedmý.

14/72: úvodní dešťovou show nejvíce odnesli Russell a Norris, kteří jsou teď dokonce mimo body.

13/72:

Ver Per Alo Gas Sai Čou Mag Pia Cun Oco Alb Nor Lec Bot Hul Ham Law Rus Str Str Sar

13/72: Pérez v boxech jako poslední.

12/72: Verstappen, Gasly také v boxech. Jediný Pérez zůstává. Čou přezul na střední. Ostatní jezdí na měkkých.

11/72: Další zastávky. Magnussen, Hamilton a nyní i Čou, alonso, Sainz v boxech pro měkké.

10/72: Jezdci, kteří zůstali na slickách, jsou nyní nejrychlejší...

9/72: Sargeant nestavěl, ale už dostal kolo!

9/72: Verstappen byl o 4 sekundy rychlejší než Pérez. V dalším kole je už rozdíl menší. Ztráta 5,6 sekundy.

7/72: Alonso pátý poté, co předjel Leclerca.

7/72: Verstappen druhý...

7/72: Na slickách zůstali Albon, Piastri, Bottas, Hülkenberg a Sargeant.

6/72: Verstappen už třetí. Na Péreze ale ztrácí 12 sekund.

5/72: Také Russell už v boxech.

4/72:

Per Čou Gas Ver Lec Alo Sai Cun Mag Rus

3/72: Další jezdci v boxech. U mechaniků byli i Verstappen a Alonso. Vedení převzal Pérez, který už stavěl.

2/72: Alonso druhý, prší... někteří jezdci míří do boxů pro přechodné. Je tam i Leclerc, Pérez, Lawson....

2/72:

Ver Nor Alo Rus Alb Sai Per Pia Lec Str

Start: Verstappen udržel vedení, Alonso se posunul na třetí místo.

15:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

14:59: Tak podle záběrů F1 TV má Hulk také měkké, takže platí první informace. Hamilton jediný na středních. Vyplatí se mu to?

14:58: Tak údajně má být na středních ještě Hülkenberg, ale v live timingu je měkká směs.

14:57: Pneumatiky pro start? Dnes je to jednoduché. Devatenáct jezdců startuje na měkké a jeden na střední. Tím jediným na žlutých je Hamilton na 13. pozici.

14:52: Pravděpodobnost deště 70 %.

14:51: Objevují se kapky deště...

14:41: Strategie:

14:35: Williamsu se hodí každý bod. Nyní je sedmý s 11 body – tedy stejným počtem bodů jako osmý Haas.

14:33: Za Verstappenem to může být zajímavé. Jsou tam Norris, Russell, Albon a Alonso. Podle závodních simulací by na to měli být McLaren, Mercedes a Aston Martin podobně. Williams by měl ztrácet už více.

14:30: Z pole position dnes odstartuje Max Verstappen, který bude útočit na deváté vítězství v řadě, čímž by vyrovnal rekord Vettela z roku 2013.

14:26: Albon měl cestou na startovní rošt defekt. Při jízdě na rošt se používají jiné pneumatiky než pro start, takže žádný problém.

14:23: Mechanici museli v noci na neděli pracovat. Museli oravit vozy Sargeanta a Leclerca, kteří bourali ve třetí části kvalifikace. U Leclerca se měnila převodovka, šasi a zavěšení. Vše ale v souladu s pravidly a povolenými počty, takže bez penalizace.

14:22: Debut ve formuli 1 čeká Liama Lawsona. Rezervní jezdec Red Bullu a AlphaTauri nahradil Daniela Ricciarda, který se v pátek ve druhém tréninku zranil. Ricciardo má zlomeninu záprstní kůstky a neuvidíme ho prakticky jistě ani v Monze.

14:16: Na startovním roštu došlo ke dvěma změnám. Cunoda dostal penalizaci za blokování Hamiltona. Magnussen (původně 18.) měnil převodovku a pohonnou jednotku a měl startovat z konce pole. Tým ale provedl i další změny, a tak odstartuje z boxů.

14:12: Jezdci se vydali na startovní rošt.

14:11: V Zandoortu máme jednu novinku / změnu. Pokud se jezdci vydají do zaváděcího kola za safety carem, tak musí mít nasazené pneumatiky do mokra. Problém je, že velmi často se stává, že hned poté zamíří pro přechodné. Zandvoort je hodně těsný okruh i v boxech, a tak si Niels Wittich v poznámkách ředitele závodu vytvořil možnost změny... mohl by jezdcům povolit hned na startu přechodné. Totéž platí pro restarty po červené vlajce.

14:08: Trať v Zandvoortu je suchá, neprší. Jak tomu bude dál nevíme. Možnost deště je ve hře... ale pokud zaprší, mělo by jít spíše o lehký déšť.

14:00: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Nizozemska 2023.